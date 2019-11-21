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Горнолыжный экспресс запускают из Перми в Губаху

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Из Перми до Губахи и обратно c 7 декабря в регионе начинает курсировать «Горнолыжный экспресс». В депо сегодня начали готовить его вагоны. Изнутри составы оклеивают специальной пленкой, изображение которой дублирует зимние пейзажи горнолыжных склонов. Для перевозки лыж и сноубордов смонтируют специальные стойки. Электропоезд будет доставлять пассажиров на станцию Углеуральская. Там будут ждать автобусы, которые по тому же билету довезут горнолыжников до склона.

Как заявляют перевозчики, билет будет стоить 690 рублей, и это будет включать в себя поездку на электричке, и автобусом до горы. Обратно автобусом до электрички и электричкой до Перми.

«Горнолыжный экспресс» будет курсировать по субботам и воскресеньям, 2 раза в неделю и в праздничные, и выходные дни.



Опубликовано: 21.11.2019 в 23:52 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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