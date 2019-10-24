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← Пермские ювелиры показали свои произведения в Токио

Как подключить видеонаблюдение Ростелекома самостоятельно

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Наша съемочная группа приняла участие в необычном эксперименте. Наш корреспондент на себе испытала, что проще – сделать бургер по всем правилам или подключить своими руками новую камеру онлайн наблюдения от «Ростелекома».

Шаг один - распаковать, шаг два - вставить зарядное устройство, идёт в комплекте. Шаг три - скачать на планшет или смартфон приложение «Умный дом».

Дмитрий Шавкунов, менеджер Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

- Камера включается около двух минут. В данный момент загорелась синяя лампочка. То есть камера уже включена.

Итак, аппаратура готова перейти в режим видеозаписи, уже появилась картинка, предлагаю оператору попасть в объектив.

Весь процесс приготовления бургеров подключенные нами ранее видеокамеры пишут и транслируют в приложении. Кстати, при возникновении внештатной ситуации - потёк кран или слишком задымила духовка - это дало бы возможность вовремя среагировать. Система отправляет абоненту sms или push-уведомление. Умные цифровые видеокамеры имеют широкий угол обзора, оборудованы датчиками движения и звука. Инфракрасной подсветкой для съёмки в ночное время. Только в Пермском крае профильную систему «Умный дом» от компании «Ростелеком» подключили три тысячи семей - в 4 раза больше, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Всего на Урале работает свыше 25 тысяч видеокамер. Основной мотив - безопасность и забота о близких.

Анна Сюзева, директор по работе с массовым сегментом Пермского филиала ПАО «Ростелеком»:

С помощью камеры вы всегда удалённо можете наблюдать за своими детьми, нянями, если вы оставляете их с малышами. За родителями пожилыми. За домашними питомцами.

Работает внутренняя камера через Wi-Fi. Оснащена микрофоном и функцией обратной связи. Устройства внешнего наблюдения дополнительно защищены от дождя, снега, повышенных и пониженных температур и даже грозовых разрядов. Запись с камеры хранится в облаке в течение 7 дней. Её можно скачать, а также сделать скриншот. Стоит отметить, что обслуживание одной видеокамеры в месяц стоит не дороже бургера.

Метки: Наука и техника, Интернет, в Пермском крае, В России, Общество

Опубликовано: 24.10.2019 в 20:20 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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← Пермские ювелиры показали свои произведения в Токио

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