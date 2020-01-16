Павел Прилучный: «Не пожелаю своим детям актерскую судьбу!»

Павел Прилучный – один из самых востребованных российских актеров. И ему нередко приходится сниматься параллельно в нескольких кинопроектах. Каким-то неведомым образом он всё это успевает да еще и находит время для воспитания детей и общения со своей прекрасной половиной – актрисой Агатой Муцениеце. Обо всем этом, а также о новых ролях и воспитании детей нам удалось поговорить с Павлом Прилучным, удачно отловив его в коротком промежутке между съемками.

Татуировки в XIX веке не мешают

– В только что вышедшем на киноэкраны «Союзе спасения» Вы исполнили роль Павла

Пестеля. Расскажите о своем персонаже.

– Это мой первый исторический проект. Впервые у моего героя нет любовной линии. Он фанатик, а любовь всегда отвлекает от дела. Его задача – достижение своей политической цели. Мой герой превозносит свободу во всех смыслах этого слова. Революционный путь к свободе людей, к внутренней свободе, а не только к свободе от крепостного права. Он – маниакальный человек, зацикленный на своей идее, и кроме нее он ничего не видит.

– Кстати, у Вас есть татуировки. Они не мешали при съемке в историческом проекте?

– Нет. Есть прекрасный современный грим, и я даже не думаю об этом. Всё довольно легко закрыть и спрятать.

Рэп, увы, не проще пареной репы…

– Сейчас Вы снимаетесь в фильме «Рил ток», играете рэпера по имени Нэйм. Расскажите немного о своей роли. Насколько я знаю, Вам там пришлось петь...

– Почти так. Я читаю рэп.

– Как ощущения?

– Я человек музыкальный – у меня есть музыкальное образование. Я раньше думал, что рэп – это такая легкая история, кроме того, для меня это казалось бредом – я не понимал, что поют эти люди. И когда я всё это начал делать в фильме, то понял, что у меня всё получается просто ужасно!

– Почему?

– Потому что у меня нет абсолютно никакого сходства с рэперами!

– Читать рэп так сложно?

– Да. Особенно это касается современного рэпа. И эта роль – на преодоление большого внутреннего сопротивления. Не знаю, что в итоге из этого получится, но людям нравится, как я справляюсь со всем этим…

– С Вами кто(то работал, чтобы научить правильно это делать? Или, может быть, Вы специально слушали определенные композиции, чтобы быть в теме?

– Да, разных рэперов слушал. И с нами работает известный рэпер Нигатив, что радует. Он пишет нам тексты.

И эти тексты действительно интересные и со смыслом, а не просто набор слов. Но все-таки наша история больше не про рэп-культуру, а про человеческие отношения…

Сыграть предателя

– Какие еще фильмы с участием Павла Прилучного ждут нас в ближайшее время?

– Следующий проект будет с режиссером и продюсером Ренатом Давлетьяровым. Это история про летчиков, она запускается вместе с киностудией Тимура Бекмамбетова. Действие происходит в 1941 году.

– Я слышала про этот проект с рабочим названием «Летчик», он обещает быть интересным…

– Да, к нему долго готовились. Планировали запустить раньше, но решили взять небольшую паузу, и вот с января начнутся съемки, довольно сложные: будет много полетов, причем реальных – нас будут готовить, учить управлять самолетом…

– Кого Вы там играете?

– Летчика, который переметнулся к немцам и стал обучать летному делу обычных солдат. Он добился там многого и стал уважаемым человеком в Германии. Негативная роль, но очень интересная.

– Вы никогда не сидели за штурвалом самолета?

– Ни разу. Но мне интересно им порулить.

– От многих предложений в кино Вы отказываетесь?

– Нет. Я снимаюсь во всем.

– То есть табу у Вас нет?

– Нет, у меня же двое детей!

У детей должны быть ориентиры

– Кстати о детях. Как при такой занятости Вы успеваете уделять время семье?

– Нормально. Всё успеваю.

– Съемки многих проектов – как, например, тот же «Рил ток» – проходят в Санкт-Петербурге. Получается, что Вы живете на два города?

– Да. Если выходные и дети не в школе, то мы все вместе отправляемся в Питер. Если у меня появляется свободное время, мы обязательно куда-то с ними идем гулять, или если есть возможность, то отправляемся вместе отдыхать. Я уделяю им достаточно времени, и проводим мы его всегда с пользой.

– Чем радуют? Насколько я знаю, сын Тимофей уже пошел в школу...

– Да, в нулевой класс. Мы перевелись в другую школу – отдали его в церковную. Он, конечно, сильно изменился за это время: у него появились правильные жизненные понятия. И мне очень нравится, как там всё устроено по обучению.

– С чем это связан такой выбор?

– Это было мое решение. Мне кажется – судя по тому, что сейчас происходит в мире, – что нынешней молодежи не хватает нравственных ориентиров. И мне захотелось, чтобы у моего

ребенка они были.

– Кстати, проблема многих современных детей –гаджеты. Дети практически живут в них – постоянно играют. Вы разрешаете сыну ими пользоваться?

– Я запретил Тимофею гаджеты в три года, поскольку у нас стали возникать дикие истерики, когда

их забираешь. Поэтому мы решили распрощаться с ними.

– Чем радует дочь Мия?

Обычно девочки из папы вьютверевки, и им всё прощают. Признайтесь честно.

– Да, это есть! Мие три с половиной года, и она – абсолютная дама. Все качества настоящей девочки у нее уже есть.

Ужасы актёрской профессии

– Мама – актриса, папа – актер. Вы хотели бы, чтобы ваши дети продолжили актерскую династию?

– Нет, никогда! Ужасная профессия, и ничего хорошего из этого не выйдет: их ожидают несчастье и сумасшествие! (Смеется.)

– Но Вы же не несчастны!

– Откуда вы знаете? Вы не можете утверждать это на сто процентов! (Улыбается.)

– Мне хочется в это верить.

А если честно, Вы бы хотели сменить профессию? Отмотать время назад и выбрать другую работу?

– Если убрать все шутки, то, конечно же, мне нравится моя профессия, и я получаю от нее удовольствие. Но если отвечать на ваш второй вопрос, то, наверное, я бы выбрал спорт. Я занимался им в детстве.