Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиИНТЕРВЬЮВзгляд на странуПульс городаZавод60 ЛЕТ ПЕРМСКОМУ ТЕЛЕВИДЕНИЮ

  • ГТРК «Пермь». Прямой эфир

    • Вести ПермьРоссия 1Россия 24Радио МаякРадио РоссияВести FM

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Пермские палеонтологи ищут волонтёров на раскопки трогонтериевого слона

Чужого не надо. Пенсионерка из Перми вернула банку внушительную сумму →

Королева Аглая Шкиловская

Для роли выдающейся шахматистки Марии Лебедевой в сериале "Ловушка для королевы" на телеканале "Россия" актрисе Аглае Шиловской пришлось научиться... играть в шахматы! Для Аглаи это уже далеко не первая роль в кино. Мы узнали, чему еще удалось научиться молодой актрисе.

БЫТЬ НАРОДНОЙ АРТИСТКОЙ

Могла ли быть у внучки народного артиста Всеволода Шиловского и дочки режиссера и сценариста Ильи Шиловского другая судьба? "И всё-таки моя творческая карьера началась благодаря маме Светлане Шиловской, – говорит Аглая. – Каждую неделю мы с ней ходили в театр. И однажды попали к Борису Покровскому на "Сказку о попе и работнике его Балде". После спектакля всех детей пригласили на сцену попеть и потанцевать. Видимо, я проделала это лучше других, поскольку к маме обратилась с предложением педагог детской театральной студии при театре: "Не хотите отдать вашу девочку к нам?" А меня и до этого тянуло на сцену. Я регулярно собирала у подъезда соседских бабушек и дедушек, объявляла: "Выступает народная артистка России Аглая Шиловская!" – и начинала петь. И заткнуть меня было невозможно, могла петь два часа без остановки!"

ПЕТЬ АРИЮ, СИДЯ НА РУКАХ

Впервые Аглая Шиловская вышла на большую сцену в 5 лет. "Я играла дочку героя Зураба Соткилавы в опере "Прекрасная мельничиха" в Большом театре. Бедная мама привозила меня, сдавала с рук на руки помрежу и потом четыре часа ждала на улице. Родителей в театр почему-то не пускали, – вспоминает Аглая. – Однажды после репетиции одновременно со мной из театра вышел Соткилава. Мама прошептала восторженно: "Глаша, ты знаешь, кто это?" "Дядя Зураб", – отвечаю я. Тут Соткилава обернулся к нам: "Глаш, я что-то запамятовал, завтра собираемся в час?" "В два, дядя Зураб!" – ответила я. "Ну тогда до завтра!" – попрощался Соткилава. У мамы просто челюсть отвалилась: ее маленькая дочка запросто общается с народным артистом! Соткилава мне очень нравился! Я каждый раз сломя голову бежала на сцену, где Зураб Лаврентьевич брал меня на руки, и мы пели арию. А после спектакля роскошные букеты цветов, которые дарили Соткилаве поклонники, в итоге доставались мне".

ПОКОРЯТЬ РЕЖИССЁРОВ ЕДОЙ

Аглая училась в школе с театральным уклоном, которую закончила экстерном. Именно там она научилась играть на флейте и фортепиано и петь джаз. Уже в 15 лет Шиловская поступила в Театральный институт имени Щукина. Еще в студенчестве Аглаю пригласили в Московский театр оперетты, где она играла Мерседес в мюзикле "Монте-Кристо" и княжну Тараканову в мюзикле "Граф Орлов".

В 17 лет актриса дебютировала и в кино – в фильме Станислава Говорухина "В стиле jazz". "На роль пробовалось множество молодых красивых актрис, но я-то знала, чем покорить режиссера. Сыграла на флейте, фортепиано, спела что-то и попутно заметила, что обожаю поесть. При этом упомянула, что к поступлению в театральный похудела на 20 килограммов. Я тогда очень этим гордилась. Станислав Сергеевич, как известно, тоже неравнодушен к еде, так что мой подвиг он оценил. И утвердил на роль", – рассказывает Аглая. За эту работу молодая актриса получила на Московском кинофестивале отечественного кино приз за лучшую женскую роль. Сегодня на счету Аглаи уже 13 ролей в кино. И многие из них – главные. Одной из недавних работ актрисы стала роль чемпионки мира по шахматам в сериале "Ловушка для королевы". Сериал снимали в Ялте и в Севастополе в рекордно короткие сроки: съемки начались в декабре 2018 года, а уже в июле этого года фильм вышел на экраны.

