Пермские ювелиры показали свои произведения в Токио
Делегация пермских ювелиров отправилась в Токио на международную выставку. В Японию они везут созданную специально по такому случаю коллекцию.
Образ в одежде дизайнер Дарья Мехоношина подобрала специально под украшения, которые сама и создала. Подвес и заколка в волосы - из коллекции "Магия ветра" - словно два японских веера, в центре которых красный коралл.
Дарья Мехоношина, дизайнер бренда "Сила Природы":
- Богиня ветра послала на землю магический веер, я предлагаю женщинам воспользоваться этой энергией.
Такая возможность теперь есть и у женщин Японии. Команда "Сереброники" едет в страну Восходящего солнца. Пермские украшения бренда "Сила природы" будут представлены на международной ювелирной выставке в Токио.
Андрей Саламатин, коммерческий директор ювелирной компании "Сереброника":
- Сейчас "Сила природы" - это тот проект, когда русские женщины делятся своим ощущением счастья, своими советами, как стать счастливой с женщинами других стан.
"Цветок мастера" - еще одна коллекция в японском стиле - с центральным кораллом. Она так же будет представлена на выставке.
Дарья Исаева, дизайнер бренда "Сила природы":
- Женщины Японии - они очень удивительные, чуткие, настолько нежные, хрупкие. Мне захотелось создать именно такую коллекцию, которая будет подчеркивать женскую индивидуальность.
В главном серебряном магазине в честь проводов в Японию устроили целый праздник, на котором выступил хор "Млада".
А еще презентовали новые коллекции украшений с натуральными редкими минералами.
Если жизнь - это шахматная доска, то любая пешка на ней может стать королевой или поставить шах королю. Как и хозяйка этих украшений - с камнем турмалином. Коллекция так и называется "Ход королевы".
У каждого украшения непременно есть воя история - и это действительно работает. К примеру, эту брошь с аквамарином Ирина Груздева всегда берет с собой в путешествие.
Ирина Груздева:
- Я очень люблю путешествовать по разным странам, мне кажется, что именно эта рыбка помогает путешествовать, я верю, что и у меня в ближайшее время случится приключение.
У серебряных ювелиров уже случилось. Прямо с праздника они отправились на самолет. А чтобы поддержать земляков, пермские женщины устроили флешмоб, выкладывая в социальных сетях фотографии с хэштегом #будьсчастливойвтокио.
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