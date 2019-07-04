Королева Аглая Шкиловская

Для роли выдающейся шахматистки Марии Лебедевой в сериале "Ловушка для королевы" на телеканале "Россия" актрисе Аглае Шиловской пришлось научиться... играть в шахматы! Для Аглаи это уже далеко не первая роль в кино. Мы узнали, чему еще удалось научиться молодой актрисе.

БЫТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ

Могла ли быть у внучки народного артиста Всеволода Шиловского и дочки режиссера и сценариста Ильи Шиловского другая судьба? "И всё-таки моя творческая карьера началась благодаря маме Светлане Шиловской, – говорит Аглая. – Каждую неделю мы с ней ходили в театр. И однажды попали к Борису Покровскому на "Сказку о попе и работнике его Балде". После спектакля всех детей пригласили на сцену попеть и потанцевать. Видимо, я проделала это лучше других, поскольку к маме обратилась с предложением педагог детской театральной студии при театре: "Не хотите отдать вашу девочку к нам?" А меня и до этого тянуло на сцену. Я регулярно собирала у подъезда соседских бабушек и дедушек, объявляла: "Выступает народная артистка России Аглая Шиловская!" – и начинала петь. И заткнуть меня было невозможно, могла петь два часа без остановки!"

ПЕТЬ АРИЮ, СИДЯ НА РУКАХ

Впервые Аглая Шиловская вышла на большую сцену в 5 лет. "Я играла дочку героя Зураба Соткилавы в опере "Прекрасная мельничиха" в Большом театре. Бедная мама привозила меня, сдавала с рук на руки помрежу и потом четыре часа ждала на улице. Родителей в театр почему-то не пускали, – вспоминает Аглая. – Однажды после репетиции одновременно со мной из театра вышел Соткилава. Мама прошептала восторженно: "Глаша, ты знаешь, кто это?" "Дядя Зураб", – отвечаю я. Тут Соткилава обернулся к нам: "Глаш, я что-то запамятовал, завтра собираемся в час?" "В два, дядя Зураб!" – ответила я. "Ну тогда до завтра!" – попрощался Соткилава. У мамы просто челюсть отвалилась: ее маленькая дочка запросто общается с народным артистом! Соткилава мне очень нравился! Я каждый раз сломя голову бежала на сцену, где Зураб Лаврентьевич брал меня на руки, и мы пели арию. А после спектакля роскошные букеты цветов, которые дарили Соткилаве поклонники, в итоге доставались мне".

ПОКОРЯТЬ РЕЖИССЁРОВ ЕДОЙ

Аглая училась в школе с театральным уклоном, которую закончила экстерном. Именно там она научилась играть на флейте и фортепиано и петь джаз. Уже в 15 лет Шиловская поступила в Театральный институт имени Щукина. Еще в студенчестве Аглаю пригласили в Московский театр оперетты, где она играла Мерседес в мюзикле "Монте-Кристо" и княжну Тараканову в мюзикле "Граф Орлов".

В 17 лет актриса дебютировала и в кино – в фильме Станислава Говорухина "В стиле jazz". "На роль пробовалось множество молодых красивых актрис, но я-то знала, чем покорить режиссера. Сыграла на флейте, фортепиано, спела что-то и попутно заметила, что обожаю поесть. При этом упомянула, что к поступлению в театральный похудела на 20 килограммов. Я тогда очень этим гордилась. Станислав Сергеевич, как известно, тоже неравнодушен к еде, так что мой подвиг он оценил. И утвердил на роль", – рассказывает Аглая. За эту работу молодая актриса получила на Московском кинофестивале отечественного кино приз за лучшую женскую роль. Сегодня на счету Аглаи уже 13 ролей в кино. И многие из них – главные. Одной из недавних работ актрисы стала роль чемпионки мира по шахматам в сериале "Ловушка для королевы". Сериал снимали в Ялте и в Севастополе в рекордно короткие сроки: съемки начались в декабре 2018 года, а уже в июле этого года фильм вышел на экраны.

