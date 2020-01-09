Крепостная «Изаура» из Малороссии

ВСЕ МУЗЕИ В ГОСТИ К НАМ

Действие сериала происходит в середине XIX века. Чтобы правильно передать атмосферу, создатели картины практически отказались от искусственных декораций. Съемки проходили в 496 разных местах! На экране засветилось множество украинских достопримечательностей, от Киево-Печерской лавры до музеев и заповедников. Так, усадьбу, в которой живут главные герои – семья Червинских и крепостная Катерина, – изображал историко-культурный заповедник «Качановка». Домом богатой и жестокой помещицы Лидии Шефер стала усадьба Чечеля. Роскошный дворцово-парковый ансамбль называют «украинским Версалем». Житомирская филармония изобразила нежинский театр, где собирается весь высший свет сериала. Кстати, это здание действительно изначально было театром. Ну а события, которые касаются дворовых и крепостных, в сериале по большей части происходят на заднем дворе дома Червинских. И на самом деле этот задний двор находится очень далеко от самого дома – в Музее народной культуры и быта Украины под Киевом.

КИЛОГРАММЫ КРИНОЛИНОВ

Любой исторический сериал – это огромная работа для костюмеров. Для актеров сшили больше 200 нарядов, еще 100 взяли в аренду в Чехии на знаменитой киностудии Баррандов. Броши, серьги, ожерелья и другие украшения художники покупали на антикварных рынках. Над традиционными праздничными костюмами крестьян поработали отдельно и очень старались сделать их достоверными. Некоторые элементы костюмов арендовались у коллекционеров – отдельным головным уборам в кадре больше 150 лет! Платья дворянок, конечно, современного происхождения, зато их было непросто носить. На один наряд аристократки уходило по 10–12 метров ткани, и весило платье в среднем 6 килограммов. Неудивительно, что актрисы, несмотря на красоту нарядов, не могли носить их без перерыва. «За кадром я любила снять костюм и просто полежать, чтобы отдохнула спина. И съесть печеньку, поскольку в корсете есть я не могла», – признается, например, Анна Сагайдачная, сыгравшая барышню Натали Дорошенко.

КАТЕРИНА В КИНО И В ЖИЗНИ

Исполнительница главной роли Екатерина Ковальчук похожа на свою героиню Катерину Вербицкую не только именем. «Катерина – это я. Только я более взрослая и из другого века, – говорит актриса. – Если бы мне было 17 лет и меня переместили в XIX век, я была бы такой же, как она». Героиня проходит через множество испытаний, и жизнь Екатерины тоже не всегда складывалась гладко. «До 18 лет я жила в общежитии на улице Димитрова в Сыктывкаре. У нас были две комнатки на маму, меня и сестру, общая уборная, душ и кухня, где бегали тараканы. Всегда не хватало денег на одежду, иногда на еду. Я даже донашивала одежду за сестрой и двоюродным братом. И с детства хоте ла вырваться из этой действительности», – вспоминает она. Все изменилось, когда девушка, которая выросла без отца, узнала, кто он, и переехала к нему в Санкт-Петербург. А за одно выяснилось, что у нее есть старшая сестра – актриса Анна Ковальчук! «В Санкт-Петербурге я прошла на факультет журналистики в институте кино и телевидения и также поступила на актерский факультет в другой вуз... В сентябре начала посещать занятия, но почувствовала, что это не тот путь, который мне нужен. Я использовала возможность перевестись на актерский факультет и ни разу не пожалела», – рассказывает актриса. Сейчас на счету Екатерины не сколько сериалов и даже приглашение в Голливуд, но роль крепостной девушки по прежнему остается любимой. Хотя на этих съемках актриса столкнулась со множеством труд ностей. Но так же, как героиня, смогла их стойко преодолеть. «Я ко многому не была готова: к тугим корсетам и тяжелым платьям с кринолином, к ночным съемкам на балу и танцам в этих многокилограммовых платьях. К закапыванию меня в земле, к игре под водой в корсете, платье, шубе, страховке. Не ожидала, что смогу при всем при этом за держать дыхание так надолго. Это всё было очень трудно. И со всем я справилась. Мой актерский багаж стал намного богаче», – говорит Екатерина.