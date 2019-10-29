Космические технологии в борьбе за здоровый позвоночник

В пермской клинике Доктор ОСТ продемонстрировали новый аппарат для оздоровления позвоночника, принцип работы которого основан на создании "эффекта невесомости". Было замечено, что космонавты после долгих полетов возвращаются на землю практически с идеальной осанкой. На них не действует земное притяжение. Нет нагрузки на позвоночник – и он сам собой возвращается в наиболее физиологичное положение за время полета.

Впоследствии, ученые смоделировали эффект невесомости для лечения суставов и позвоночника. Так появились тракционные роботы нового поколения. В медицинских целях удалось воссоздать условия, близкие к отсутствию гравитации. Когда мышцы расслаблены, спазмы и сопротивление сведены к минимуму, достаточно совсем незначительного усилия, чтобы мягко вернуть позвонки на место. При этом могут высвобождаться пережатые сосуды и нервы.

Имеются противопоказания, перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом