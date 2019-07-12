В Сицилии празднуют Дни пермской культуры.
В Сицилии празднуют Дни пермской культуры. Ежегодный фестиваль La Settimana RUSSA in SICILIA ("Неделя России на Сицилии") проходит в городе-побратиме Перми Агридженто. Праздник российской культуры на побережье Средиземноморья – это не только зрелищные шоу-концерты под открытым небом, но и реализация совместных творческих проектов, культурный обмен, импульс к развитию молодёжных художественных коллективов, непосредственный диалог между жителями двух стран на языке искусства.
В этом году Пермь в городе-побратиме Агридженто представляют фольклорный ансамбль "Воскресение" (художественный руководитель Ирина Кулёва), театр моды "ЛикСтар" (руководитель Елена Иванова, художник-модельер Оксана Горанкова), эстрадный хор "Солнечная капель" (художественный руководитель Евгения Прозорова). Коллективы являются победителями и призерами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов и с достоинством представляют Пермь и Пермский край. Концерты пермских артистов проходят на различных площадках при полных аншлагах, о чём сообщает местная пресса.
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