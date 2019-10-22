Пермские ювелиры показали свои произведения в Токио

Делегация пермских ювелиров отправилась в Токио на международную выставку. В Японию они везут созданную специально по такому случаю коллекцию.

Образ в одежде дизайнер Дарья Мехоношина подобрала специально под украшения, которые сама и создала. Подвес и заколка в волосы - из коллекции "Магия ветра" - словно два японских веера, в центре которых красный коралл.

Дарья Мехоношина, дизайнер бренда "Сила Природы":

- Богиня ветра послала на землю магический веер, я предлагаю женщинам воспользоваться этой энергией.

Такая возможность теперь есть и у женщин Японии. Команда "Сереброники" едет в страну Восходящего солнца. Пермские украшения бренда "Сила природы" будут представлены на международной ювелирной выставке в Токио.

Андрей Саламатин, коммерческий директор ювелирной компании "Сереброника":

- Сейчас "Сила природы" - это тот проект, когда русские женщины делятся своим ощущением счастья, своими советами, как стать счастливой с женщинами других стан.

"Цветок мастера" - еще одна коллекция в японском стиле - с центральным кораллом. Она так же будет представлена на выставке.

Дарья Исаева, дизайнер бренда "Сила природы":

- Женщины Японии - они очень удивительные, чуткие, настолько нежные, хрупкие. Мне захотелось создать именно такую коллекцию, которая будет подчеркивать женскую индивидуальность.

В главном серебряном магазине в честь проводов в Японию устроили целый праздник, на котором выступил хор "Млада".

А еще презентовали новые коллекции украшений с натуральными редкими минералами.

Если жизнь - это шахматная доска, то любая пешка на ней может стать королевой или поставить шах королю. Как и хозяйка этих украшений - с камнем турмалином. Коллекция так и называется "Ход королевы".

У каждого украшения непременно есть воя история - и это действительно работает. К примеру, эту брошь с аквамарином Ирина Груздева всегда берет с собой в путешествие.

Ирина Груздева:

- Я очень люблю путешествовать по разным странам, мне кажется, что именно эта рыбка помогает путешествовать, я верю, что и у меня в ближайшее время случится приключение.

У серебряных ювелиров уже случилось. Прямо с праздника они отправились на самолет. А чтобы поддержать земляков, пермские женщины устроили флешмоб, выкладывая в социальных сетях фотографии с хэштегом #будьсчастливойвтокио.