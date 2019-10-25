В цирке завтра стартует «Шоу воды огня и света»

В Перми прошла генеральная репетиция Шоу воды, огня и света. На фонтаны и водопады, правда, взглянуть пока не удалось.

Огромный бархатный занавес предвещает грандиозность того, что будет происходить на арене и под куполом. Буквально мгновение и мы знакомимся со всеми именитыми артистами, которые покажут уникальное цирковое шоу сегодня на генеральной репетиции.

«Шоу воды, огня и света» называют одним из лучших проектов Российского цирка. Здесь готовы удивлять. Буйство огромных фонтанов и водопадов прямо в манеже зрители увидят уже на премьере, а сегодня технически отточенные и сложные номера. Открывает программу воздушная гимнастка на корд де волане - специальном воздушно-гимнастический снаряде. Таких в мире по пальцам пересчитать.

Цирковое шоу обещает быть многожанровым. Артисты, которые покажут свое мастерство - обладатели самых престижных премий. Этот захватывающий дух акробатический номер единственный в мире, говорят сами артисты. Кажется, что «Колесо смелости» на крепость проверит и зрителей.

Иван Жернаков, акробат на «Колесе смелости»:

- У нас есть трюк, который никто не делает, когда мы стоим вчетвером и одновременно прыгаем заднее сальто. Нужно чувствовать полностью баланс. Я иду внутри, веду колесо, делаю ему все комфортно, чтобы он мог все трюки делать спокойно и не думать, что что-то качнет.

Уникальные силовые номера, воздушные гимнасты без страховки, жонглер со шляпами, веселые клоуны. Свои необычные способности зрителям покажут и животные. На арене южно-африканский дикобраз, макаки-резус, лапундры, попугаи.

Кроме захватывающего действа цирк приготовил еще один приятный сюрприз для зрителей. Стоимость любого билета на премьеру фиксированная - 700 рублей.

По традиции шоу, воды огня и света вход для детей до 5 лет свободный. Ну, а увидеть все своими глазами можно уже в субботу 26 октября в 16.00 часов.