ХОДИТЬ БЕЗ ТРАНСПАРАНТА

"Мне часто напоминают о том, что я выросла в творческой семье, что у меня знаменитый дедушка... У меня все интервью начинаются с того, чья я внучка. Но у меня нет задачи кому-то доказать, что дедушка меня никуда не проталкивал, и я не хожу с транспарантом. Я – Аглая Шиловская, а не внучка Всеволода Шиловского. Только мои работы докажут, что я работаю над собой сама", – говорит актриса. Знаменитый дедушка всё подтверждает. "Глашу я очень уважаю. Особенно за то, что никогда не просила меня устроить ее в фильм, познакомить с режиссерами, – уверяет Всеволод Николаевич. – Она даже во ВГИК не поступала, потому что я там преподавал и меня знала каждая собака. Сама поступила в Щукинское, где про ее родство со мной узнали только через полгода. И даже Говорухин выбрал внучку на роль в своем фильме без протекции, слез и подарков с моей стороны. Более того, я ей не только не помогал, но даже мешал – своей критикой, нытьем, особенно когда она пошла на это странное шоу, где надо обезьянничать и кривляться. Так что я горжусь ею".

ОБЕЗЬЯННИЧАТЬ И КРИВЛЯТЬСЯ

Шоу, где надо "обезьянничать и кривляться", – это программа "Точь-в-точь", в которой Аглая, кстати, имела большой успех. А начиналось всё так. Мало кто помнит, что Шиловская принимала участие в шоу "Голос-3". И это было по-настоящему драматично – она не прошла даже "слепые" прослушивания. Дима Билан сказал, что у Аглаи не получилось, Пелагея – что чистой была только последняя нота, а Александр Градский актрису вообще не узнал и посоветовал ей применить свои таланты в кинематографе. В общем, наставники разгромили актрису в пух и прах. Но расстраивалась Аглая недолго – именно после выступления на "Голосе" ее заметил телепродюсер Юрий Аксюта и пригласил принять участие в проекте "Первого канала" "Театр эстрады". "Первый же образ, который мне предложили, была Алла Пугачева. Подумала: умирать, так с музыкой, и согласилась на "Маэстро". Временами я думала, что сойду с ума, ведь перевоплощение – абсолютно не мой жанр. Но получилось неплохо, и следом мне предложили спеть "Старинные часы", – рассказывает Аглая. Еще более успешным было появление актрисы в шоу "Точь-в-точь", где Шиловская искусно воплотила образы Дженнифер Лопес, Анне Вески, Алены Свиридовой и других. "Председатель жюри Геннадий Хазанов вначале скептически среагировал на мою фамилию. Пришлось его разубеждать. Всё получилось благодаря номеру, где я сыграла уборщицу на радио, которая пела разными голосами. Кстати, именно этот номер больше всех понравился зрителям. А высший балл от жюри я получила за образ Кристины Агилеры. Больше всего понравилось это перевоплощение и мне, я даже не хотела разгримировываться обратно", – признается Шиловская. Недавно актриса вновь оказалась на сцене шоу "Голос" – на сей раз успешно пройдя отбор на роль ведущей детской версии проекта.

ВАРИТЬ БОРЩ

"К счастью, в моей насыщенной творчеством жизни нашлось место и любви, – рассказывает актриса. – Мой муж Федор Воронцов – актер Театра имени Вахтангова. Он тоже из актерской семьи, его родители – заслуженные артисты Михаил Воронцов и Елена Ивочкина". Аглая и Федор познакомились во время учебы в театральном институте. "Я помню, как зашел в аудиторию и увидел какого-то мужика с ребенком. "Ребенком" оказалась семнадцатилетняя Глаша, тогда рядом со своим однокурсником она смотрелась именно так. Глаша улыбалась детской улыбкой, на нее падал свет из окна, и она напоминала Мадонну", – вспоминает Федор. Поженились молодые актеры в 2017 году. "Я плохая хозяйка. Терпеть не могу убирать, вытирать пыль. И теперь вот Федор Михайлович из-за этого страдает", – признается актриса. "Это неправда, – возражает любящий муж. – Аглая и стирает, и гладит. И готовить научилась. А когда мы только начали встречаться, она меня и моего друга как-то раз угостила глашманом. Так это блюдо назвал мой приятель. Это была переваренная, полухолодная, совершенно каменная гречка. Мы с трудом пытались проглотить пару ложек, чтобы не обидеть Глашу. Теперь же Аглая потрясающе варит борщ, это ее коронное блюдо".