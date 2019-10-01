Видео о Пермском крае. Новости, события, достопримечательности
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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 23.10.2019
«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 22.10.2019
В Кудымкре сегодня стартует межнациональный театральный фестиваль «Сообщение»
Пермь - крупнейший железнодорожный узел Транссиба
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«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 21.10.2019
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