Высокотехнологичная цирковая программа «Шоу воды, огня и света» изменяет представления о возможностях цирковой арены

В ближайшие выходные Пермский цирк приглашает всех на Шоу воды, огня и света. Грандиозная программа превращает манеж в гигантский фонтан, струи которого порой бьют под самый купол.

До Алексея Сокола трюк, который видят зрители, исполнял только великий Гудини. Опутанный цепями, он должен выбраться из стеклянной колбы с водой. Номер длится всего 5 минут, но Алексей с отцом готовили его почти 2 года.

Анатолий и Алексей Сокол, иллюзионисты:

- Реакция бывает разная. Но у нас идет громкая музыка и обычно, когда идет трюк, я смотрю на зрителей. А они смотрят как завороженные. Неужели это так на самом деле, неужели это так страшно то, что мы делаем.

Программа шоу воды огня и света объединила в себе целое созвездие артистов. Жонглёр шляпами, загадки истинной магии цирка и «Колесо смелости» по-шотландски. Кстати, страховка здесь не предусмотрена.

Необычные способности зрителям покажут и животные. На арене южно-африканский дикобраз, макаки, лапундры и попугаи.

А танцующий в лазерных лучах, фонтан бьет до самого купола. Его установили прямо по центру манежа. Каждый номер настоящее зрелище. Яркие артисты и последние технологии - все это в окружении танцующих красочных фонтанов.

В своем шоу Анатолий Сокол представляет возрождение иллюзии. В Пермском цирке шоу воды, огня и света можно увидеть уже в ближайшие выходные. По традиции на шоу, воды огня и света вход для детей до 5 лет свободный