Программа «ЭтНик» ― ступенька к привлекательности для этнокультурных НКО

Повысить привлекательность организации― дело непростое. Особенно, если это некоммерческая организация, социально ориентированная, да к тому же занимающаяся сохранением и развитием национальной культуры или межнациональных отношений в определённом регионе. Ассамблея народов России в партнёрстве с Ресурсным центром в сфере национальных отношений в помощь таким СО НКО разработала комплексную программу по повышению привлекательности, авторитета, узнаваемости и их уверенного позиционирования на региональном уровне среди различных контактных групп. Программу поддержал Фонд президентских грантов, и в 2019году в неё включились сразу несколько регионов.

«ЭтНик»― это всероссийская программа по развитию именно этнокультурных СО НКО. Поэтому на встречу с организаторами спешили представители национальных автономий, общественных объединений и даже национально-культурных групп по интересам. Заинтересованных в продвижении имиджа организации на первом этапе пригласили к участию в окружных обучающих семинарах. В Красноярске, Хабаровске, Москве, Самаре и Ростове-на-Дону специалисты разных профилей и направлений делились знаниями, информацией, опытом, механизмами. Разбирались современные кейсы успешного создания имиджа и его продвижения в медиасреде.

―Малоизвестным некоммерческим организациям необходимо решить проблему низкого престижа общественной добровольной деятельности. В этом вопросе им поможет грамотный маркетинг, неотъемлемой частью которого является брендирование, ― считает директор Ресурсного центра в сфере национальных отношений Евгения Михалёва. ― Поэтому на обучающие семинары мы стараемся пригласить таких экспертов, которые детально рассматривают ключевые элементы бренда (от названия и логотипа до цельного фирменного стиля и бренд-бука) и объясняют, к примеру, принципы сегментации целевой аудитории.

Почему так взялись за бренд? Эксперты уверены, что именно благодаря бренду у организации появляются новые сторонники, партнёры и участники, повышается узнаваемость и сами приходят доноры, увеличиваются шансы победить в грантовом конкурсе. Организация с «раскрученным» брендом становится популярной, востребованной в общественной жизни. Растёт уровень доверия среди стейкхолдеров. Общественники, рядовые члены организации ощущают свою нужность, а это напрямую сказывается на эффективности деятельности НКО, возможности появления новых проектов и достижения новых целей. Отсюда устойчивое развитие СО НКО.

―Создать из своей организации бренд ―это значит найти своему делу общественную поддержку, привлечь лучших партнёров и сотрудников, открыть новые направления и получить финансирование. Всё это очень важно для организаций, соединяющих национальности и культуры, знакомящих с традициями разных народов и создающих пространство дружбы и сотрудничества,― отмечает Игорь Цыкунов, эксперт по PR и бренд-коммуникациям сразу нескольких семинаров.

После серии очных окружных семинаров в программе был запланирован практический курс из обучающих вебинаров с конкретными заданиями. Участники в сопровождении наставников и тьюторов должны были применить полученные знания на практике, улучшить собственные проекты или уже всерьёз взяться за бренд собственной организации. Правда, это уже следующий этап, в рамках которого региональные этнокультурные общественные объединения приступали к реализации своих проектов. Можно выделить следующие организации: Красноярское региональное общественное движение развития гражданских инициатив «Единый край» с проектом «Межнациональный и межконфессиональный молодёжный слет "Интер Лагерь", Тверскую региональную молодежную общественную организацию по сохранению культурного наследия тверских карел «Тверин Кариела» с проектом «Этномастерская ткачества тверских карел Курчин-Мурчин», Местную еврейскую национально-культурную автономию горда Саратова с проектом «МИЗМОР», Автономную некоммерческую организацию «Культурно-информационный центр «ИНТЕЛЛЕКТУАЛ» из Республики Марий Эл с проектом «Школа национального блогера «ЭТНОБЛОГЕРА smm» и много других не менее ярких организаций и проектов. Все проекты участников вошли в итоговый сборник лучших практик по результатам проекта «ЭтНик».

Организаторы программы уверены, что пройдёт какое-то время, и этнокультурное сообщество будет примером для подражания для всего социально ориентированного некоммерческого сектора. Повод думать так дают отзывы участников программы.

―Трёхдневный разговор о создании брендов, позиционировании общин был небанальным, серьёзным и практикоориентированным. Некоторые афористично сформулированные советы экспертов стали для меня своеобразными девизами в работе,― делится впечатлениями Ирина Вейсман, руководитель Общественной организации «Местная еврейская национально-культурная автономия города Саратова».― И ещё: можно продумать все элементы фирменного стиля, можно заслужить доверие аудитории, можно всё... Но преобразующий элемент бренда, несомненно, ― кураж. Поэтому давайте пожелаем друг другу куража и в дальнейшей реализации проекта «ЭтНик», и в развитии наших региональных проектов!

В программе «ЭтНик» в 2019году приняло участие более 1000 человек, в том числе полный курс программы прошли 30 региональных этнокультурных организаций из всех федеральных округов, а это 90 человек, привлечено 20 экспертов, выпущено 100 публикаций в официальных СМИ. На 2020 год запланировано продолжение проекта «ЭтНик». В число участников войдут, как этнокультурные НКО, принявшие участие в проекте «ЭтНик» в 2019 году, так и новички. О проекте «ЭтНик: ПроДвижение» выйдет более подробный материал, но уже сейчас можно сказать, что это будет еще более насыщенная и интересная программа.