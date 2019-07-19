Здоровый интерес в Перми. Diesel Room отличное место встретить вечер пятницы и не только...

Diesel Room -место, которое смогло бы удовлетворить самые притязательные вкусы. Фактически, это несколько заведений в одном. Здесь есть ресторан, в себя ресторан, voice бар, DJ кафе. Место с достаточно разноплановым интерьером. Заведение имеет несколько залов совершенно не похожих друг на друга, но схожих в своих дизайнерских мотивах, гармонично сочетающих в себе классику и современность.

Основной зал оформлен в лучших классических традициях. Все функционально, удобно, без назойливых элементов декора.

В заведении четыре бара, просторный танцпол, несколько VIP зон, уютная кальянная комната.

Утром у здесь можно вкусно позавтракать, в обеденный перерыв заглянуть на бизнес-ланч, вечером провести время в непринужденной обстановке. Качественная европейская кухня, постоянно дополняющаяся всевозможными гастрономическими предложениями от шеф-повара, приятно порадует вас.

В Diesel Room Вас ждет уютная атмосфера, приветливый персонал, большой выбор блюд от искусных поваров, обширная карта бара с приятными ценами. Каждый гость сможет выбрать блюда и напитки на свой вкус.