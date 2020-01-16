Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Что скрывают старинные особняки

Павел Прилучный: «Не пожелаю своим детям актерскую судьбу!»

Павел Прилучный – один из самых востребованных российских актеров. И ему нередко приходится сниматься параллельно в нескольких кинопроектах. Каким-то неведомым образом он всё это успевает да еще и находит время для воспитания детей и общения со своей прекрасной половиной – актрисой Агатой Муцениеце. Обо всем этом, а также о новых ролях и воспитании детей нам удалось поговорить с Павлом Прилучным, удачно отловив его в коротком промежутке между съемками.

Татуировки в XIX веке не мешают

– В только что вышедшем на киноэкраны «Союзе спасения» Вы исполнили роль Павла

Пестеля. Расскажите о своем персонаже.

– Это мой первый исторический проект. Впервые у моего героя нет любовной линии. Он фанатик, а любовь всегда отвлекает от дела. Его задача – достижение своей политической цели. Мой герой превозносит свободу во всех смыслах этого слова. Революционный путь к свободе людей, к внутренней свободе, а не только к свободе от крепостного права. Он – маниакальный человек, зацикленный на своей идее, и кроме нее он ничего не видит.

– Кстати, у Вас есть татуировки. Они не мешали при съемке в историческом проекте?

– Нет. Есть прекрасный современный грим, и я даже не думаю об этом. Всё довольно легко закрыть и спрятать.

Рэп, увы, не проще пареной репы…

– Сейчас Вы снимаетесь в фильме «Рил ток», играете рэпера по имени Нэйм. Расскажите немного о своей роли. Насколько я знаю, Вам там пришлось петь...

– Почти так. Я читаю рэп.

– Как ощущения?

– Я человек музыкальный – у меня есть музыкальное образование. Я раньше думал, что рэп – это такая легкая история, кроме того, для меня это казалось бредом – я не понимал, что поют эти люди. И когда я всё это начал делать в фильме, то понял, что у меня всё получается просто ужасно!

– Почему?

– Потому что у меня нет абсолютно никакого сходства с рэперами!

– Читать рэп так сложно?

– Да. Особенно это касается современного рэпа. И эта роль – на преодоление большого внутреннего сопротивления. Не знаю, что в итоге из этого получится, но людям нравится, как я справляюсь со всем этим…

– С Вами кто(то работал, чтобы научить правильно это делать? Или, может быть, Вы специально слушали определенные композиции, чтобы быть в теме?

– Да, разных рэперов слушал. И с нами работает известный рэпер Нигатив, что радует. Он пишет нам тексты.

И эти тексты действительно интересные и со смыслом, а не просто набор слов. Но все-таки наша история больше не про рэп-культуру, а про человеческие отношения…

Сыграть предателя

– Какие еще фильмы с участием Павла Прилучного ждут нас в ближайшее время?

– Следующий проект будет с режиссером и продюсером Ренатом Давлетьяровым. Это история про летчиков, она запускается вместе с киностудией Тимура Бекмамбетова. Действие происходит в 1941 году.

– Я слышала про этот проект с рабочим названием «Летчик», он обещает быть интересным…

– Да, к нему долго готовились. Планировали запустить раньше, но решили взять небольшую паузу, и вот с января начнутся съемки, довольно сложные: будет много полетов, причем реальных – нас будут готовить, учить управлять самолетом…

– Кого Вы там играете?

– Летчика, который переметнулся к немцам и стал обучать летному делу обычных солдат. Он добился там многого и стал уважаемым человеком в Германии. Негативная роль, но очень интересная.

– Вы никогда не сидели за штурвалом самолета?

– Ни разу. Но мне интересно им порулить.

– От многих предложений в кино Вы отказываетесь?

– Нет. Я снимаюсь во всем.

– То есть табу у Вас нет?

– Нет, у меня же двое детей!

У детей должны быть ориентиры

– Кстати о детях. Как при такой занятости Вы успеваете уделять время семье?

– Нормально. Всё успеваю.

– Съемки многих проектов – как, например, тот же «Рил ток» – проходят в Санкт-Петербурге. Получается, что Вы живете на два города?

– Да. Если выходные и дети не в школе, то мы все вместе отправляемся в Питер. Если у меня появляется свободное время, мы обязательно куда-то с ними идем гулять, или если есть возможность, то отправляемся вместе отдыхать. Я уделяю им достаточно времени, и проводим мы его всегда с пользой.

– Чем радуют? Насколько я знаю, сын Тимофей уже пошел в школу...

– Да, в нулевой класс. Мы перевелись в другую школу – отдали его в церковную. Он, конечно, сильно изменился за это время: у него появились правильные жизненные понятия. И мне очень нравится, как там всё устроено по обучению.

– С чем это связан такой выбор?

– Это было мое решение. Мне кажется – судя по тому, что сейчас происходит в мире, – что нынешней молодежи не хватает нравственных ориентиров. И мне захотелось, чтобы у моего

ребенка они были.

– Кстати, проблема многих современных детей –гаджеты. Дети практически живут в них – постоянно играют. Вы разрешаете сыну ими пользоваться?

– Я запретил Тимофею гаджеты в три года, поскольку у нас стали возникать дикие истерики, когда

их забираешь. Поэтому мы решили распрощаться с ними.

– Чем радует дочь Мия?

Обычно девочки из папы вьютверевки, и им всё прощают. Признайтесь честно.

