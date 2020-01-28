Новое шоу Гии Эрадзе в Пермском цирке

В ближайшую субботу, 1 февраля, в Пермском цирке состоится большая премьера. Известный многим Королевский цирк Гии Эрадзе возвращается в столицу Прикамья с совершенно новым и уникальным шоу - «Песчаная сказка». Сегодня артисты провели пресс-конференцию. Это не просто представление, а полноценный спектакль, где все номера объединены темой путешествия в самое сердце Востока.

Титулованные артисты продюсерского центра «Королевский цирк» готовы впечатлить как самых маленьких, так и взрослых зрителей: в программе акробаты на джамперах, жонглёры на моноциклах, эквилибристы на ренских колёсах. Также зрителей ждёт встреча с самоедскими лайками, далматинцами, шпицами, обезьянами, павлинами и даже птицей-носорогом.

Отличительной чертой всех шоу продюсерского центра «Королевский цирк» называют особое внимание к деталям, а именно, к декорациям и костюмам. Декорации и оформление создают особую атмосферу, а доставляли их посредством аж четырнадцати многотонных фур.

Лично насладиться красотой «Песчаной сказки» пермяки смогут уже в ближайшие выходные. Премьера состоится 1 февраля в 16.00 часов.