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О давлении и кровообращении. Диалог с врачом Натальей Корягиной
Гость телестудии ГТРК "Пермь" врач Наталья Корягина расскажет о профилактике сердечно-сосудистых заболеваний и борьбе с последствиями инфарктов.
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