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Николай Фоменко уронил шкаф на завуча

Самым артистичным участником шоу "Три аккорда" зрители признают Николая Фоменко. Возможно, примерять на себя разные образы ему проще остальных, потому что и в жизни он успел "сыграть" множество ролей!

РОЛЬ БУНТАРСКАЯ
В детский сад маленький Коля Фоменко проходил ровно полгода. Потом его выгнали за то, что Коля подбил других детей пойти войной на соседний детский сад. Солдаты его армии должны были принести из дома пистолеты, автоматы, нашить себе на плечи погоны, после чего командир повел их в атаку. В итоге вышла драка, которая поставила на уши руководство обоих садиков, а воинственного мальчугана после этого оставили под присмотром бабушки. В школьных стенах характер Фоменко не изменился: он и там доставлял взрослым немало хлопот. "Моя школьная жизнь прошла с гиканьем и улюлюканьем, – говорит он. – Учился я плохо. Меня раз тридцать оттуда выгоняли. Я был неадекватным ребенком, борцом за правду. Учителя считали, что я хулиган. В октябрята меня приняли только с третьего раза. В пионеры приняли последним. Я никогда не мог понять, почему, если я что-то прочитал и говорю свои, не из учебника, мысли по этому поводу, мне ставят единицу за это… Однажды вызывает меня завуч и говорит: "Всё, последний шанс". Я собрался, решил, что буду вести себя хорошо. Вернулся в класс, где мои одноклассники ждали на урок завуча, а пока двигали шкаф. Я, конечно, помог. Вдруг кто-то закричал: "Сорока (это было прозвище завуча) идет!" Все врассыпную. Со шкафом остался я один. Держал-держал… Силы закончились, когда завуч вошла. Если бы не дверной проем, я бы ее убил. В тот же день в дневнике появилась еще одна красная запись: "Родители, срочно зайдите в школу. Ваш сын уронил шкаф на завуча. Завуч".

РОЛЬ ИСПРАВЛЕННАЯ
В детстве Фоменко проявлял множество талантов: в два года начал петь, в шесть – кататься на коньках, в восемь поступил в музыкальную школу по классу скрипки, причем родителям после беседы с преподавателями сказал просто: "Лучше меня там никого не было!" Но о том, что он будет артистом, никто и не думал: мальчик очень сильно картавил. Однако в пятом классе школьник пришел в Театр юношеского творчества, и сцена захватила его. Тогда он и решил поступать в театральное училище. Правда, абитуриентов с таким дефектом речи обычно отсеивают еще до первого тура, но не на того напали. "У Коли есть хорошее качество. Когда ему действительно что-то надо, он стену прошибет, – говорит мама артиста Галина Николаевна. – Он пришел на экзамен в Театральный институт со справкой от логопеда, в которой было написано, что у него исправимый дефект речи. Потом прочитал басню "Лягушка и вол" так, что вся комиссия лежала от смеха. На этой басне он в институт и въехал". Удивленной приемной комиссии Фоменко свою картавость объяснил так: "Готовился к роли вождя мировой революции". В ЛГИТМиК его приняли, а через год от картавости не осталось и следа.

РОЛЬ СЕКРЕТНАЯ
В группе "Секрет" Фоменко прозвали Лениным. А виноваты в этом... советско-индийские отношения! Чтобы заручиться поддержкой чиновников для выезда за границу, группа ездила по Золотому кольцу на поезде советско-индийской дружбы и на каждой остановке давала концерты. "Однажды в городе Владимире концерт был заявлен на 12 часов дня, – рассказывает участник "Секрета" Андрей Заблудовский. – Мы вышли на сцену около девяти вечера. С полудня зрители активно праздновали День города и собирались на площади перед краеведческим музеем. К моменту нашего появления город, кажется, выпил запасы алкоголя всего Золотого кольца. Когда мы вышли на сцену, двадцатитысячная толпа снесла кордоны милиции и ринулась к нам. На второй песне к микрофону выскочил человек в костюме и галстуке и заорал, что если безобразия не прекратятся, то "Секрет" закончит выступать. На это Фома, отодвинув его от микрофона, задал вопрос: "Ты вообще кто такой?" Оказалось, что это первый секретарь горкома партии. Он обиделся и дал команду отключить электричество, а в громкоговоритель врубить песню "В буднях великих строек" и запустить фейерверк. Фейерверк не был рассчитан на толпу у сцены, головешки от него полетели прямо в людей под бодрые звуки марша из громкоговорителя. В результате мы три часа отсиживались в краеведческом музее, чтобы возмущенные жители города Владимира нас не растерзали вместе с первым секретарем. На следующей станции мы потеряли Фому. Обошли весь поезд, заглянули даже в вагон с игровыми автоматами – был и такой! – нигде нет. Единственное, куда не зашли, – в красный уголок, нам сперва и в голову не пришло его там искать. Но потом решили посмотреть и там. Приоткрыли дверь – и увидели Фому, стоящего у трибуны, который вещал собравшимся 30–40 слушателям о музыке, политике, путях развития кинематографии, перспективах автопрома и о посадке космического корабля на троллейбус. Когда Фома нас заметил, то опешил и стыдливо замолчал. Но было поздно – мы хором с Максом, не сговариваясь, произнесли: "Извините, Владимир Ильич, продолжайте". И закрыли за собой дверь. Так за Колей закрепилась кличка "Ленин".

