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Секреты оформления кухни или столовой в стиле лофт

Пример нетривиального подхода к оформлению жилых помещений, стиль лофт, ведет свое начало из индустриальных районов США 40-х годов. Само слово в переводе означает "чердак", но стиль использовался не столько в чердачных помещениях, сколько в промышленных зданиях в целом. Изначально в такой стилистике оформляли заброшенные фабрики и заводы, мастерские и склады. Сейчас же лофт находится на пике популярности, его выбирают владельцы квартир-студий и все те, кто предпочитает нестандартность и оригинальность.

Инмайрум.руНо где же приобрести мебель в этом урбанистическом стиле? На сайте Инмайрум.ру представлено широкое многообразие моделей столов и стульев, которые органично впишутся в такой современный интерьер. Также здесь можно подобрать предметы декора для кухни или столовой, которые завершат создание гармонии. Основное правило, позволяющее организовать стильное пространство – лаконичность линий, использование натуральных материалов строгой гаммы, наличие оригинальных украшений. Например, вентиляция или вытяжка в полной мере могут стать предметами декора в столь нестандартном стиле.

Стол допускается практически любой, как деревянный, так и металлический. Стеклянная столешница также будет уместна. Однако резьба или роспись, обилие мелких деталей создадут диссонанс, от них лучше отказаться в пользу простоты и четкости линий. Отличный вариант – стильная барная стойка с высокими стульями, они отлично впишутся в атмосферу лофта и помогут подчеркнуть оригинальность вкуса хозяина. Дополнительными преимуществами способны стать традиционные изъяны: трещины, потертости, сколы – они помогут завершить создание особой "фабричной" атмосферы.

ИнмайрумНаличие современной бытовой техники приветствуется, желательно, чтобы она была сделана из стали или хрома или хотя бы стилизована под них, разместить эти предметы можно как на кухонном столе, создав налет нарочитой небрежности, так и на специальных полочках или в шкафчиках. Важно придерживаться принципа минимализма и не перегружать помещение обилием мелких деталей. Однако присутствие в мебели элементов из металла, пластика, проволоки или камня – как нельзя кстати! Они отлично впишутся в общую картину и помогут расставить акценты.

Стол можно поставить вдоль стены, но гораздо интереснее получится, если с его помощью зонировать помещение, выделив зону столовой и зону для приготовления пищи. Дополнительный эффект создаст интересная подсветка. Это могут быть обычные лампочки, без плафонов, которые помогут создать атмосферу заброшенной полуразрушенной фабрики.

Цветовая гамма предпочтительна натуральная, желательно – светлая. Очень интересно выглядят серый, белый и металлический оттенки, допускается и натуральное дерево, причем чем оно грубее, тем лучше!

Таковы основные рекомендации по оформлению кухни в стиле лофт. Используйте воображение, тогда удастся создать стильное и креативное пространство, радующее душу.

Метки: Реклама, Общество

Опубликовано: 20.07.2019 в 15:59 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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