Настоящий праздник. Новогоднее шоу в цирке
Звезды российского и мирового цирка объединились в новогоднем шоу и проведут предстоящие праздничные дни в Перми. Народный артист России Грант Ибрагимов, гимнастка Евгения Полусалова, дрессировщики Ульяна и Филипп Воробьевы и многие другие артисты привезли на радость детям и родителям цирковую Елку. Увидеть шоу можно будет во все дни новогодних каникул, кроме первого января, а также в последние выходные года. А наш корреспондент Лариса Стрельникова уже побывала на представлении и расскажет о нем в видеосюжете
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