РОЛЬ ЗАБЫТАЯ
После института артист попал по распределению в Александринский театр. Но с ролями на этой сцене ему не везло. Сначала новичку доверяли только маленькие выходы из разряда "кушать подано". А когда Фоменко дождался первой серьезной роли в пьесе "Пер Гюнт", это обернулось конфузом. "На сцене народу человек десять, выхожу я (финальная сцена, Пер Гюнт возвращается), беру гигантский молот и говорю: "Ты узнаешь свой меч?" – вспоминает Фоменко. – Но я забыл от страха текст. В голове пролетает: молоток? гвоздодер? Все ждут моей реплики. И когда один из актеров в пятый раз произносит: "Кто был Пер Гюнт?" – я говорю: "Кто был Пер Гюнт? Это был человек, который всех обманывал". И передал общее содержание пьесы даже не в белых стихах. Меня быстренько под микиточки со сцены. Подбегает помощник режиссера и просит: "Не надо так шутить над старыми актерами". Но я не хотел шутить. Я просто очень боялся. Думал, выгонят – нет, отделался выговором…" В общем, в этом театре Фоменко проработал всего несколько месяцев, а потом ушел, заявив родным: "Я себе сначала сделаю имя, а потом смогу в любой театр дверь ногой открыть". Так оно и вышло.

РОЛЬ ЛЕДЕНЯЩАЯ
Сниматься в эпизодах Фоменко начал еще в институте, но первая серьезная роль пришла к нему позже. Он сыграл жениха главной героини в фильме "Сирота казанская". И ради этого пришлось пойти на жертвы. Герой – тракторист, так что Фоменко пришлось освоить езду на тракторе. Николай к тому времени занимался гонками, но неповоротливая многотонная машина сильно отличается от легких гоночных болидов. В кадре Николай должен был на большой скорости въехать во двор, и после небольшой тренировки Фоменко блистательно справился с задачей. Местные жители до сих пор не верят, что этот трюк выполнил сам артист. Вторая сложность возникла в другом эпизоде, когда герой, притащив из леса слишком большую елку, пытается снова ее посадить. По сюжету, на улице в это время бушует вьюга. Метель устраивали при помощи ветродуя – самолетного двигателя, и ветер получился очень мощным. "От ветродуя температура понизилась до 35 градусов мороза, – рассказывает артист. – И я из-за этого ветра весь покрылся ледяной коркой". Зато эпизод очень понравился зрителям.

РОЛЬ ГЛАВНАЯ
Сам артист такой считает роль отца и деда. "Дети – всё, что у меня есть, – признается он. – Остальное – неинтересно, не важно, бессмысленно. Потому что наша деятельность, творческая или деловая, ничего после себя не оставляет. Только в детях мы продолжаемся". По мнению близких, Фоменко прекрасно справляется с воспитанием. Даже бывшая жена Мария Голубкина одобрительно замечает: "Отец должен научить детей работать. И Николай это делает с успехом. Дети его слушают. Когда человек – бездельник, он может научить только лениться. Коля показывает сыну и дочери другой пример, поэтому они его уважают". По мнению Фоменко, секрет правильного воспитания еще и в том, чтобы не жалеть на детей времени и сил. "С утра до вечера мы на связи. Я всегда в курсе событий: куда поехали, кто бросил волейбол, а кто перестал ходить на танцы, – говорит он. – И тут же у меня возникает вопрос: почему перестали ходить и что с этим делать? В общем, я постоянно в центре событий и рулю ситуацией". Как и положено заботливому отцу, Николай помогает детям и с уроками. Однажды он признался, что ради них заполнил 44 теста по истории РФ, а вот с геометрией и химией справляется хуже. "Я своим примером стараюсь оказывать влияние на детей, на их выбор занятий и увлечений: музыка, спорт, образование, – признается артист. – У нас в семье девочки играют на рояле, а мальчики – на скрипке. Я довольно жесткий родитель, сюсюкаться не привык. Моих детей нет в социальных сетях, они не сидят сутками в Интернете, а читают книги. Я считаю, что люди должны говорить друг с другом, а не переписываться в мессенджерах". Пока что результаты воспитания кажутся удачными: к примеру, Екатерина, дочь Фоменко от первого брака, с отличием окончила факультет международной журналистики МГИМО. Иван, сын Николая и Марии Голубкиной, в 13 лет представлял Россию на международных соревнованиях по сноуборду. А младший сын Вася перенял от отца любовь к скрипке. "Был момент, когда Иван бросил занятия, но, увидев, что его младший брат достиг большого прогресса, вновь взял инструмент в руки. Вот она, сила соперничества!" – говорит гордый отец.

Метки: Культура, Кино

Опубликовано: 29.06.2019 в 10:27 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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