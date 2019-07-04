Чужого не надо. Пенсионерка из Перми вернула банку внушительную сумму

Удивительная история приключилась с пермской пенсионеркой. В один миг она стала миллионером. Нежданно-негаданно в банке ей выдали крупную сумму денег. Хотя она пришла снять всего-то 12 000 рублей. Что случилось дальше.

Лилия Летягина с удивлением узнала о комментариях к публикациям о её поступке. Женщина признаётся - в банке хранит так называемые похоронные деньги - каждые полгода снимает проценты. Так было и в этот раз. Но вместо привычных 12 тысяч перед ней положили миллион рублей. Лилия ппопыталась отказаться от денег, но кассир настаивала ...

Несмотря на такой напор, деньги женщина не забрала. Когда в ситуации всё-таки разобрались, Лилию Летягину даже не поблагодарили. Пермяков такое поведение банка возмутило.

"Прилипла бы кассирша на миллион, и даже спасибо не сказали!"

"А сейчас, видимо, вообще благодарить не принято!"

"Молодец бабушка!"

Постоянную клиентку банка такое поведение тоже расстроило, тем более Лилия Васильевна знает - деньги любят счёт.

Женщина даже не предполагала, что визуально это совсем небольшая стопка. И действительно, миллион пятью тысячами весит всего 204 грамма, тысячными купюрами - чуть более килограмма, а если, к примеру, по одной копейке - то вес будет куда ощутимее - 149 тонн.

Возврат таких крупных сумм - случаи нередкие. В Иркутске продавец фруктов забывчивого покупателя догонял на автомобиле. От вознаграждения отказался. Московский таксист вернул миллион пассажирке из Махачкалы - в качестве поощрения организация позволила ему месяц работать без комиссии. Впрочем, благодарность - дело добровольное, а вот возврат - требование закона.

Как утверждают юристы, в противном случае банк мог бы обратиться в суд, взыскать с неё и эту сумму, и проценты за то время, сколько времени деньги были у неё.