ХОДИТЬ БЕЗ ТРАНСПАРАНТА

"Мне часто напоминают о том, что я выросла в творческой семье, что у меня знаменитый дедушка... У меня все интервью начинаются с того, чья я внучка. Но у меня нет задачи кому-то доказать, что дедушка меня никуда не проталкивал, и я не хожу с транспарантом. Я – Аглая Шиловская, а не внучка Всеволода Шиловского. Только мои работы докажут, что я работаю над собой сама", – говорит актриса. Знаменитый дедушка всё подтверждает. "Глашу я очень уважаю. Особенно за то, что никогда не просила меня устроить ее в фильм, познакомить с режиссерами, – уверяет Всеволод Николаевич. – Она даже во ВГИК не поступала, потому что я там преподавал и меня знала каждая собака. Сама поступила в Щукинское, где про ее родство со мной узнали только через полгода. И даже Говорухин выбрал внучку на роль в своем фильме без протекции, слез и подарков с моей стороны. Более того, я ей не только не помогал, но даже мешал – своей критикой, нытьем, особенно когда она пошла на это странное шоу, где надо обезьянничать и кривляться. Так что я горжусь ею".

ОБЕЗЬЯННИЧАТЬ И КРИВЛЯТЬСЯ

Шоу, где надо "обезьянничать и кривляться", – это программа "Точь-в-точь", в которой Аглая, кстати, имела большой успех. А начиналось всё так. Мало кто помнит, что Шиловская принимала участие в шоу "Голос-3". И это было по-настоящему драматично – она не прошла даже "слепые" прослушивания. Дима Билан сказал, что у Аглаи не получилось, Пелагея – что чистой была только последняя нота, а Александр Градский актрису вообще не узнал и посоветовал ей применить свои таланты в кинематографе. В общем, наставники разгромили актрису в пух и прах. Но расстраивалась Аглая недолго – именно после выступления на "Голосе" ее заметил телепродюсер Юрий Аксюта и пригласил принять участие в проекте "Первого канала" "Театр эстрады". "Первый же образ, который мне предложили, была Алла Пугачева. Подумала: умирать, так с музыкой, и согласилась на "Маэстро". Временами я думала, что сойду с ума, ведь перевоплощение – абсолютно не мой жанр. Но получилось неплохо, и следом мне предложили спеть "Старинные часы", – рассказывает Аглая. Еще более успешным было появление актрисы в шоу "Точь-в-точь", где Шиловская искусно воплотила образы Дженнифер Лопес, Анне Вески, Алены Свиридовой и других. "Председатель жюри Геннадий Хазанов вначале скептически среагировал на мою фамилию. Пришлось его разубеждать. Всё получилось благодаря номеру, где я сыграла уборщицу на радио, которая пела разными голосами. Кстати, именно этот номер больше всех понравился зрителям. А высший балл от жюри я получила за образ Кристины Агилеры. Больше всего понравилось это перевоплощение и мне, я даже не хотела разгримировываться обратно", – признается Шиловская. Недавно актриса вновь оказалась на сцене шоу "Голос" – на сей раз успешно пройдя отбор на роль ведущей детской версии проекта.

ВАРИТЬ БОРЩ

"К счастью, в моей насыщенной творчеством жизни нашлось место и любви, – рассказывает актриса. – Мой муж Федор Воронцов – актер Театра имени Вахтангова. Он тоже из актерской семьи, его родители – заслуженные артисты Михаил Воронцов и Елена Ивочкина". Аглая и Федор познакомились во время учебы в театральном институте. "Я помню, как зашел в аудиторию и увидел какого-то мужика с ребенком. "Ребенком" оказалась семнадцатилетняя Глаша, тогда рядом со своим однокурсником она смотрелась именно так. Глаша улыбалась детской улыбкой, на нее падал свет из окна, и она напоминала Мадонну", – вспоминает Федор. Поженились молодые актеры в 2017 году. "Я плохая хозяйка. Терпеть не могу убирать, вытирать пыль. И теперь вот Федор Михайлович из-за этого страдает", – признается актриса. "Это неправда, – возражает любящий муж. – Аглая и стирает, и гладит. И готовить научилась. А когда мы только начали встречаться, она меня и моего друга как-то раз угостила глашманом. Так это блюдо назвал мой приятель. Это была переваренная, полухолодная, совершенно каменная гречка. Мы с трудом пытались проглотить пару ложек, чтобы не обидеть Глашу. Теперь же Аглая потрясающе варит борщ, это ее коронное блюдо".

Метки: Кино

Опубликовано: 04.07.2019 в 01:31 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Пермские палеонтологи ищут волонтёров на раскопки трогонтериевого слона

Николай Фоменко уронил шкаф на завуча

Александр Панкратов-Чёрный: «У меня всё наоборот!»

Малоэтажное строительство в Прикамье. Zнак качества

Сплав в Прикамье. Затерянный мир. Наш опыт

В центре Перми нашли дореволюционный клад

Семейный праздник в эту субботу устраивает компания Демидыч

Пигментный невус: в чем опасность

Counter-Strike – 20 лет! Valve добавили ретро-карту и поменяли стрельбу с AUG

Привлекаем персонал к работе выгодно: проверенный временем метод


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Пермские палеонтологи ищут волонтёров на раскопки трогонтериевого слона

Чужого не надо. Пенсионерка из Перми вернула банку внушительную сумму →

Обратите внимание

в Перми

В Перми появился гемодиализный аппарат для детей

Процедуры на нем будут проходить дети по полису ОМС
06.07.2019 в 08:44

Метки: Здоровье, в Перми

Улицу Глеба Успенского откроют, а перекресток Луначарского-Газеты Звезда будет чаcтично закрыт

Улицу Глеба Успенского откроют после реконструкции теплосети. Филиал Т Плюс и ООО Пермская сетевая компания завершили работы в центральной части города.
05.07.2019 в 17:37

Метки: в Перми

Информация об изменениях движения общественного транспорта в Перми

В Перми продолжается сезон ремонтных работ улично-дорожной сети, перекладки сетей, что вносит коррективы в движение общественного транспорта
04.07.2019 в 21:02

Метки: Общество, в Перми

В Перми из автобуса выпали пассажиры

Пострадавшие получили травмы
04.07.2019 в 18:57

Метки: Происшествия, Аварии, в Перми

Как объехать перекрытый пермский Компрос

В Перми перекрыли движение на одном из главных перекрестков города - между улицей Революции и Комсомольским проспектом
03.07.2019 в 11:28

Метки: в Перми

В России

Сегодня отмечают День любви, семьи, верности

Российский праздник, посвященный любви, семье, верности, отмечается ежегодно 8 июля в День памяти святых Февронии и Петра
08.07.2019 в 11:01

Метки: Общество, В России

Работа на Севере…«уже не торт»

Длинный северный рубль по прибытии домой становится не таким уж и длинным
04.07.2019 в 00:02

Метки: Экономика, В России

Как в Перми сегодня отмечали День ГИБДД

83-ю годовщину создания в Госавтоинспекции сотрудники полиции отметили сдержано. После - сразу за работу. А некоторые сделали это с песней!
03.07.2019 в 23:11

Метки: Аварии, В России

Последний рейс в Грузию улетит из Пермского аэропорта 6 июля

Авиакомпания Победа скорректировала свое расписание с учетом запрета на полеты в Грузию
01.07.2019 в 11:32

Метки: В мире, В России

Александр Панкратов-Чёрный: «У меня всё наоборот!»

Если подключить к нему провода, он может осветить целый район! – говорят об этом актере коллеги.
27.06.2019 в 00:16

Метки: Культура, В России

Лента новостей RSS каналы

Ростехнадзор предписал закрыть шахту «Рудную»Ростехнадзор предписал закрыть шахту «Рудную»

Сегодня отмечают День любви, семьи, верностиСегодня отмечают День любви, семьи, верности

Итоги работы Седьмой Международной летней школы по правам человека подвели в ПермиИтоги работы Седьмой Международной летней школы по правам человека подвели в Перми

В Перми появился гемодиализный аппарат для детейВ Перми появился гемодиализный аппарат для детей

Египетская сила Бориса КлюеваЕгипетская сила Бориса Клюева

Улицу Глеба Успенского откроют, а перекресток Луначарского-Газеты Звезда будет чаcтично закрытУлицу Глеба Успенского откроют, а перекресток Луначарского-Газеты Звезда будет чаcтично закрыт

Вести Кудымкар 05.07.2019Вести Кудымкар 05.07.2019

Бур асыв, Пермскöй край!Бур асыв, Пермскöй край!

Чужого не надо. Пенсионерка из Перми вернула банку внушительную суммуЧужого не надо. Пенсионерка из Перми вернула банку внушительную сумму

На видео попала погоня ДПС за грузовикамиНа видео попала погоня ДПС за грузовиками

В результате ДТП внедорожник выбросило на тротуар где находились людиВ результате ДТП внедорожник выбросило на тротуар где находились люди

Информация об изменениях движения общественного транспорта в ПермиИнформация об изменениях движения общественного транспорта в Перми

В Перми из автобуса выпали пассажирыВ Перми из автобуса выпали пассажиры

Проблемы обманутых дольщиков решаютсяПроблемы обманутых дольщиков решаются

Чердынские леса будут тщательно изученыЧердынские леса будут тщательно изучены

Вынужденная замена дверных замковВынужденная замена дверных замков

Где можно заказать суши и роллы в Набережных ЧелнахГде можно заказать суши и роллы в Набережных Челнах

Шикарный подарок. Новейшая детская поликлиникаШикарный подарок. Новейшая детская поликлиника

Королева Аглая ШкиловскаяКоролева Аглая Шкиловская

Работа на Севере…«уже не торт»Работа на Севере…«уже не торт»

Как в Перми сегодня отмечали День ГИБДДКак в Перми сегодня отмечали День ГИБДД

В Усть-Кишерти реконструируют сквер «Комсомольский»В Усть-Кишерти реконструируют сквер «Комсомольский»

Грозит ли пермякам большая вода?Грозит ли пермякам большая вода?

Пермские школьники в летние каникулы переквалифицируются в почтальоновПермские школьники в летние каникулы переквалифицируются в почтальонов

Как объехать перекрытый пермский КомпросКак объехать перекрытый пермский Компрос

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2019.

Официальный сайт Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную