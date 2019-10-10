«Забавные» инопланетяне рядом с нами

Пришельцы высадились в Перми, и создали зону развлечений - здесь дети могут испытать на себе то, как готовят настоящих космонавтов.

Что мы увидели на месте. Вот например тренажёр, примерно такой же готовит настоящих космонавтов для полёта в космос. Еще в игровой зоне интерактивного парка развлечений "Забавные пришельцы" можно пройти шпионский лабиринт, пострелять в тире из настоящего автомата, потанцевать и прокатиться на виртуальных космических горках, но сделать это в атмосфере другой планеты, а ещё проверить на себе электрическое напряжение.

При помощи электрического напряжения совершенно безопасно можно сделать себе вот такую модную причёску.

Ну, а после игр можно заглянуть в настоящую лабораторию, где учёные проведут вам экскурсию и расскажут о разных инопланетянах и пришельцах. Вот этот, например - любимец всех детей его родная планета входит в созвездие Лира.

В этой лаборатории можно потрогать каждого пришельца и даже с ним сфотографироваться. Как и сделала семья Шатровых. Их старшему сыну всего 2,5 года, но из этой лаборатории родители долго не могли его забрать домой.

А после всех пережитых впечатлений здесь же можно сделать сувенир на память. Это может быть изделие из космического пластелина, восковая рука или даже самостоятельно посаженное в наногрунт растение.