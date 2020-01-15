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← Крепостная «Изаура» из Малороссии

Что скрывают старинные особняки

Сегодня в Пермской Арт-резиденции состоится открытие выставки железной скульптуры Олега Филимонова. В экспозиции, посвящённой теме сохранения исторического наследия, представлены работы, созданные в период с 2017 по 2019 год. Материал для создания скульптур, автор находит в разрушающихся старинных зданиях. Технология строительства в ХIХ - начала ХХ веков предполагала использование разнообразных конструктивных элементов из кованого железа. Некоторые из них можно было видеть снаружи здания, но большинство «скрывались» в толще кирпичных стен и обнаруживаются только сейчас, по прошествии более сотни лет, при сносе здания. Значение и особенности многих из этих элементов мало изучены историками архитектуры. Таким образом, данная выставка призвана обратить внимание и на эту проблему. Вход на вернисаж - свободный. Выставка работает до 23 февраля.

Метки: Культура, в Перми, В России

Опубликовано: 15.01.2020 в 10:34 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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