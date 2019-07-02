Пермские палеонтологи ищут волонтёров на раскопки трогонтериевого слона
Пермские палеонтологи ищут волонтёров на раскопки трогонтериевого слона, которые пройдут в Оханском районе с 10 по 25 июля. Добровольцам обещают трёхразовое питание, место для ночлега и незабываемые впечатления. Подробная информация о предложении и контакты организаторов опубликованы на странице соцсети «Вконтакте».
Напомним, по итогам прошлогодних раскопок участникам удалось собрать материала больше, чем за все предыдущие сезоны. Среди находок были и настоящие сенсации:к примеру, трёхметровый бивень трогонтериевого слона и костные останки, которые предположительно принадлежали первобытному бизону. Найденный бивень по своим размерам превосходит знаменитый «Бальмонтовский» бивень, получившего своё название в честь известного поэта-символиста Константина Бальмонта, в ноябре 1915 года выступавшего с лекциями в Пермском научно-промышленном музее.
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