Медицина 4П. Врач Юлия Каракулова расскажет о системном подходе к заботе о здоровье.
Гость телестудии ГТРК "Пермь" врач Юлия Каракулова расскажет о системном подходе к заботе о здоровье
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Гость телестудии ГТРК "Пермь" врач Юлия Каракулова расскажет о системном подходе к заботе о здоровье
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20.12.2019 в 21:20
19.12.2019 в 23:00
18.12.2019 в 22:24
18.12.2019 в 19:26
17.12.2019 в 21:44
12.12.2019 в 13:02
11.12.2019 в 00:00
09.12.2019 в 22:16
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22.11.2019 в 23:36
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