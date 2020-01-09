Александр Рогов: «Выбирайте то в чем вам комфортно»

Один из ведущих российских стилистов Александр Рогов с недавних пор ведет на телеканале «СТС» еженедельную «именную» передачу «Рогов в городе». Советы, которые он дает, просты, понятны и – главное – выполнимы. Сейчас, когда все уже поневоле задумываются о том, в чем мы будем ходить в 2020 году, мы решили встретиться с Александром и расспросить его о главных модных тенденциях наступившего года.

«НУЖНО БЫТЬ СОБОЙ»

– Александр, какие главные модные тенденции сохранятся в 2020 году? Что мы будем носить

зимой?

– Мне кажется, сейчас время уникального стиля, когда нужно быть собой. Иногда люди выглядят

классно, ярко, необычно, даже не соответствуя трендам. Но если вам не жить без них, тогда могу назвать несколько актуальных направлений. В этом сезоне особенно могу выделить клетку и узор аргайл (это узор из ромбов или квадратов, расположенных в шахматном порядке и образующих параллельные и поперечные полосы разных цветов. – Прим. автора), вещи из черной или цветной кожи. Если говорить о стилистических приемах, то в моде монохром – когда комплект сформирован из вещей, похожих по оттенку. И не важно, какие цвета – пастельные или яркие.

– А весной?

– Могу обрадовать: к весне обновлять гардероб кардинально не придется, так как большин

ство трендов зимы сохранится. Например, останутся и клетка, и кожа, и пастельные оттенки. Войдут в моду стили сафари и милитари, одежда с накладными карманами.

– С каждым годом всё популярнее ста­новится тенденция отказа от натурального меха в пользу пуховиков и искусственных шуб. Какие модели актуальны этой зимой, а что уже не стоит носить?

– Сейчас в тренде классические бежевые дубленки, куртки авиаторы, пуховики одеяло, шубы из экомеха. Главное – не выбирать одежду, которая имитирует натуральный мех: шуба должна быть максимально похожа на искусственную. Она может быть супергигантской, разноцветной или сильно пушистой – в общем, немного гротескной и абсурдной, тогда это имеет смысл. Если не хочется экспериментов, лучше купить максимально простую, а к ней добавить вязаную или обычную трикотажную шапку. Получится такой модный «бабушка стайл».

Только не приобретайте шубу с меховыми помпонами, золотыми пуговицами или стразами. Эта вещь и так весьма красноречиво говорит о том, что вы можете себе позволить дорогую покупку. Также не рекомендую, например, шубу из норки сочетать с такой же шапкой. Смотрится это как минимум несовременно.

«НАЧНИТЕ С РЕВИЗИИ В ШКАФАХ»

– Как составить базовый гардероб?

– В первую очередь рекомендую приступить к ревизии того, что висит на ваших вешалках. Готов поклясться, что там вы найдете много «тайных скелетов», которые помогут избежать ненужных трат. И такой осмотр лучше проводить как минимум раз в сезон. После этого займитесь формированием гардероба конструктора – базовых вещей, с помощью которых можно придумывать ежедневные образы. Среди таких вещей – простая белая футболка, белая и джинсовые рубашки, тельняшка, блузка с бантом, обычный свитер с круглым вырезом, юбка карандаш, классические брюки, маленькое черное платье, строгий костюм и так далее. Когда базовые вещи соберутся вместе, можно задуматься и о ярких аксессуарах и деталях, которые сделают ваш стиль индивидуальным.

– Какие аксессуары сейчас актуальны?

– Отмечу возвращение панк рок эстетики: так, на полках магазинов появились клепки,

шипы, кожаные аксессуары. В моде также маленькие сумки, похожие на сундучки, меховые сумки, сумки подушки, сумки кубики. Советую приобрести сразу два аксессуара – большую вмести

тельную и микросумку для косметики и ключей, которую можно носить на шее или прикрепить к основной сумке. Что касается украшений, выделю длинные серьги, моносерьгу и стразы.

– Есть ли у 2020 года актуальные цвета?

– Здесь я тоже никого не удивлю: выбирайте тот цвет, в котором чувствуете себя комфортно. Хочется привлечь внимание – берём красное платье. А если желаете оставаться в тени – тогда цвета поспокойнее, что логично.