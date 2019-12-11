Андрей Миляхов: людей должны окружать красивые вещи
Пермский художник Андрей Миляхов взялся за очередной проект по превращению обычного подъезда в картинную галерею. В этот раз холстом стали стены дома №11 по ул. Моторостроителей. Как рассказывает Андрей, сам он вырос в детском доме и . Именно поэтому к работе он всегда привлекает самых маленьких жителей украшаемого подъезда. В этот раз на разных этажах появились самолёты с пермскими двигателям, театр оперы и балета, ротонда, набережная, городские и природные пейзажи.
В этом же подъезде появился и логотип нашей телекомпании. Журналисты канала «Россия» освещают его креативную работу по всей стране. По словам художника, рисунки его авторства украшают как минимум 200 домов в сорока различных городах. Реакция жителей в большинстве случаев позитивная.
Вот один из комментариев: «как захожу в подъезд, у меня такое настроение, оптимизм такой, красиво всё! Очень радостно на душе становится! И ротонда, и лебеди, театр оперный - все такие здания уникальные - красота, бесподобье такое».
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