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← Малоэтажное строительство в Прикамье. Zнак качества

Александр Панкратов-Чёрный: «У меня всё наоборот!»

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"Если подключить к нему провода, он может осветить целый район!" – говорят об этом актере коллеги. 28 июня Александру Панкратову-Черному исполнится 70 лет, и его талант продолжает сиять. Александр Васильевич снимается в кино, пишет стихи и собирает полные залы на антрепризных спектаклях. Свой яркий комедийный дар актер проявляет не только на сцене. Чего с ним только не случалось! Например...

...КЛОУН-ЖОНГЛЁР
Александр Панкратов-Черный родился в 1949 году в маленькой алтайской деревне Конево. Жизнь была непростой, уже с 6 лет Саша работал – помогал на сенокосе. Однажды его мама поехала продавать корову в город и взяла сына с собой. Там мальчик впервые попал в цирк. "Я сразу решил, что стану клоуном, когда вырасту. А еще мне очень понравилось, как один парень жонглировал факелами, и я решил этому научиться. Но первая попытка не увенчалась успехом – я спалил сарай. Так и сгорела моя мечта", – вспоминает Александр Васильевич. Кино появилось в жизни будущего актера тоже еще в детстве. "У нас в деревне не было ни электричества, ни радио, о телевизоре мы вообще не слышали. Но раза два в месяц к нам приезжала кинопередвижка. Натягивали простыню и показывали кино. Конечно, все лавки были заняты, так что мы – дети – смотрели кино с обратной стороны простыни и поэтому видели всё наоборот, – рассказывает актер. – Много позже, когда я поступил на кинорежиссуру во ВГИК, у меня по-прежнему было всё наоборот: я заставлял оператора снимать все панорамы справа налево – так, как видел в детстве на простыне... Благодаря тем кинопоказам я и решил, что буду делать кино. В "Памятке киномеханику" прочел, что фильмы снимают режиссеры, которым приходится иметь дело с артистами. И решил, что к мечте надо идти последовательно: выучиться сначала на актера. По справочнику нашел Горьковское театральное училище – единственное, в котором шел набор. И с авоськой, в сандалиях забрался на верхнюю полку в вагоне и дунул в Горький". Тогда Александру едва исполнилось 14 лет.

...МЫМРА, ПУШКИН И РОЯЛЬ
Поступил Саша с первого раза. Но это было непросто. "Показывая комиссии этюд, я с разбегу прыгнул на старинный беккеровский рояль – единственный инструмент во всем училище, после чего у преподавательницы сольфеджио Софьи Андреевны случился обморок, – признается Александр Васильевич. – Потом как-то не так прочел "Буря мглою небо кроет..." А на экзамене по вокалу я громко запел частушку, меня спросили: "Мальчик, ты чего орешь?" А я ответил: "Чтобы вы нот не слышали!" В результате я не набрал ни одного балла. Стою реву, и вдруг ко мне подходит огромного размера человек (я тогда не знал, что это директор училища Георгий Аполлинарьевич Яворовский) и спрашивает: "Прелестное дитя, почему так много слез?" А я отвечаю: "Понимаешь, папаша, сидит там какая-то мымра и говорит, что я Пушкина не уважаю и по-русски плохо разговариваю. А я в деревне-то лучший говорун был!" В итоге Георгий Аполлинарьевич сделал всё, чтобы самобытного мальчика приняли". После окончания училища молодой актер несколько лет проработал в Пензенском драмтеатре, а потом поехал в Москву и поступил во ВГИК на режиссерский факультет. На счету Панкратова-Черного более сотни ролей в кино и сериалах. Фильмы "Мы из джаза", "Где находится нофелет?", "Зимний вечер в Гаграх" и многие другие картины с участием актера знают, кажется, все. В свое время Александр Васильевич также был участником телепередач "Белый попугай", "Колесо истории" и сидел в жюри Высшей лиги КВН. Как режиссер Александр Панкратов-Черный известен зрителям гораздо меньше, чем как актер. Между тем он снял такие фильмы, как "Похождения графа Невзорова", "Взрослый сын", "Салон красоты", "Система "ниппель" и "Дочкины батьки".

