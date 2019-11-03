Свитолина проиграла финал Shiseido WTA Finals Shenzhen 2019

Чемпионка прошлогоднего итогового турнира WTA – Элина Свитолина, провела сложный стартовый матч против Каролины Плишковой в финале Shiseido WTA в Шэньчжэне (Фиолетовая группа). Во втором поединке турнира против Симоны Халеп украинка выиграла уже увереннее. На пути к финалу 25-летняя Свитолина обыграла Софью Кенин, Белинду Бенчич, но победу в турнире она уступила австралийке Эшли Барти.

8-я сеяная украинка победила 2-ю сеяную Каролину Плишкову в первом матче Фиолетовой группы. Ей потребовалось почти два часа, чтобы завершить матч со счетом 7:6 (12) и 6:4 в свою пользу. Свитолина титаническими усилиями выиграла самый длинный тай-брейк WTA сезона из семи розыгрышей. Подробное расписание всех крупных турниров сезона можно найти на сайте.

«Я убеждала себя оставаться в текущем моменте и не спешить, даже когда появлялась возможность закончить сет, а их было несколько, – рассказала Элина после игры с Плишковой, – старалась брать по одному очку за раз, не торопиться и не замедляться. Я должна была сосредоточиться и расслабиться, не думать много».

«Очевидно, что Каролина – отличный игрок, и я ожидала, что она стала еще лучше, – сказала Свитолина, – некоторые ее подачи были неподражаемы. Она раз за разом брала геймы, и приходилось бороться за каждую возможность выиграть очко. Но я знала, что собранный ум даст больше возможностей в игре».

Победительница итогового турнира WTA Сингапур 2018 Свитолина выигрывает в четвертый раз у обеих экс-первых ракеток мира – Каролины Плишковой и Симоны Халеп.

Тем временем пермские ювелиры вернулись с успехом с международной выставки в Японии.

Украинка ни разу не проиграла Плишковой за последние два с половиной года, хотя в первых пяти встречах, состоявшихся в промежутке между 2011 и 2017 годами, Свитолина неизменно уступала чешке.

«Я чувствую, что начала играть намного лучше и стала сильнее психологически, – отметила после победы над румынкой Свитолина. – Я не думаю больше о личных встречах и знаю, что моя игра более последовательна, чем раньше. Именно это позволяет побеждать».

После победы в двух сетах 8-я сеяная возглавляла Фиолетовую группу и первая вышла в ½ финала.

«На Итоговом турнире всегда большое давление, но ты должна показать свою лучшую игру и бороться за каждое очко, – сказала Свитолина. – Ты никогда не знаешь, чего ожидать от игры, вот почему круговые раунды сложны. Ты должна выкладываться полностью каждый раз, когда ступаешь на корт».

Следом за Плишковой украинка выигрывает у 5-й сеяной Симоны Халеп со счетом 7:5, 6:3 за час и 39 минут. В борьбе за титул она также обыграла Софью Кенин и Белинду Бенчич. Надо заметить, что Бенчич сдалась в решающем сете из-за судорог.

«Морально было тяжело играть против травмированного на корте противника, – сказала Свитолина. – Было видно, как ей тяжело».

«Трофей финала WTA – это самая большая мотивация, я стараюсь выигрывать как можно больше матчей, – сказала в интервью Свитолина, – но даже просто находиться здесь – это удивительное достижение, ведь каждая игра тут против чемпионки».

После победы над румынкой Свитолина первой прошла в ½ финала Shiseido WTA Finals Shenzhen 2019, где она побеждает Белинду Бенчич со счетом 5:7, 6:3, 4:1 и проходит в финал. В финальной игре Свитолина уступила победу Эшли Барти со счетом 4:6,3:6. Это была шестая личная встреча девушек. Впервые Элина проиграла австралийке, но в самой важной игре сезона. По итогам финального турнира Свитолина поднялась в рейтинге WTA c 8-го места на 6-е.