Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписи

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Чайная «Грибушин» станет достопримечательностью Перми

Настоящий праздник. Новогоднее шоу в цирке

смотреть видео


Звезды российского и мирового цирка объединились в новогоднем шоу и проведут предстоящие праздничные дни в Перми. Народный артист России Грант Ибрагимов, гимнастка Евгения Полусалова, дрессировщики Ульяна и Филипп Воробьевы и многие другие артисты привезли на радость детям и родителям цирковую Елку. Увидеть шоу можно будет во все дни новогодних каникул, кроме первого января, а также в последние выходные года. А наш корреспондент Лариса Стрельникова уже побывала на представлении и расскажет о нем в видеосюжете

Метки: Культура, в Перми

Опубликовано: 24.12.2019 в 22:05 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Чайная «Грибушин» станет достопримечательностью Перми

О давлении и кровообращении. Диалог с врачом Натальей Корягиной

Пермскому ювелирному бренду «Сила природы» исполнилось 5 лет

Андрей Миляхов: людей должны окружать красивые вещи

Медицина 4П. Врач Юлия Каракулова расскажет о системном подходе к заботе о здоровье.

Я люблю науку

Программа «ЭтНик» ― ступенька к привлекательности для этнокультурных НКО

Горнолыжный экспресс запускают из Перми в Губаху

Обмен лекарствами. Стоит ли бояться?

В Перми прошла массовая тренировка на пружинных ботинках


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Чайная «Грибушин» станет достопримечательностью Перми

Обратите внимание

в Перми

Настоящий праздник. Новогоднее шоу в цирке
Звезды российского и мирового цирка объединились в новогоднем шоу и проведут предстоящие праздничные дни в Перми
24.12.2019 в 22:05

Метки: Культура, в Перми

Самые юные пловцы соревновались в бассейне «Олимпия»
В пермском бассейне Олимпия ребята, занимающиеся по программе Класс прошли испытания первыми в своей жизни соревнованиями
23.12.2019 в 22:11

Метки: Спорт, Образование, в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.12.2019
Главные информационные итоги дня
23.12.2019 в 22:08

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.12.2019
Главные информационные итоги дня
20.12.2019 в 21:20

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.12.2019
Главные информационные итоги дня
19.12.2019 в 23:00

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ, Происшествия, Общество, Экономика

В России

Пользователям интернета представили кобрендинговый проект «Ростелеком. Книги»
Ростелеком запускает для своих клиентов новую услугу Ростелеком. Книги с доступом к ЛитРес, крупнейшему сервису электронных и аудиокниг в России и странах СНГ.
12.12.2019 в 13:02

Метки: Интернет, Культура, В России

Самая высокая «ёлка» в России стоит сегодня в Перми
В Прикамье появилась елочка высотой 275 метров
11.12.2019 в 00:00

Метки: Общество, В России, Сделано в Перми

Старейший действующий авиаконструктор России отмечает 90-летие
90-летний юбилей отмечает, наверное, старейший действующий авиаконструктор России. Борис Матвеевич Конторович, заместитель главного конструктора ОДК-СТАР, более 60 лет занимается разработкой и созданием систем управления двигателей.
09.12.2019 в 22:16

Метки: Экономика, Общество, Сделано в Перми, В России

Программа «ЭтНик» ― ступенька к привлекательности для этнокультурных НКО
Повысить привлекательность организации ― дело непростое. Особенно, если это некоммерческая организация, социально ориентированная, да к тому же занимающаяся сохранением и развитием национальной культуры или межнациональных отношений в определённом регионе.
28.11.2019 в 19:19

Метки: Культура, В России, Общество

60 лет Строительному факультету Пермского Политеха
60-летие со дня основания отмечает сегодня Строительный факультет Пермского политеха.
22.11.2019 в 23:36

Метки: Образование, в Пермском крае, В России, Культура, Общество

Лента новостей RSS каналы

Настоящий праздник. Новогоднее шоу в циркеНастоящий праздник. Новогоднее шоу в цирке

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 24.12.2019

Самые юные пловцы соревновались в бассейне «Олимпия»Самые юные пловцы соревновались в бассейне «Олимпия»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.12.2019

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 20.12.2019

Вести Кудымкар 20.12.2019Вести Кудымкар 20.12.2019

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 19.12.2019

В Новый год – без долговВ Новый год – без долгов

Краевой избирком на форуме «Молодежь и выборы» поделился планами на 2020й годКраевой избирком на форуме «Молодежь и выборы» поделился планами на 2020й год

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 18.12.2019

У настоящих спортсменов своя елка. Елка ГТОУ настоящих спортсменов своя елка. Елка ГТО

Поставщики тепла подвели итоги года и наметили планы на будущееПоставщики тепла подвели итоги года и наметили планы на будущее

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 17.12.2019

Пермь. Город возможностей. Выпуск 8Пермь. Город возможностей. Выпуск 8

Чайная «Грибушин» станет достопримечательностью ПермиЧайная «Грибушин» станет достопримечательностью Перми

В Перми стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе «Погода. Теплые кварталы»В Перми стартовала продажа квартир в новом жилом комплексе «Погода. Теплые кварталы»

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 16.12.2019

О давлении и кровообращении. Диалог с врачом Натальей КорягинойО давлении и кровообращении. Диалог с врачом Натальей Корягиной

Гора Демавенд - великая природная достопримечательностьГора Демавенд - великая природная достопримечательность

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.12.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 13.12.2019

МакХэппи День Макдональдс. К благотворительной акции присоединились в ПермиМакХэппи День Макдональдс. К благотворительной акции присоединились в Перми

В Перми предлагается устанавливать тариф на тепло по методу «Альтернативной котельной»В Перми предлагается устанавливать тариф на тепло по методу «Альтернативной котельной»

Вести Кудымкар 13.12.2019Вести Кудымкар 13.12.2019

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную