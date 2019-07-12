Сравнительный прогноз на матч Локомотив — Рубин 15 июля 2019

Место встречи:Стадион РЖД Арена (Москва, Россия).

Уже в эти выходные будут проходить матчи первого тура российской Премьер-лиги по футболу. В центральном противостоянии первого тура сыграют Локомотив и Рубин. Встреча будет проходить в Москве, а запанировано ее проведение на 15 число. Обе команды полны амбиций перед началом нового чемпионата, что делает этот матч очень интересным и интригующим. Сравнительный прогноз на данную встречу представлен на нашем вебсайте.

Очные встречи: Спартак Москва - Рубин

10.05.19 Локомотив Москва - Рубин 4:0 (Чемпионат России)

06.03.19 Рубин - Локомотив Москва 0:1 (Кубок России)

05.12.18 Локомотив Москва - Рубин 1:0 (Кубок России)

Локомотив (Москва, Россия)



По итогам прошлого сезона Локомотив занял вторую строчку, что позволит ему сыграть в Лиге чемпионов в этом сезоне. Также команда выиграла кубок страны, минимально обыграв Урал в финале. Единственный гол в решающем матче забил Баринов. Что касается еврокубкового сезона, то здесь подопечные Юрия Семина сыграли очень неудачно. Они заняли последнее место в группе и не смогли пробиться даже в плей-офф Лиги Европы.

В рамках подготовки к новому сезоны москвичи провели три товарищеских встречи. Они дважды победили и в одном противостоянии сыграли вничью. На прошлой неделе Локомотив взял Суперкубок России, переиграв в финале Зенит. «Железнодорожники» проигрывали по ходу матча, но вырвали победу благодаря дублю Миранчука. Также в этом противостоянии очень хорошо показал себя Федор Смолов. На его счету гол и голевая передача.

Последние игры Локомотива

06.07.19 Зенит - Локомотив Москва 2:3 (Суперкубок России)

30.06.19 Локомотив Москва - Жилина 0:0 (Товарищеский матч)

27.06.19 Злин- Локомотив Москва 2:4 (Товарищеский матч)

Рубин (Казань, Россия)



Рубин в прошлом сезоне сыграл очень неудачно и в конечном итоге финишировал в нижней части турнирной таблицы. Подопечные Курбана Бердыева никак не могут вернуть себе былую славу и вернуться в зону еврокубков. В кубке страны казанский клуб вылетел на стадии четвертьфинала от того же Локомотива.

В рамках подготовки к новому сезону Рубин провел 5 матчей, в который одержал всего 1 победу. В последней товарищеской встрече команда разгромно проиграла московскому ЦСКА со счетом 4:0. Неуверенная игра против таких соперников как Тамбов, Нижний Новгород и Нефтехимик говорит о том, что Рубин все еще далек от оптимальной формы.

Последние игры Рубина

09.07.19 ЦСКА - Рубин 4:0 (Товарищеский матч)

05.07.19 Рубин - Тамбов 0:0 (Товарищеский матч)

30.06.19 Рубин - Нижний Новгород 0:1 (Товарищеский матч)

Средние коэффициенты на исход игры:

1 - 1,44 (Локомотив победит)

Х - 4,20 (ничья)

2 - 8,70 (Рубин победит)

Наш бесплатный прогноз на игру Локомотив Москва - Рубин





Рубин пребывает далеко не в лучшей форме на сегодняшний день. Команда выиграл всего в 1 матче предсезонной подготовки, несмотря на спарринги с довольно слабыми соперниками. Локомотив в свою очередь набрал неплохой ход, что лишь подтверждает победа над Зенитом в матче за суперкубок. Наши специалисты считают, что гости не смогут отобрать очки у фаворита и рекомендуют ставить на победу Локо. Для повышения коэффициента мы рекомендуем добавить в исход ТБ 1,5 и ждем от команд результативной игры.



Наш прогноз: П1 и ТБ 1,5: 1,82

Kushvsporte: П1: 1,46

Betonmobile: П1 всухую: 2,15

Legalbet: П1: 1,46

Betodrom: ТБ 1,5: 1,42

Ratingbet: П1: 1,46

Ставка для любителей «рисковать»: Локомотив выиграет в обоих таймах: 4,14



Источник: Bestbksites.ru



