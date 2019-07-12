Некоторые факты о «Бриллиантовой руке»

Комедия «Бриллиантовая рука» уже полвека остается одним из главных сокровищ отечественного кинематографа. А всё потому, что работал над ней просто «бриллиантовый» состав!



«ПОТЕРЯЛ СОЗНАНИЕ, ОЧНУЛСЯ - ГИПС»

Однажды сценарист Яков Костюковский прочитал в газете заметку о хитрых контрабандистах, которые провозили драгоценности в гипсе. Вскоре вместе с коллегой Морисом Слободским и режиссером Леонидом Гайдаем Костюковский уже писал сценарий комедии «Контрабандисты». По сюжету, простой советский человек Семен Семенович Павлик (потом он станет Тимошкиным, а затем Горбунковым) едет в заграничное турне и неожиданно оказывается в центре махинации контрабандистов. Худсовет одобрил сценарий, потребовав сделать роль милиции более заметной, сократить количество контрабандистов, поменять название и внести еще сорок правок. Заодно убрали лирический финал, который должен был выглядеть так: из подъезда выходит семья Горбунковых в обновках, Семен Семенович уже с двумя загипсованными руками, но счастливый. Дети проходят вперед, а Надежда берет мужа под руку и, краснея, говорит: «Сеня… У нас будет ребенок!» Наконец сценарий удалось согласовать, и фильм «Бриллиантовая рука» запустили в производство. Правда, съемочной группе, которая мечтала о выезде за границу, не повезло: морские сцены снимали в Адлере и Сочи, а Стамбул – в Баку.



«Я НЕ ТРУС, НО Я БОЮСЬ»

Сценарий сразу писали под Юрия Никулина. Ради съемок ему пришлось взять полугодовой отпуск в «Союзцирке», что стало для цирка трагедией, ведь многие зрители ходили туда специально «на Никулина». А на съемочную площадку «Бриллиантовой руки» к артисту ломилась не только публика, но и корреспонденты разных изданий. Как правило, Никулин всем отказывал. Но когда на съемки заявился корреспондент Леонид Плешаков, актеру пришлось согласиться на интервью. Дело в том, что режиссер сразу заприметил рослого детину с волосатой грудью и предложил Леониду в обмен на возможность взять интервью сняться в эпизоде. Корреспондент с радостью согласился – он же не знал, что съемки затянутся на 4 часа. Зато в итоге в фильме появился один из самых смешных эпизодов, когда мрачный детина спрашивает у испуганного Горбункова: «Папаша, огоньку не найдется?.. Ты что, глухонемой, что ли?» – «Да!» Вообще же, Никулина на съемках очень оберегали, но однажды он серьезно пострадал: эпизода, где Горбункова в конце фильма бьет по шее крюк подъемного крана, в сценарии не было. Никулин ударился случайно, да так, что на глаза навернулись слезы. Но актер мужественно доиграл эпизод, а Гайдай вставил этот дубль в картину, добавив громкий звук удара.



«ЛУЧШЕ БЫ Я УПАЛ ВМЕСТО ТЕБЯ»

На роль Геши худсовет рекомендовал Георгия Вицина, сомневаясь в комедийных талантах Андрея Миронова. Однако Миронов так блистательно спел на пробах «Остров невезения», что Гайдай настоял на его кандидатуре. И не пожалел. Миронов играл блистательно и самоотверженно. Именно он придумал жест, которым Козодоев откидывал челку со лба. Он мужественно парился в водолазке и недышащем серебристом костюме в эпизодах, где его герой блуждает по стамбульским улочкам. Съемка шла с семи утра до пяти вечера при сорокаградусной жаре, но Миронов терпел, только попросил гримера не отходить ни на шаг: грим постоянно плыл. Все трюки актер исполнял сам: лазил по веревке на балкон, гонял на мотоцикле. А еще он восемь дублей терпел творог, прилетающий в лицо: им заменили мороженое, которым в Гешу запулил мальчик, поскольку творог лучше «ляпался» (кидался творогом ассистент режиссера – воспитанному советскому ребенку не хватало смелости метнуть творог в актера). Наконец, Миронов на тех съемках спас Светлану Светличную! «После окончания съемок мы с группой отметили это событие шампанским, и мы с Андрюшей пошли купаться на море, – рассказывала она. – Заплыла я достаточно далеко, а было жарко, и мне стало плохо. В результате я едва не утонула, а Миронов меня спас».



«ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК ИДИОТ, ТО ЭТО НАДОЛГО!»

Выпали испытания и на долю Анатолия Папанова, который сыграл второго бандита – Лёлика. «Когда снимали сцену, в которой Папанов нанизывает рыбу на крючок удочки Никулина, вода была довольно холодной, – рассказывал сценарист Яков Костюковский. – По вине кого-то из технических работников что-то не ладилось, и приходилось переснимать снова и снова. После очередного неудачного дубля разгневанный Папанов высунулся из воды и рявкнул в сердцах на того ассистента: «Идиот!» И это так замечательно прозвучало, что Гайдай вставил эпизод в картину, адресовав сказанное Геше». А вот фигурировать в кадре с голым задом Папанов отказался категорически, так что в кадрах, где с Лёлика стащили плавки, актера заменяет дублер.



«НЕ ВИНОВАТАЯ Я! ОН САМ ПРИШЁЛ!»

В роли роковой женщины Анны Сергеевны Гайдай мечтал снять Клару Лучко, но актриса застеснялась сниматься в купальнике. В результате звездой первого «эротического» эпизода в советском кино стала Светлана Светличная. «Знаменитую сцену с халатиком снимали в павильоне в Москве. Я очень боялась этих съемок: думала, что сейчас сбежится весь «Мосфильм». Слух же прошел, что я буду с голой спиной стоять, – вспоминает актриса. – К великому счастью, Никулин по моей просьбе сделал так, что репетировали мы с ним вдвоем, не было даже Гайдая. Нужен был танец. Гайдай пригласил для его постановки очень знаменитую в те времена пару, а я взмолилась перед Никулиным: «Я сама всё сделаю, только не нужно никого еще!» Юрий Владимирович переговорил с Гайдаем, и тот махнул рукой: «Делайте, что хотите!» Перламутровые пуговицы для того халатика я, кстати, принесла из дома. Костюмеры нигде не могли найти таких, а у меня были. После выхода фильма меня заваливали письмами с просьбами, чтобы я помогла купить такой халатик!» Хотя озвучила героиню Светличной Зоя Толбузина (Светлана произнесла сама только: «Не виноватая я...»), а «Вулкан страстей» спела за нее Аида Ведищева, это не помешало актрисе стать очень популярной. Правда, при телепоказе «Бриллиантовой руки» знаменитый эпизод пытались вырезать. Но Леонид Брежнев, увидев на телеэкране такое «безобразие», потребовал вернуть красавицу в картину.



«Я ВИДЕЛА ТВОЁ СПЕЦЗАДАНИЕ!»

Жена Леонида Гайдая Нина Гребешкова мечтала сыграть управдома, но режиссер категорично заявил: «Нинок, ты не потянешь. Мелковата ты, понимаешь? А тут нужна бандерша! Ты будешь играть жену Горбункова». «Я не хочу жену! Это не персонаж, а какая-то бледно-розовая пастила!» – возмутилась Гребешкова. Но потом начала проявлять фантазию. В сценарии эпизод, где жена будит пьяного Горбуноква, завершался тем, что ему на голову упала картина и он наконец проснулся. Специально сделали мягкую раму, но картина не желала падать «смешно» – сцена не получалась. И тут на помощь пришла Гребешкова. «Я подумала: раз наш Горбунков – служащий госучреждения, ответственный и дисциплинированный, то наверняка старается не опаздывать на работу, и, скорее всего, у него привычка каждое утро подниматься по звонку будильника. Я предложила завести будильник и трезвонить над ухом Горбункова», – вспоминает она. Так и сделали. Забавно, что после выхода фильма некоторые решили, что Гребешкова – жена Никулина, а с Гайдаем ему изменяет!



«СПОКОЙНО, КОЗЛОДОЕВ, СЯДЕМ УСЕ!»

Конечно, фильм не получился бы без Леонида Гайдая, который стал для «Бриллиантовой руки» не только сценаристом и режиссером, но и спасителем! «После первого показа фильма в Госкино Лёня вернулся домой очень довольный: «Картину приняли без купюр! Только атомный взрыв вырезали». Я так и села: «Лёня, какой еще атомный взрыв?» – «Ну, я там специально приклеил в конце атомный взрыв. Чтобы отвлечь внимание от остального», – вспоминает Нина Гребешкова. – И он рассказал, как было дело. По ходу просмотра председатель Госкино СССР Алексей Романов делал пометки – очевидно, это были места, которые он собирался вырезать. Дело дошло до финала, а там – атомный взрыв. И после этого идут титры. Романов, конечно, кричит: «Что это такое, Гайдай?» А Лёня объясняет: «Понимаете, весь фильм – это сказка, здесь всё выдумано. Только атомный взрыв – это жизнь!» – «Какая жизнь?!» – «Ну ведь взорвали же недавно бомбу…» – «Ты с ума сошел! Короче, атомный взрыв немедленно убрать!» И ушел из зала разгневанный, забыв о других правках. А Лёне только это и нужно было!» В итоге «Бриллиантовую руку» посмотрело рекордное количество зрителей. А еще выход фильма был отмечен спуском на воду настоящего теплохода «Михаил Светлов» (приключения Горбункова снимали на теплоходе «Победа», который по просьбе Гайдая на один день переименовали в честь его любимого поэта).