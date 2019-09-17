Налоговые льготы для пенсионеров

Пенсионеры относятся к категории граждан, для которых предусмотрены налоговые льготы, это значит, что они могут платить лишь часть налогов или быть освобожденными от них полностью. Пенсионеры – те, кто получают пенсии, назначаемые в порядке, установленном пенсионным законодательством.

Льгота на уплату налога на имущество может быть применена лишь к одному объекту, но в каждой из следующих категорий имущества: квартира (часть квартиры) или комната, жилой дом (или его часть), гараж (машино-место), помещения, (используемые в качестве творческих мастерских, ателье, студий, негосударственных музеев, галерей, библиотек) и хозяйственные строения, площадь которых не превышает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, дач, индивидуального жилищного строительства.

Если у пенсионера в собственности несколько объектов одного вида (например, две квартиры), то он может выбрать один из них, к которому применит льготу и направить заявление в налоговый орган. При отсутствии такого заявления освобождение предоставляется в отношении объекта с максимальной суммой налога к уплате. Например, пенсионер, владеющий дачей, гаражом и двумя квартирами, должен уплатить налог только на одну из квартир.

Кроме того, по земельному налогу предусмотрен налоговый вычет в виде уменьшения величины налоговой базы кадастровой стоимости 600 квадратных метров площади земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) пользовании или пожизненном наследуемом владении. Например, если площадь земельного участка составляет 1000 квадратных метров, то налог уплачивается только 400 квадратных метров.

Если гражданин ранее уже обращался в налоговые органы с заявлением о предоставлении льготы (например, после того как вышли на пенсию), то повторно это делать не требуется – предоставленные ранее документы будут учитываться и далее.

В 2019 году (за 2018 год) в Пермском крае льготами по налогу на имущество воспользовались 530 тыс. налогоплательщиков – физических лиц. Наибольшее количество льготников (459 тыс. лиц или 87% от общего количества) – лица, получающие пенсию по различным основаниям.

По земельному налогу льготы предоставлены 307 тыс. налогоплательщиков, из них 265 тыс. - пенсионерам.

Для получения льготы необходимо обратиться в любую налоговую инспекцию Пермского края или филиал МФЦ с заявлением. По желанию к заявлению можно приложить документы, подтверждающие право на льготу (п. 6 ст. 407 НК РФ).