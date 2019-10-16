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Где найти подработку беременной женщине

Беременность – не повод ограничивать себя в активности. Деловой сферы это тоже касается. Когда есть много свободного времени, всегда найдется чем заняться с пользой для семейного бюджета. Конечно, при наличии такого желания. Работа на дому не сопряжена с серьезными физическими нагрузками и может вестись по удобному графику. Какое направление деятельности выбрать, решать только вам.

Прием клиентов на дому

Женщинам, владеющим профессией парикмахера, косметолога или массажиста, ничто не мешает организовать прием на дому. При наличии постоянной клиентуры проблем с заказами точно не возникнет. Нужно лишь заранее договориться с посетителями о смене адреса. Начать с нуля тоже реально: временная работа часто становится трамплином к созданию крепкого бизнеса.

Преподавательницам в этом отношении ещё проще. Они могут заняться репетиторством, давая уроки нынешним ученикам или набрав новых. В обоих случаях можно регулировать нагрузку, выстраивая удобный график. Однако парикмахеру или косметологу трудно отменить сеанс, избежав недовольства клиента. Учительница же спокойно проведет онлайн-урок или даст дополнительное домашнее задание.

Работа через интернет

Современное развитие интернета позволяет каждому найти работу даже без высшего образования и конкретной специальности. Список вариантов:

  • - Написание текстов. Если вы в ладах с орфографией и пунктуацией, попробуйте копирайтинг или рерайт.

  • -Участие в платных опросах, размещение комментариев, рассылка писем, администрирование групп. Здесь хватит ответственного подхода, профессиональная подготовка особой роли не играет.

  • -Переводы. Знание международного иностранного языка заинтересует многих работодателей.

  • -Консультации. Психологи, юристы, медики могут зарабатывать, делясь узкоспециализированными знаниями. Кстати, опытные бухгалтеры всегда востребованы в интернете.

Дополнит этот список примеров статья на одном из казахстанских сайтов – http://karapuz.kz/pages_out.php?cid=1284, где люди деятся своим опытом, оказавшиьс в "интересном" положении

Другие варианты

Если не нравится писать или консультировать, попробуйте себя в роли телефонного оператора. По сравнению с большинством интернет-занятий, эта специальность сразу приносит стабильный доход. Чтобы приступить, хватит кратковременного обучения, нормальной дикции и готовности общаться с людьми.

Минусом операторской деятельности является постоянная занятость. В обозначенные часы нужно находиться на рабочем месте. Часто идти навстречу здесь не станут. Кроме того, телефонное общение бывает малоприятным. Лишние стрессы для впечатлительной беременной женщины нежелательны. Если готовы с этим справиться, вакансии найдутся.

Шитье и вязание одежды, создание оригинальных предметов декора, изготовление игрушек – рукоделие приносит реальный доход. Продукцию можно реализовывать через специализированные сайты, соцсети, знакомых. Плюсы такого занятия очевидны: не нужно часами сидеть перед компьютером или подолгу общаться с клиентами. Делать вещи, которые нравятся людям, приятно и радостно. А что для будущей мамы имеет большее значение, чем хорошее настроение?

Метки: Экономика, Общество, Образование

Опубликовано: 16.10.2019 в 12:55 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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