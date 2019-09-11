«Змея-путешественница» не сказка о том как в городе Перми появились рептилии с далекого юга
Прямо на улице Героев Хасана в Перми сегодня поймали змею. Уже вторую за последние сутки. Еще одна, говорят, где-то ползает возле пятиэтажки на улице Целинной. При этом, специалисты определили: первые две рептилии - не местные. Полозы, узорчатый и закавказский, в Прикамье не водятся. Откуда они взялись - выяснял корреспондент "Вести-Пермь" Максим Пеккер.
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