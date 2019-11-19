← Высокотехнологичная цирковая программа «Шоу воды, огня и света» изменяет представления о возможностях цирковой арены
В Перми прошла массовая тренировка на пружинных ботинках
Чудо-ботинки Kangoo Jumps разработал швейцарец Дэнис Невилл. Изначально обувь на пружинах использовалась для реабилитации после травм. Затем ботинки покорили любителей фитнеса по всему миру, в том числе и в Перми.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Высокотехнологичная цирковая программа «Шоу воды, огня и света» изменяет представления о возможностях цирковой арены
Экзотика на прилавке: фазан, гусь с яблоками, рябчик с брусникой
Сорта меда, которые сегодня доступны пермякам
Оглушительный успех пермских ювелиров в Стране восходящего солнца
Свитолина проиграла финал Shiseido WTA Finals Shenzhen 2019
Космические технологии в борьбе за здоровый позвоночник
В цирке завтра стартует «Шоу воды огня и света»
Как подключить видеонаблюдение Ростелекома самостоятельно
Пермские ювелиры показали свои произведения в Токио
Что такое LED экран
Добавить комментарий: