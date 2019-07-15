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Замена замков, на что обратить внимание?

Причины поломки замка в дверных конструкциях бывают разные. В зависимости от степени сложности поломки, ремонт запорного механизма можно выполнить самостоятельно или вызвать специалиста, который произведет ремонт или замену устройства качественно и быстро.


Как распознать поломку замка

Если дверной замок сложной конструкции, не стоит пытаться произвести ремонт своими силами. В этом случае лучше сразу обратиться к специалистам, которые имеют практический опыт в ремонте дверных механизмов как отечественных, так и импортных производителей .
Обратитесь к мастерам, когда возникли следующие проблемы:

  • Ключ не поворачивается, застрял или заедает. В этом случае механизм требуется разобрать и смазать.
  • Перестал работать язычок. Такая проблема возникает из-за внешнего воздействия или изнашивания дверной фурнитуры. Устранить неисправность можно с помощью регулирования механизмов.
  • Заклинивание замка. Чаще всего причина в поломке личинки. Быстро заменить личинку в любой модели замка могут опытные специалисты.
  • Дверь тяжело открывается. В этом случае рекомендуется обратить внимание на рабочее состояние ригелей. Кроме этого, вероятен перекос дверного полотна – мастера проверят крепление и выполнят срочный ремонт.

Даже если присутствуют незначительные проблемы с запорным механизмом, не стоит усугублять положение самостоятельными действиями. Лучше сразу обратитесь к профессионалам, которые выполнят различные виды работ, включая быструю замену конструкции любого типа и производителя.
Работа по замене замка не очень сложная, но, если Вы не имеете знаний и навыков, лучше обратитесь за помощью в организацию, которая оказывает такие услуги. Неточная разметка, неаккуратно выполненная работа, отсутствие необходимого инструмента испортят внешний вид двери и приведут к необходимости ее замены.

Кому доверить замену замка

Сегодня на рынке представлено много компаний, предлагающих услуги в данном сегменте, поэтому к выбору такой организации подходите очень внимательно. Прежде чем выбрать компанию для сотрудничества, стоит убедиться в профессионализме сотрудников. Отдать же предпочтение стоит специалистам с опытом и положительными отзывами клиентов. Такие трудятся в нашей компании. Мы работаем по Москве и вблизи от станций метро и предлагаем:

  • Ремонт, замену и вскрытие замков всех типов и производителей.
  • Вскрытие, замену замков в авто и сейфах.
  • Благодаря большому штату сотрудников и их грамотному распределению по городу, мастера на срочный ремонт прибывают в течение 15 мин.
  • Замену дверных ручек и личинок.
  • Сервисное обслуживание запорных механизмов всех типов.
  • Доступные цены.
  • Гарантию до трех лет.

Обратившись в нашу организацию, каждый клиент получит высокое качество и выгодные условия сотрудничества. Для юридических лиц предусмотрена любая форма оплаты, что делает сервис еще более доступным и выгодным.
Ремонт замков любой сложности и их замена выполняется в удобное для клиента время. Для этого свяжитесь с нашим менеджером и оставьте заявку на нашем сайте https://служба-замков.рф/zamena-zamkov . Сотрудничество с проверенной организацией гарантирует надежную защиту Вашему дому.


Опубликовано: 15.07.2019 в 15:28 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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