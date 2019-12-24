Настоящий праздник. Новогоднее шоу в цирке





Звезды российского и мирового цирка объединились в новогоднем шоу и проведут предстоящие праздничные дни в Перми. Народный артист России Грант Ибрагимов, гимнастка Евгения Полусалова, дрессировщики Ульяна и Филипп Воробьевы и многие другие артисты привезли на радость детям и родителям цирковую Елку. Увидеть шоу можно будет во все дни новогодних каникул, кроме первого января, а также в последние выходные года. А наш корреспондент Лариса Стрельникова уже побывала на представлении и расскажет о нем в видеосюжете