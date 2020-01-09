Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020

Крепостная «Изаура» из Малороссии

ВСЕ МУЗЕИ В ГОСТИ К НАМ

Действие сериала происходит в середине XIX века. Чтобы правильно передать атмосферу, создатели картины практически отказались от искусственных декораций. Съемки проходили в 496 разных местах! На экране засветилось множество украинских достопримечательностей, от Киево-Печерской лавры до музеев и заповедников. Так, усадьбу, в которой живут главные герои – семья Червинских и крепостная Катерина, – изображал историко-культурный заповедник «Качановка». Домом богатой и жестокой помещицы Лидии Шефер стала усадьба Чечеля. Роскошный дворцово-парковый ансамбль называют «украинским Версалем». Житомирская филармония изобразила нежинский театр, где собирается весь высший свет сериала. Кстати, это здание действительно изначально было театром. Ну а события, которые касаются дворовых и крепостных, в сериале по большей части происходят на заднем дворе дома Червинских. И на самом деле этот задний двор находится очень далеко от самого дома – в Музее народной культуры и быта Украины под Киевом.

КИЛОГРАММЫ КРИНОЛИНОВ

Любой исторический сериал – это огромная работа для костюмеров. Для актеров сшили больше 200 нарядов, еще 100 взяли в аренду в Чехии на знаменитой киностудии Баррандов. Броши, серьги, ожерелья и другие украшения художники покупали на антикварных рынках. Над традиционными праздничными костюмами крестьян поработали отдельно и очень старались сделать их достоверными. Некоторые элементы костюмов арендовались у коллекционеров – отдельным головным уборам в кадре больше 150 лет! Платья дворянок, конечно, современного происхождения, зато их было непросто носить. На один наряд аристократки уходило по 10–12 метров ткани, и весило платье в среднем 6 килограммов. Неудивительно, что актрисы, несмотря на красоту нарядов, не могли носить их без перерыва. «За кадром я любила снять костюм и просто полежать, чтобы отдохнула спина. И съесть печеньку, поскольку в корсете есть я не могла», – признается, например, Анна Сагайдачная, сыгравшая барышню Натали Дорошенко.

КАТЕРИНА В КИНО И В ЖИЗНИ

Исполнительница главной роли Екатерина Ковальчук похожа на свою героиню Катерину Вербицкую не только именем. «Катерина – это я. Только я более взрослая и из другого века, – говорит актриса. – Если бы мне было 17 лет и меня переместили в XIX век, я была бы такой же, как она». Героиня проходит через множество испытаний, и жизнь Екатерины тоже не всегда складывалась гладко. «До 18 лет я жила в общежитии на улице Димитрова в Сыктывкаре. У нас были две комнатки на маму, меня и сестру, общая уборная, душ и кухня, где бегали тараканы. Всегда не хватало денег на одежду, иногда на еду. Я даже донашивала одежду за сестрой и двоюродным братом. И с детства хоте ла вырваться из этой действительности», – вспоминает она. Все изменилось, когда девушка, которая выросла без отца, узнала, кто он, и переехала к нему в Санкт-Петербург. А за одно выяснилось, что у нее есть старшая сестра – актриса Анна Ковальчук! «В Санкт-Петербурге я прошла на факультет журналистики в институте кино и телевидения и также поступила на актерский факультет в другой вуз... В сентябре начала посещать занятия, но почувствовала, что это не тот путь, который мне нужен. Я использовала возможность перевестись на актерский факультет и ни разу не пожалела», – рассказывает актриса. Сейчас на счету Екатерины не сколько сериалов и даже приглашение в Голливуд, но роль крепостной девушки по прежнему остается любимой. Хотя на этих съемках актриса столкнулась со множеством труд ностей. Но так же, как героиня, смогла их стойко преодолеть. «Я ко многому не была готова: к тугим корсетам и тяжелым платьям с кринолином, к ночным съемкам на балу и танцам в этих многокилограммовых платьях. К закапыванию меня в земле, к игре под водой в корсете, платье, шубе, страховке. Не ожидала, что смогу при всем при этом за держать дыхание так надолго. Это всё было очень трудно. И со всем я справилась. Мой актерский багаж стал намного богаче», – говорит Екатерина.

Метки: Культура, Кино, СМИ

Опубликовано: 09.01.2020 в 11:39 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020

Александр Рогов: «Выбирайте то в чем вам комфортно»


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.01.2020
Главные информационные итоги дня
08.01.2020 в 11:48

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.01.2020
Главные информационные итоги дня
05.01.2020 в 11:48

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.01.2020
Главные информационные итоги дня
03.01.2020 в 11:46

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Чем заняться в праздничные каникулы в Перми
Чем заняться в предстоящие праздничные каникулы в Перми. Обзор событий и мероприятий от редакции Вести Пермь.
31.12.2019 в 11:48

Метки: Культура, в Перми

В микрорайоне Заозерье «Т Плюс» и «ПСК» запустили новую блочно-модульную котельную
От сжигания природного газа с высокой эффективностью на современных котлах запаха нет, дыма тоже будет минимум
31.12.2019 в 11:30

Метки: Экономика, в Перми, Общество, Сделано в Перми

В России

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020
В новом году вступают в силу новые законы, а также изменения и дополнения в существующих законах, которые окажут влияние на нашу жизнь.
09.01.2020 в 11:29

Метки: Официально, Власть, В России

Пользователям интернета представили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
Ростелеком запускает для своих клиентов новую услугу Ростелеком. Книги с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ.
12.12.2019 в 13:02

Метки: Интернет, Культура, В России

Самая высокая «ёлка» в России стоит сегодня в Перми
В Прикамье появилась елочка высотой 275 метров
11.12.2019 в 00:00

Метки: Общество, В России, Сделано в Перми

Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие
90-летний юбилей отмечает, наверное, старейший действующий авиаконструктор России. Борис Матвеевич Конторович, заместитель главного конструктора ОДК-СТАР, более 60 лет занимается разработкой и созданием систем управления двигателей.
09.12.2019 в 22:16

Метки: Экономика, Общество, Сделано в Перми, В России

Программа «ЭтНик» ― ступенька к привлекательности для этнокультурных НКО
Повысить привлекательность организации ― дело непростое. Особенно, если это некоммерческая организация, социально ориентированная, да к тому же занимающаяся сохранением и развитием национальной культуры или межнациональных отношений в определённом регионе.
28.11.2019 в 19:19

Метки: Культура, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную