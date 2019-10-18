Устройство светодиодного LED экрана, термины и понятия

Светодиодный экран (другие названия: видеоэкран, панель и пр.) представляет собой высокотехнологичное устройство для отображения и передачи визуальной информации. Оборудование состоит из сложных компонентов, соединенных при помощи схемы, основу которой составляют светодиоды. Принцип построения можно отобразить в такой последовательности:

- светодиоды формируют пиксели,

- они встраиваются в модули,

- размещенные в кабинетах,

- являющихся основным элементом.

Исследуем параметры устройства, чтобы понять, что такое LED экран.

Светодиод

Это полупроводниковый прибор, загорающийся каждый раз, при пропускании электрического тока. В изделии нет нитей, как в лампах накаливания, нет мельчайших запчастей, способных перегореть, сломаться. Цвета меняются в зависимости от используемого кристалла (одного или нескольких). Изменение цветности осуществляется путем корректировки хим. состава изделия.

• Светодиод - наименьшее изделие, но по степени значимости в конструкции – это образующая деталь! Применяют много моделей светодиодов, лидерами считаются японского производства Nichia, на втором месте – американские Cree, на третьем тайваньские Samsung, Epistar. Норма для работы – не менее 100 тыс. часов. Это более 11 лет свечения без перерывов. На продолжительность и число операций вкл/выкл, не оказывает никакого влияния.

LED экраны, изготавливаемые и монтируемые компанией Future-Vision работают десятилетиями. При этом яркость, насыщенность, четкость и контрастность изображения сохраняется.

Один или более светодиодов формируют пиксель

• Пиксель представляет собой наименьшую часть формируемой картинки. Для создания цветности применяют одновременно три типа изделий, основных в спектре.

Параметры пикселя:

- разрешение (число установленных на 1 м² площади поверхности);

- шаг (кратчайшее расстояние между центрами соседних пикселей);

- конфигурация. Применяется 2 способа: SMD и DIP.

- углы обзорности (параметр, в пределах которого зритель различает четко изображение, без искажений, а яркость составляет диапазон 100 - 50%).

• Модульный элемент. Плата, где на одной поверхности крепятся светодиоды, а на другой – радиоэлектронные детали.

• Совокупность плат, объединенных прочным каркасом и герметично закупоренных называется кабинет. Сюда же входит ряд изделий управления (приемное устройство, блок питания, элементы охлаждения).

Кабинеты – это основа для формирования медиаэкрана. Готовая установка, предназначенная для трансляции видео, передачи текста и изображения, собирается из кабинетов. Специальные замковые устройства обеспечивают прочный и плотный контакт, без щелей и зазоров. Результат – полученная поверхность экрана цельная.

















При сборке светодиодного устройства могут быть использованы размеры экрана без ограничений. Одно требование: соблюдать общепринятый формат, в котором применены следующие пропорции (отношение длины и ширины): 4*3 или 16*9.

При выборе необходимо учесть технические, электрические показатели, а также – эксплуатационные параметры. Проконсультируют и окажут помощь в выборе сервисные инженеры компании Future-Vision!