НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020

В 2020 году вступают в силу новые законы, а также изменения и дополнения в существующих законах, которые окажут влияние на нашу жизнь. Расскажем о некоторых из них подробнее.

НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД

С 1 января 2020 года в Пермском крае вводится налог на профессиональный доход для самозанятых граждан. Самозанятые граждане – это те, кто получают доход от своей деятельности, но официально не трудоустроены, не работают по гражданско­-правовому договору и не зарегистрированы в качестве индивидуальных предпринимателей. С 2020 года самозанятые граждане должны будут уплачивать налог со своих доходов в раз­ мере 4% (если прибыль получена от физичес­ких лиц) или 6% (если прибыль получена от ор­ганизаций) и при условии, что доход составит не более 2,4 миллиона рублей в год. Сдавать декларацию и платить взносы в Пенсионный фонд при этом не нужно. Применять этот нало­говый режим позволяют не все виды деятель­ ности, поэтому лучше предварительно проконсультироваться в налоговой инспекции.

НОВЫЙ РАЗМЕР «МИНИМАЛКИ»

Приказом Минтруда России с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) установлен в размере 12 130 рублей для трудоспособного населения, для пенсио­неров – 9236 рублей, для детей – 11 004 рубля. Увеличение размера МРОТ потребует от ра­ботодателей поднять зарплаты тем, у кого они сейчас меньше этого уровня. Также будут увеличены размеры выплат различных пособий, которые рассчитываются в зависимости от МРОТ, в том числе пособий по временной нетрудоспособности и детских пособий.

ВЫПЛАТЫ ПО УХОДУ ЗА РЕБЁНКОМ

В России с 1 января 2020 года отменяется еже­ месячная компенсацион­ная выплата в размере 50 рублей по уходу за ре­бенком в возрасте от полу­ тора до трех лет. Она будет выплачиваться, только ес­ли ребенок родился до 1 января 2020 года. Однако если выплаты были назна­чены до 2020 года, но не получены, в 2020 году они должны быть выплачены

электронные трудовые книжки. Резкого перехода не слу­чится, поскольку законодатель дает работодателям время на техническую подготовку к это­му переходу в течение года. Перевести принятого до 31 декабря 2020 года сотрудника на электронную книжку можно будет только с его согласия. Тем, кто устроится на работу впер­ вые после 2020 года, бумажный документ заводиться уже не будет. Работодатели должны будут не позднее 30 июня 2020 года уведомить сотрудников о возможности выбрать: хотят они использовать оба вида книжек или полностью перейти на электронный формат.

ПОВЫШЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

В 2020 году продолжится постепенное повышение пенсионного возраста. В 2020 году изменения затронут мужчин 1960 года рождения и женщин 1965 года рождения, которым в 2020 году исполнится 60 и 55 лет соответственно. Для них пенсионный возраст должен был увеличиться на два года, но в связи с предо­ставлением льготного периода в полгода они смогут выйти на пенсию на полгода раньше нового пенсионного возраста. То есть мужчины 1960 года рождения и женщины 1965 года рождения получат возможность выйти на пенсию в возрас­те 61 год 6 месяцев и 56 лет 6 месяцев соответственно. Обратите внимание: в этих расчетах речь идет о назначении страховой пенсии по старости.

НОВАЯ ЛЬГОТА ПРИ ПРОДАЖЕ ЖИЛЬЯ

С 2020 года при продаже единственного жилья, которым собственники владе­ли не менее трех лет, НДФЛ с доходов от его продажи можно не платить. Это же правило применяется, если гражданин продал один объект недвижимости и купил другой (при условии, что новый объект приобретен в течение 90 дней до того, как по старому объекту зарегистрировали переход права собственности к покупателю).

НОВОСТИ ДЛЯ РЫБАКОВ

Важная информация для любителей рыбалки: с начала следующего года начнет действо­вать федеральный закон о любительском рыболовстве. И этим законом установлен запреты на осуществление любительского рыболовства с использованием взрывчатых и химических веществ, электротока, сетей, садков и т. п., запрет на рыбалку способом под­ водной охоты и в местах массового отдыха граждан, рыбалку с исполь­зованием эхолотов, аквалангов и других автономных дыхательных аппаратов. Кроме того, будет запрещено применять орудия подводного лова на суше. Будут также введены суточные нормы уло­ва на одного человека. На всех допу­стимых реках и озерах ловить рыбу можно будет бесплатно. Кира Вед