Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020 →

Александр Рогов: «Выбирайте то в чем вам комфортно»

Один из ведущих российских стилистов Александр Рогов с недавних пор ведет на телеканале «СТС» еженедельную «именную» передачу «Рогов в городе». Советы, которые он дает, просты, понятны и – главное – выполнимы. Сейчас, когда все уже поневоле задумываются о том, в чем мы будем ходить в 2020 году, мы решили встретиться с Александром и расспросить его о главных модных тенденциях наступившего года.

«НУЖНО БЫТЬ СОБОЙ»

– Александр, какие главные модные тенденции сохранятся в 2020 году? Что мы будем носить

зимой?

– Мне кажется, сейчас время уникального стиля, когда нужно быть собой. Иногда люди выглядят

классно, ярко, необычно, даже не соответствуя трендам. Но если вам не жить без них, тогда могу назвать несколько актуальных направлений. В этом сезоне особенно могу выделить клетку и узор аргайл (это узор из ромбов или квадратов, расположенных в шахматном порядке и образующих параллельные и поперечные полосы разных цветов. – Прим. автора), вещи из черной или цветной кожи. Если говорить о стилистических приемах, то в моде монохром – когда комплект сформирован из вещей, похожих по оттенку. И не важно, какие цвета – пастельные или яркие.

– А весной?

– Могу обрадовать: к весне обновлять гардероб кардинально не придется, так как большин

ство трендов зимы сохранится. Например, останутся и клетка, и кожа, и пастельные оттенки. Войдут в моду стили сафари и милитари, одежда с накладными карманами.

– С каждым годом всё популярнее ста­новится тенденция отказа от натурального меха в пользу пуховиков и искусственных шуб. Какие модели актуальны этой зимой, а что уже не стоит носить?

– Сейчас в тренде классические бежевые дубленки, куртки авиаторы, пуховики одеяло, шубы из экомеха. Главное – не выбирать одежду, которая имитирует натуральный мех: шуба должна быть максимально похожа на искусственную. Она может быть супергигантской, разноцветной или сильно пушистой – в общем, немного гротескной и абсурдной, тогда это имеет смысл. Если не хочется экспериментов, лучше купить максимально простую, а к ней добавить вязаную или обычную трикотажную шапку. Получится такой модный «бабушка стайл».

Только не приобретайте шубу с меховыми помпонами, золотыми пуговицами или стразами. Эта вещь и так весьма красноречиво говорит о том, что вы можете себе позволить дорогую покупку. Также не рекомендую, например, шубу из норки сочетать с такой же шапкой. Смотрится это как минимум несовременно.

«НАЧНИТЕ С РЕВИЗИИ В ШКАФАХ»

– Как составить базовый гардероб?

– В первую очередь рекомендую приступить к ревизии того, что висит на ваших вешалках. Готов поклясться, что там вы найдете много «тайных скелетов», которые помогут избежать ненужных трат. И такой осмотр лучше проводить как минимум раз в сезон. После этого займитесь формированием гардероба конструктора – базовых вещей, с помощью которых можно придумывать ежедневные образы. Среди таких вещей – простая белая футболка, белая и джинсовые рубашки, тельняшка, блузка с бантом, обычный свитер с круглым вырезом, юбка карандаш, классические брюки, маленькое черное платье, строгий костюм и так далее. Когда базовые вещи соберутся вместе, можно задуматься и о ярких аксессуарах и деталях, которые сделают ваш стиль индивидуальным.

– Какие аксессуары сейчас актуальны?

– Отмечу возвращение панк рок эстетики: так, на полках магазинов появились клепки,

шипы, кожаные аксессуары. В моде также маленькие сумки, похожие на сундучки, меховые сумки, сумки подушки, сумки кубики. Советую приобрести сразу два аксессуара – большую вмести

тельную и микросумку для косметики и ключей, которую можно носить на шее или прикрепить к основной сумке. Что касается украшений, выделю длинные серьги, моносерьгу и стразы.

– Есть ли у 2020 года актуальные цвета?

– Здесь я тоже никого не удивлю: выбирайте тот цвет, в котором чувствуете себя комфортно. Хочется привлечь внимание – берём красное платье. А если желаете оставаться в тени – тогда цвета поспокойнее, что логично.

Метки: Общество, Культура, ИНТЕРВЬЮ

Опубликовано: 09.01.2020 в 10:17 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020 →

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 08.01.2020
Главные информационные итоги дня
08.01.2020 в 11:48

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 05.01.2020
Главные информационные итоги дня
05.01.2020 в 11:48

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 03.01.2020
Главные информационные итоги дня
03.01.2020 в 11:46

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

Чем заняться в праздничные каникулы в Перми
Чем заняться в предстоящие праздничные каникулы в Перми. Обзор событий и мероприятий от редакции Вести Пермь.
31.12.2019 в 11:48

Метки: Культура, в Перми

В микрорайоне Заозерье «Т Плюс» и «ПСК» запустили новую блочно-модульную котельную
От сжигания природного газа с высокой эффективностью на современных котлах запаха нет, дыма тоже будет минимум
31.12.2019 в 11:30

Метки: Экономика, в Перми, Общество, Сделано в Перми

В России

НОВЫЕ ЗАКОНЫ 2020
В новом году вступают в силу новые законы, а также изменения и дополнения в существующих законах, которые окажут влияние на нашу жизнь.
09.01.2020 в 11:29

Метки: Официально, Власть, В России

Пользователям интернета представили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
Ростелеком запускает для своих клиентов новую услугу Ростелеком. Книги с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ.
12.12.2019 в 13:02

Метки: Интернет, Культура, В России

Самая высокая «ёлка» в России стоит сегодня в Перми
В Прикамье появилась елочка высотой 275 метров
11.12.2019 в 00:00

Метки: Общество, В России, Сделано в Перми

Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие
90-летний юбилей отмечает, наверное, старейший действующий авиаконструктор России. Борис Матвеевич Конторович, заместитель главного конструктора ОДК-СТАР, более 60 лет занимается разработкой и созданием систем управления двигателей.
09.12.2019 в 22:16

Метки: Экономика, Общество, Сделано в Перми, В России

Программа «ЭтНик» ― ступенька к привлекательности для этнокультурных НКО
Повысить привлекательность организации ― дело непростое. Особенно, если это некоммерческая организация, социально ориентированная, да к тому же занимающаяся сохранением и развитием национальной культуры или межнациональных отношений в определённом регионе.
28.11.2019 в 19:19

Метки: Культура, В России, Общество

Лента новостей RSS каналы

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2020.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную