«Забавные» инопланетяне рядом с нами
Пришельцы высадились в Перми, и создали зону развлечений - здесь дети могут испытать на себе то, как готовят настоящих космонавтов.
Что мы увидели на месте. Вот например тренажёр, примерно такой же готовит настоящих космонавтов для полёта в космос. Еще в игровой зоне интерактивного парка развлечений "Забавные пришельцы" можно пройти шпионский лабиринт, пострелять в тире из настоящего автомата, потанцевать и прокатиться на виртуальных космических горках, но сделать это в атмосфере другой планеты, а ещё проверить на себе электрическое напряжение.
При помощи электрического напряжения совершенно безопасно можно сделать себе вот такую модную причёску.
Ну, а после игр можно заглянуть в настоящую лабораторию, где учёные проведут вам экскурсию и расскажут о разных инопланетянах и пришельцах. Вот этот, например - любимец всех детей его родная планета входит в созвездие Лира.
В этой лаборатории можно потрогать каждого пришельца и даже с ним сфотографироваться. Как и сделала семья Шатровых. Их старшему сыну всего 2,5 года, но из этой лаборатории родители долго не могли его забрать домой.
А после всех пережитых впечатлений здесь же можно сделать сувенир на память. Это может быть изделие из космического пластелина, восковая рука или даже самостоятельно посаженное в наногрунт растение.
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