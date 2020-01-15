Что скрывают старинные особняки

Сегодня в Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки железной скульптуры Олега Филимонова. В экспозиции, посвящённой теме сохранения исторического наследия, представлены работы, созданные в период с 2017 по 2019 год. Материал для создания скульптур, автор находит в разрушающихся старинных зданиях. Технология строительства в ХIХ - начала ХХ веков предполагала использование разнообразных конструктивных элементов из кованого железа. Некоторые из них можно было видеть снаружи здания, но большинство «скрывались» в толще кирпичных стен и обнаруживаются только сейчас, по прошествии более сотни лет, при сносе здания. Значение и особенности многих из этих элементов мало изучены историками архитектуры. Таким образом, данная выставка призвана обратить внимание и на эту проблему. Вход на вернисаж - свободный. Выставка работает до 23 февраля.