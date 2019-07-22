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При покупке квартиры можно вернуть из бюджета до 650 тыс. рублей


Что называется налоговым вычетом? Как оформить и получить вычет при покупке жилья?
В интервью Сергей Лехтин, начальник отдела работы с физическими лица бухгалтерской фирмы «Доходы и налоги» рассказал нашему корреспонденту об основных моментах получения налоговых вычетов физическими лицами при приобретении квартиры.
Налоговым кодексом предусмотрено значительное число видов налоговых вычетов, но как показывает практика наиболее востребованы среди граждан социальные налоговые вычеты и имущественные налоговые вычеты. Сейчас мы расскажем об имущественном налоговом вычете при приобретении квартиры (жилого дома)

Следует сразу же обратить внимание читателей, что воспользоваться налоговым вычетом фактически, то есть получить реальные деньги из бюджета, могут только лица, которые получают доход и из этого дохода удерживается налог на доходы физических лиц. По сути, это возврат ранее уплаченных налогов. Существует форма получения вычета в виде его использования непосредственно в момент выплаты заработной платы, когда налогоплательщику не нужно ждать окончания календарного года.

Итак, имущественные вычеты - это право налогоплательщика в том случае, когда он приобретает жилое недвижимое имущество. Предельный размер имущественного вычета этого вида - не более 2 млн. рублей, если приобретается квартира, например, за 3 млн рублей, то гражданин может воспользоваться вычетом не более 2 млн. Соответственно, размер денежных средств, возвращенных из бюджета будет составлять 260 тыс. рублей (13% от 2 млн. рублей). Если же квартира была приобретена в ипотеку, размер вычета может быть увеличен на сумму уплаченных процентов в отчетном году в пределах 3 млн. руб., а это 390 тыс. руб. возврата уплаченного налога. Естественно, крайне малая часть наших сограждан может похвастаться доходами, которые сразу позволят воспользоваться всей суммой вычета. Поэтому, налоговые вычеты при покупке жилья в неиспользованной части переносятся на следующий год, и так до полного использования вычета.
Теперь поговорим о самой процедуре. Многие хватаются за голову когда сталкиваются с задачей получения налогового вычета и решают передать сбор и оформление документов в специализированные фирмы. На самом же деле все достаточно просто и справиться с задачей сможет практически любой.

Во-первых, необходимо собрать документы подтверждающие покупку жилья и оплату его стоимости, для ипотечных сделок – еще и кредитный договор и справку банка о сумме уплаченных процентов за календарный год.

Во-вторых, у работодателя необходимо запросить справку о заработной плате по форме 2-НДФЛ

В-третьих, заполнить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ и сдать ее в инспекцию ФНС по месту жительства.

И если первые два пункта ни у кого особых затруднений не вызывают, то третий обычного гражданина ставит в тупик. Сложность формы декларации, действительно, заставляет попотеть при ее заполнении. Однако, здесь на помощь приходят специализированный сайт Filego.ru. Это сервис, где в доступной форме пошагово с пояснениями и комментариями заполняется декларация 3-НДФЛ. Выполнив предложенную разработчиками несложную программу действий, вы на выходе получаете декларацию со всеми внесенными данными. Эту декларацию остается лишь распечатать, подписать и отнести в налоговую инспекцию. Кстати, с помощью сервиса Filego.ruможно заполнить декларацию не только по вычетам в связи с приобретением квартиры, но и по расходам на лечение, образование, а также в связи с получение дохода от продажи недвижимости или автомобиля. Данный сервис также подскажет адрес вашей налоговой инспекции, куда вам необходимо сдать пакет документов.

После сдачи декларации 3-НДФЛ налоговая инспекция проверяет ее до 90 календарных дней. По истечении указанного срока при положительном рассмотрении документов вы должны предоставить реквизиты своего счета в банке для перечисления вам денег из бюджета. Если же в документах обнаружатся недочеты, о них вам сообщит налоговый инспектор и предложит их исправить.

Теперь расскажем о сроках подачи декларации. Заявляться на вычет можно только один раз в жизни. Вычетом можно воспользоваться сразу по приобретении квартиры, но лучше дождаться окончания календарного года и получения от работодателя справки о доходах 2-НДФЛ. Для получения вычета могут быть использованы сделки, совершенные и десять лет назад, но вернут вам лишь налоги, удержанные у вас в последние три года, все остальное вы получите уже в следующем налоговом периоде. Запрещено получать вычет, когда квартиру за вас оплатило кто-то другой, например работодатель или близкий родственник. По сделкам с жильем где продавец и покупатель близкие родственники вычет также не предоставляется.

Метки: Деньги

Опубликовано: 22.07.2019 в 02:39 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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