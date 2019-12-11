Пермскому ювелирному бренду «Сила природы» исполнилось 5 лет

У "Силы природы" - знаменитого ювелирного бренда родом из Перми юбилей - 5 лет, за это время он покорил как отдельные города - такие как Токио и Лас-Вегас, так и отдельных знаменитостей.

Специально юбилею выпустили новинки. У каждой коллекции своя легенда: "Дама сердца" с розовым кварцем, к примеру, поможет обрести внутреннюю гармонию. Чтобы чувствовать себя счастливой, женщина может выбирать, какой комплект надеть сегодня.

Ирина Саламатина:

- Вот, например, этот комплект - это первый комплект бренда "Сила природы", называется "Сладкая жизнь". Когда я надеваю его утром, я читаю легенду - о чём это, какая я должна быть.

По словам ювелиров, "Сила природы" в том, что минералы в серьгах, кольцах и ожерельях не подвергаются огранке: в итоге изделия получаются индивидуальными и только подчёркивают естественную красоту камней. Украшения в этом году покорили выставки в Лас-Вегасе и Токио.

Для поклонников бренда "Сила природы" создали сразу несколько фотозон, в том числе с использованием природных материалов. Здесь гости праздника смогли сделать самые яркие фотографии.

Как говорит муза создателя бренда Ирина Саламатина, главная миссия украшений - менять не только внешний образ женщины, но и преображать её внутренний мир, пробуждать счастье.

"Дом счастья" - название юбилейного концерта, все средства от продажи билетов передадут в поддержку конкурса "Учитель года" в Перми и Пермском крае.

Андрей Саламатин, создатель бренда "Сила природы":

- Я очень рад, что наше мероприятие поможет отыскать новые учительские таланты, поддержать высокую миссию педагога.