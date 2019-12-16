Чайная «Грибушин» станет достопримечательностью Перми

Бенджамин Дюпал, совладелец чайной и обладатель торгового знака "Грибушин" знает о чае немало. И это неудивительно. Он потомок Грибушиных, которых на Урале называли "чайными королями"

Бенджамин Дюпал, совладелец чайной и обладатель торгового знака "Грибушин":

"Открытие чайной стало для нас естественным процессом. По - другому быть не могло. Фактически мы оживили историю семьи, которая вынуждена было уехать 100 лет назад из России. Для меня и всех потомков это очень серьёзный и важный проект"

Среди гостей на дружеской встрече в честь двухлетия чайной и первые лица города. Как рассказал один из них, за это время заведение стало не только местом для неформальных встреч, но продолжением традиции за чашкой хорошего чая решать деловые вопросы.

Алексей Грибанов, заместитель председателя Пермской городской Думы:

"Чайный дом Грибушиных, который много лет был в Перми, в Кунгуре, сейчас возродился снова, и это стало одним из любимых мест пермяков. Несмотря на то, что здесь большая концентрация ресторанчиков и кафе, здесь своя публика, очень много завсегдатаев, которые постоянно приходят пообщаться, это место для деловых встреч".

Что касается напитков, здесь представлено 20 сортов чая. Все они привезены со своей родины, из Китая. Это тот самый чай, который пили в Перми во времена Грибушиных.

Пермяки оценили и уникальную атмосферу , изысканный интерьер в стиле модерн или ар – нуво. И даже фирменный цвет (стен), который теперь в дизайнерских кругах называют "грибушинским".

В этот праздничный вечер не обошлось без приятных сюрпризов. Студенты пермского музыкального колледжа впервые представили публике переложение хорала 19 века. Это найденная в архиве херувимская песнь Грибушиным, написанная в их честь в те давние времена.

Авторы проекта поделились и планами на будущее - сделать чай под маркой "Грибушин" известным не только в Пермском крае, но и за его пределами.