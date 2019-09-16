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Наращивание или Карепрост

Существует множество способов, которые позволяют улучшить внешний вид ресниц. Но если оценить современный рынок косметологии, то чаще всего специалисты рекомендуют два варианта: купить Карепрост или же пойти на наращивание ресничек. Об особенностях и преимуществах таких методов мы и поговорим сейчас.

Преимущества и недостатки наращивания

До недавнего времени наращивание считалось чуть ли не единственным способом добиться красивых и длинных ресниц. Суть процедуры сводится к тому, что к натуральным волоскам приклеивают искусственные при помощи специального клеящего состава.

Плюсы

К достоинствам наращивания относят:

  • - мгновенный эффект. Тут нет необходимости ждать – ресницы сразу же становятся длинными и объемными. Это особенно актуально в том случае,если вам срочно необходимо поразить окружающих во время важного события;
  • -экономия на туше. Никакая дополнительная косметика не требуется – ваши реснички и так будут выглядеть максимально привлекательно;
  • -возможность добиться идеального результата. Длина, изгиб, цвет – вы сами выбираете, какими хотите обладать ресницами.

Недостатки

В то же время, минусов у наращивания хватает. Прежде всего, необходимо выделить ряд противопоказаний (глазные заболевания, склонная к раздражениям кожа и т. д.). Кроме того, процедура не поможет тем, у кого тонкие и ломкие волосы от природы. Наконец, стоит подчеркнуть необходимость постоянного ухода за наращенными ресницами. Каждые несколько недель придется посещать косметологический салон для корректировки, иначе волосы утратят свою привлекательность и шарм.

Что нужно знать о Карепросте

Это достаточно популярный препарат, созданный на основе биматопроста. Раньше состав широко применяли в офтальмологических целях, что говорит о его безопасности. Среди других причин купить Карепрост можно выделить следующие:

  • -высокую эффективность (результат практически 100-процентный);
  • -весьма доступную стоимость;
  • -простоту нанесения (процедуры делаются каждый вечер перед сном, они занимают всего пару минут);
  • -натуральную красоту волос.

Правда, чтобы результат стал действительно заметным, необходимо ждать от 4 недель и более. Кроме того, нужно очень тщательно подойди к нанесению сыворотки – если она попадет на лицо, возможно появление нежелательных волос.

Что же выбрать

Если вам срочно требуется добиться красивых и длинных ресниц, то тут сможет помочь исключительно наращивание. В то же время, для естественной и непревзойденной красоты ресничек следует выбрать Карепрост. С помощью такого препарата волосы на веках станут длинными, пышными и устойчивыми ко внешним воздействиям.

Источник: kareprost24.ru


Опубликовано: 16.09.2019 в 19:28 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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