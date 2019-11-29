В Перми открыли фестиваль под названием «Я люблю науку». Шоу с химическими опытами и мастер-класс по робототехнике – это лишь малая часть того, что здесь можно было увидеть.

Дымовое кольцо вызывает восторг учащихся начальных классов. Старшеклассников больше заинтересовал горящий солёный огурец, эксперименты с жидким азотом и стреляющая вата. Такими эффектными опытами в Перми открыли фестиваль «Я люблю науку».

Какая из наук важнее, продолжают спорить на сцене два учёных. За эффектным шоу из зрительного зала нового корпуса школы №42 наблюдают ребята и учителя со всего города.

В специально оборудованных лабораториях проходят мастер-классы по робототехнике, наглядной математике, настоящий аншлаг в секции полимеров. Данная группа материалов незаменима в быту. В год их производят более 300 тонн.

Учащиеся из клея, тетрабарата и красителя генерируют лизуна. Рядом идёт процесс обучения полимерной штамповки. А мы попробуем разрезать пенопласт, не сложный процесс, но довольно полезный в быту.

Формат праздника открытый, принять в нём участие приглашают всех любознательных ребят и их родителей. Лекции и мастер-классы проводят ведущие преподаватели страны. Фестиваль проходит при поддержке компании СИБУР в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел»

Константин Югов, генеральный директор АО «Сибур-Химпром»:

- На простых примерах, на физических опытах, химических опытах просто рассказать, из чего всё сделано в этом мире. Таким образом, я очень надеюсь, что нашим ребятам будет интересно изучать науки, такие как математика, и физика, и химия. И, в общем-то, это и есть наша цель.

Не каждый, кто сегодня освоил штамповку полимеров или пайку трубок, станет в будущем инженером. Важно, что получили удовольствие от процесса.

Пользу от подачи материала на подобных мастер-классах могут почерпнуть и учителя. Фестиваль «Я люблю науку» продолжится и в субботу.