– Да, это есть! Мие три с половиной года, и она – абсолютная дама. Все качества настоящей девочки у нее уже есть.

Ужасы актёрской профессии

– Мама – актриса, папа – актер. Вы хотели бы, чтобы ваши дети продолжили актерскую династию?

– Нет, никогда! Ужасная профессия, и ничего хорошего из этого не выйдет: их ожидают несчастье и сумасшествие! (Смеется.)

– Но Вы же не несчастны!

– Откуда вы знаете? Вы не можете утверждать это на сто процентов! (Улыбается.)

– Мне хочется в это верить.

А если честно, Вы бы хотели сменить профессию? Отмотать время назад и выбрать другую работу?

– Если убрать все шутки, то, конечно же, мне нравится моя профессия, и я получаю от нее удовольствие. Но если отвечать на ваш второй вопрос, то, наверное, я бы выбрал спорт. Я занимался им в детстве.

Метки: Кино, Культура, В России

Опубликовано: 16.01.2020 в 16:51 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Что скрывают старинные особняки

Крепостная «Изаура» из Малороссии

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020

Александр Рогов: «Выбирайте то в чем вам комфортно»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Что скрывают старинные особняки

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - выпуск 15.01.2020
Главные информационные итоги дня
15.01.2020 в 19:34

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Что скрывают старинные особняки
Сегодня в Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки железной скульптуры Олега Филимонова
15.01.2020 в 10:34

Метки: Культура, в Перми, В России

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.01.2020
Главные информационные итоги дня
14.01.2020 в 22:05

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Строительство Пермского зоопарка приостановлено
Подрядчик по строительству комплекса нового Пермского зоопарка остановил все работы.
13.01.2020 в 23:59

Метки: Власть, Общество, Экономика, в Перми, Преступления

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.01.2020
Главные информационные итоги дня
13.01.2020 в 21:55

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Павел Прилучный: «Не пожелаю своим детям актерскую судьбу!»
Несмотря на высокую востребованность в кино Павел каким-то неведомым образом всё успевает, актер делится секретами
16.01.2020 в 16:51

Метки: Кино, Культура, В России

Гидрометеорологические изыскания в 2020 году
Гидрометеорологические изыскания – исследования водных объектов и погодных явлений, которые могут взаимодействовать с проектируемым объектом.
15.01.2020 в 10:40

Метки: Наука и техника, В России

Что скрывают старинные особняки
Сегодня в Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки железной скульптуры Олега Филимонова
15.01.2020 в 10:34

Метки: Культура, в Перми, В России

Новые возможности мобильного приложения «Биометрия»
В Ростелекоме рассказали о том, как пользоваться Единой биометрической системой с помощью мобильного телефона
14.01.2020 в 00:35

Метки: Наука и техника, Интернет, В России

В Прикамье иностранцам нельзя работать?
Как поясняют чиновники, цель - предоставить предоставить преференции жителям Пермского края
13.01.2020 в 21:18

Метки: в Пермском крае, В России, Экономика, Общество, Власть

Лента новостей RSS каналы

Павел Прилучный: «Не пожелаю своим детям актерскую судьбу!»Павел Прилучный: «Не пожелаю своим детям актерскую судьбу!»

В Пермском крае сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппомВ Пермском крае сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом

«ВЕСТИ-Пермь» - выпуск 15.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - выпуск 15.01.2020

Гидрометеорологические изыскания в 2020 годуГидрометеорологические изыскания в 2020 году

Что скрывают старинные особнякиЧто скрывают старинные особняки

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 14.01.2020

Ледовый городок в Перми станет межрегиональным центром зимнего отдыхаЛедовый городок в Перми станет межрегиональным центром зимнего отдыха

Предпринимателям выделят субсидии из бюджетаПредпринимателям выделят субсидии из бюджета

Бланки дипломов: на что стоит обратить внимание при их покупкеБланки дипломов: на что стоит обратить внимание при их покупке

Радиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского краяРадиостанция «Радио России» открывает свое вещание в ФМ диапазоне на севере Пермского края

Новые возможности мобильного приложения «Биометрия»Новые возможности мобильного приложения «Биометрия»

Строительство Пермского зоопарка приостановленоСтроительство Пермского зоопарка приостановлено

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.01.2020

В Прикамье иностранцам нельзя работать?В Прикамье иностранцам нельзя работать?

Фигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиадыФигуристы Аполлинария Панфилова и Дмитрий Рылов взяли золото Юношеской олимпиады

Пасека «Монастырская» приглашает распробовать новые сорта медаПасека «Монастырская» приглашает распробовать новые сорта меда

Батареи в мкр Владимирский потеплеют к вечеруБатареи в мкр Владимирский потеплеют к вечеру

Оплату труда школьных учителей защитят Трудовым КодексомОплату труда школьных учителей защитят Трудовым Кодексом

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.01.2020

Сноутюбинг опасен?Сноутюбинг опасен?

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.01.2020«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.01.2020

Что изменилось в законах с 1 январяЧто изменилось в законах с 1 января

Несмотря на теплую погоду в Прикамье действует 5 ледовых переправНесмотря на теплую погоду в Прикамье действует 5 ледовых переправ

За некачественную уборку снега штрафуютЗа некачественную уборку снега штрафуют

Ледовый городок на эспланаде закрыт на профилактику до завтраЛедовый городок на эспланаде закрыт на профилактику до завтра

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную