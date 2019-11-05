Оглушительный успех пермских ювелиров в Стране восходящего солнца

Пермские ювелиры вернулись с международной выставки в Японии. С успехом, как они сами говорят, оглушительным. Это при том, что отношение к покупкам у японских клиентов совсем другое. Что стало залогом успеха?

Андрей и Ирина - руководители ювелирной компании «Сереброника» - прилетят ещё только через полчаса, ну а группа поддержки в лице коллег и родственников уже начинает собираться.

Рисовали эти плакаты сами сотрудники. У них на это ушёл целый день. Здесь, например, все символы Японии. И восходящее солнце, и гора Фудзияма, и символ бренда «Сила природы».

Руководит этой яркой и жизнерадостной толпой дочь и лидер бренда «Сила природы» Алёна Саламатина. Она не только участвует в процессе создания украшений, но и носит их с удовольствием. Алёне важно было встретить родителей в аэропорту.

Алёна Саламатина, лидер команды бренда «Сила природы»:

- Это же мои родители. Самый лучший в мире ювелирный бизнес - семейный. Вообще, коллекция «Сила природы» задумывалась как коллекция украшений для мамы. Папа её очень любит и хочет, чтобы она была счастливой.

А для счастья сегодня действительно есть причина. Родители Алёны - руководители компании «Сереброника» - вернулись с международной выставки из Японии, где пермские ювелиры имели оглушительный успех. Несмотря на то, что отношение к покупкам у японских клиентов совсем другое.

Ирина Саламатина, муза основателя бренда:

- Они очень любят разговаривать, и нам сразу же сказали, и мы это поняли, что покупают не просто украшение, а покупают легенду.

Именно поэтому самый большой интерес у японских покупателей вызвала коллекция «Сила природы». А в частности - этот подвес и заколка в волосы. Самым сложным, по словам Андрея, было объяснить, откуда приехали эти изделия. Пришлось даже выучить японский язык

Андрей Саламатин, основатель бренда «Сила природы»:

- Урария, они говорят: «А Урария!» и они нас воспринимали, как каких-то сказочных существ. Это за многие тысячи километров от Японии, в горах, какие-то ювелиры чего-то там куют.

Эти две недели, проведённые в Японии, были очень плодотворными для ювелиров. И теперь, вдохновившись их культурой, они готовы удивлять пермяков.