Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Египетская сила Бориса Клюева

В Сицилии празднуют Дни пермской культуры.

В Сицилии празднуют Дни пермской культуры. Ежегодный фестиваль La Settimana RUSSA in SICILIA ("Неделя России на Сицилии") проходит в городе-побратиме Перми Агридженто. Праздник российской культуры на побережье Средиземноморья – это не только зрелищные шоу-концерты под открытым небом, но и реализация совместных творческих проектов, культурный обмен, импульс к развитию молодёжных художественных коллективов, непосредственный диалог между жителями двух стран на языке искусства.

В этом году Пермь в городе-побратиме Агридженто представляют фольклорный ансамбль "Воскресение" (художественный руководитель Ирина Кулёва), театр моды "ЛикСтар" (руководитель Елена Иванова, художник-модельер Оксана Горанкова), эстрадный хор "Солнечная капель" (художественный руководитель Евгения Прозорова). Коллективы являются победителями и призерами всероссийских и международных фестивалей и конкурсов и с достоинством представляют Пермь и Пермский край. Концерты пермских артистов проходят на различных площадках при полных аншлагах, о чём сообщает местная пресса.

Метки: В мире, Культура

Опубликовано: 12.07.2019 в 09:04 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Египетская сила Бориса Клюева

Чужого не надо. Пенсионерка из Перми вернула банку внушительную сумму

Королева Аглая Шкиловская

Пермские палеонтологи ищут волонтёров на раскопки трогонтериевого слона

Николай Фоменко уронил шкаф на завуча

Александр Панкратов-Чёрный: «У меня всё наоборот!»

Малоэтажное строительство в Прикамье. Zнак качества

Сплав в Прикамье. Затерянный мир. Наш опыт

В центре Перми нашли дореволюционный клад

Семейный праздник в эту субботу устраивает компания Демидыч


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Египетская сила Бориса Клюева

Обратите внимание

в Перми

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.07.2019

Главные информационные итоги дня
11.07.2019 в 23:15

Метки: в Пермском крае, в Перми, СМИ

В Перми начинается приемка образовательных учреждений к новому учебному году

Официальный старт приёмочной кампании - 15 июля, окончание - 9 августа
11.07.2019 в 16:11

Метки: Образование, в Перми

С начала года из аварийного в новое жильё уже переехал 291 человек

Администрация города Перми сообщила промежуточные результаты расселения аварийного жилья в краевой столице
11.07.2019 в 13:31

Метки: в Перми, Власть

Парад детских колясок в Мотовилихе

Сквер Розалии Землячки сегодня был переполнен позитивом и звонкими детскими голосами, а еще мыльными пузырями
10.07.2019 в 22:54

Метки: Общество, в Перми

Изменения движения трамвайных в Перми

На маршрутах № 5 и № 8 изменится число отправлений
09.07.2019 в 11:57

Метки: в Перми

В России

Сколько стоит отдых на Черном море

Информация о том, сколько стоит отдых на Черном море в 2019 году. Во сколько обойдется отпуск на курортах Черноморского побережья этим летом. О ценах на проживание, питание, развлечения.
10.07.2019 в 15:28

Метки: В России

Сегодня отмечают День любви, семьи, верности

Российский праздник, посвященный любви, семье, верности, отмечается ежегодно 8 июля в День памяти святых Февронии и Петра
08.07.2019 в 11:01

Метки: Общество, В России

Работа на Севере…«уже не торт»

Длинный северный рубль по прибытии домой становится не таким уж и длинным
04.07.2019 в 00:02

Метки: Экономика, В России

Как в Перми сегодня отмечали День ГИБДД

83-ю годовщину создания в Госавтоинспекции сотрудники полиции отметили сдержано. После - сразу за работу. А некоторые сделали это с песней!
03.07.2019 в 23:11

Метки: Аварии, В России

Последний рейс в Грузию улетит из Пермского аэропорта 6 июля

Авиакомпания Победа скорректировала свое расписание с учетом запрета на полеты в Грузию
01.07.2019 в 11:32

Метки: В мире, В России

Лента новостей RSS каналы

В Сицилии празднуют Дни пермской культуры.В Сицилии празднуют Дни пермской культуры.

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 11.07.2019

В Перми открылся «Мир кубиков» – интерактивная выставка для детей и взрослыхВ Перми открылся «Мир кубиков» – интерактивная выставка для детей и взрослых

В Перми начинается приемка образовательных учреждений к новому учебному годуВ Перми начинается приемка образовательных учреждений к новому учебному году

С начала года из аварийного в новое жильё уже переехал 291 человекС начала года из аварийного в новое жильё уже переехал 291 человек

Пять прикамских предприятий получат финансовую поддержку от Корпорации «МСП»Пять прикамских предприятий получат финансовую поддержку от Корпорации «МСП»

Парад детских колясок в МотовилихеПарад детских колясок в Мотовилихе

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 10.07.2019

В Перми ураганом повредило новый ПоршВ Перми ураганом повредило новый Порш

Фестиваль деревянной скульптуры «Живое дерево» в Кудымкаре в разгареФестиваль деревянной скульптуры «Живое дерево» в Кудымкаре в разгаре

Сколько стоит отдых на Черном мореСколько стоит отдых на Черном море

В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники.В Кудымкаре объявлены итоги аукциона на строительство детской поликлиники.

Задай вопрос губернаторуЗадай вопрос губернатору

Такого вы еще не видели. Мастер делает картины из часовТакого вы еще не видели. Мастер делает картины из часов

«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.07.2019«ВЕСТИ-Пермь» - вечерний выпуск 09.07.2019

В В Кудымкаре стартовал пятый фестиваль деревянной скульптурыВ В Кудымкаре стартовал пятый фестиваль деревянной скульптуры

Трудовые династии комбината СВЕЗАТрудовые династии комбината СВЕЗА

Все что нужно для здорового снаВсе что нужно для здорового сна

Изменения движения трамвайных в ПермиИзменения движения трамвайных в Перми

Фестиваль исторической реконструкции «Большие Хохловские маневры» состоится 3 августаФестиваль исторической реконструкции «Большие Хохловские маневры» состоится 3 августа

Первый урожай картофеля продемонстрировали в КудымкареПервый урожай картофеля продемонстрировали в Кудымкаре

Чемпионат Приволжья по авиамодельному спорту прошел в ПермиЧемпионат Приволжья по авиамодельному спорту прошел в Перми

Ростехнадзор предписал закрыть шахту «Рудную»Ростехнадзор предписал закрыть шахту «Рудную»

Сегодня отмечают День любви, семьи, верностиСегодня отмечают День любви, семьи, верности

Авиашоу «Крылья Пармы» - 2019 глазами зрителейАвиашоу «Крылья Пармы» - 2019 глазами зрителей

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную