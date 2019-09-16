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Наращивание или Карепрост
Существует множество способов, которые позволяют улучшить внешний вид ресниц. Но если оценить современный рынок косметологии, то чаще всего специалисты рекомендуют два варианта: купить Карепрост или же пойти на наращивание ресничек. Об особенностях и преимуществах таких методов мы и поговорим сейчас.
Преимущества и недостатки наращивания
До недавнего времени наращивание считалось чуть ли не единственным способом добиться красивых и длинных ресниц. Суть процедуры сводится к тому, что к натуральным волоскам приклеивают искусственные при помощи специального клеящего состава.
Плюсы
К достоинствам наращивания относят:
- - мгновенный эффект. Тут нет необходимости ждать – ресницы сразу же становятся длинными и объемными. Это особенно актуально в том случае,если вам срочно необходимо поразить окружающих во время важного события;
- -экономия на туше. Никакая дополнительная косметика не требуется – ваши реснички и так будут выглядеть максимально привлекательно;
- -возможность добиться идеального результата. Длина, изгиб, цвет – вы сами выбираете, какими хотите обладать ресницами.
Недостатки
В то же время, минусов у наращивания хватает. Прежде всего, необходимо выделить ряд противопоказаний (глазные заболевания, склонная к раздражениям кожа и т. д.). Кроме того, процедура не поможет тем, у кого тонкие и ломкие волосы от природы. Наконец, стоит подчеркнуть необходимость постоянного ухода за наращенными ресницами. Каждые несколько недель придется посещать косметологический салон для корректировки, иначе волосы утратят свою привлекательность и шарм.
Что нужно знать о Карепросте
Это достаточно популярный препарат, созданный на основе биматопроста. Раньше состав широко применяли в офтальмологических целях, что говорит о его безопасности. Среди других причин купить Карепрост можно выделить следующие:
- -высокую эффективность (результат практически 100-процентный);
- -весьма доступную стоимость;
- -простоту нанесения (процедуры делаются каждый вечер перед сном, они занимают всего пару минут);
- -натуральную красоту волос.
Правда, чтобы результат стал действительно заметным, необходимо ждать от 4 недель и более. Кроме того, нужно очень тщательно подойди к нанесению сыворотки – если она попадет на лицо, возможно появление нежелательных волос.
Что же выбрать
Если вам срочно требуется добиться красивых и длинных ресниц, то тут сможет помочь исключительно наращивание. В то же время, для естественной и непревзойденной красоты ресничек следует выбрать Карепрост. С помощью такого препарата волосы на веках станут длинными, пышными и устойчивыми ко внешним воздействиям.
Источник: kareprost24.ru
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