...МИХАЛКОВ С ПРИВЕТОМ
Александр Панкратов-Черный – человек общительный. Все говорят, что он душа компании и хороший друг. Как-то давно в Ленинграде на кинопробах актер встретился с давними приятелями – Борисом Хмельницким и Анатолием Ромашиным. Актеры пошли в ресторан – сидят, общаются. А за соседним столиком сидит человек и глаз с них не сводит. Потом подходит к Панкратову-Черному и говорит: "Никита, дай автограф!" Александр Васильевич растерялся... Уже и фильм "Мы из джаза" вышел, и "Зимний вечер в Гаграх", и популярность вроде пришла. А тут вдруг опять с Михалковым перепутали! Ромашин и Хмельницкий тем временем давились от смеха. Но Панкратов-Черный взял ручку и написал: "С приветом! Никита Михалков". А мужик к Хмельницкому и Ромашину поворачивается: "И вы распишитесь!" Тут Панкратов-Черный не выдержал и спрашивает: "Мужик, а ты хоть знаешь, кто это такие?" "Конечно! – отвечает тот, глядя на Хмельницкого. – Кто ж Мишу Боярского не знает?" "Ясно. А меня-то ты знаешь?" – в надежде спросил Анатолий Ромашин. "Василия Ланового знает вся страна!" – с уверенностью ответил мужик. Актеры не стали спорить. "Желаю счастья в личной жизни. Михаил Боярский", – написал Хмельницкий. "Счастливой дороги!" – написал Ромашин. И подписался: "Василий Лановой".

...ЗОЛОТЫЕ ЧАСЫ СПАРТАКА
А эту историю рассказывал Спартак Мишулин. В день семидесятилетия советских профсоюзов он получил от ДОСААФ ценный подарок – золотые часы. Зашел в ресторан Дома кино поглядеть, нет ли знакомых. Увидел Панкратова-Черного. Не выдержал, подошел похвастаться: "Я подарок получил – золотые часы!" "А они точно полностью золотые?" – поинтересовался Александр Васильевич. "Абсолютно!" – гордо ответил Мишулин. "Не может быть! И секундная стрелка тоже?" – не унимался Панкратов-Черный. "Тоже!" – заверил Мишулин, любуясь часами. "Слушай, а давай хотя бы секундную стрелку прогуляем? Ну вот зачем она тебе нужна?" – неожиданно предложил Панкратов-Черный. Согласился тогда Спартак Мишулин или нет – неизвестно.

...ТРИСТА КИМОНО ОТ ЧАКА НОРРИСА
Панкратов-Черный не только актер и режиссер, но и президент детского спортивного фонда "Наше поколение". "Я человек спортивный! У меня есть разряды по фехтованию на рапирах и акробатике, а до 37 лет я легко делал мостик!" – говорит Александр Васильевич. И вспоминает о своей встрече со знаменитым мастером боевых искусств: "Однажды на международный турнир по кикбоксингу в Москве приехал Чак Норрис. И поставил условие: представлять его публике во Дворце спорта должен какой-нибудь популярный человек, желательно из кинематографического мира. Пригласили меня, хотя поначалу собирались позвать Александра Абдулова и Олега Янковского. В общем, я его с юмором представил, мы познакомились и подружились. Для моего спортивного фонда он сделал большой подарок – подарил триста кимоно. Этими подарками я награждал ребятишек, которые добивались серьезных успехов в спорте. А потом я пригласил его к себе в гости. Когда он посмотрел на мою квартирку, сказал: "О’кей офис". Видимо решил, что квартиры такими не бывают. А потом пригласил меня в гости на свое ранчо в Америке".

...МУДРАЯ ЖЕНЩИНА
"Я с женщинами очень суров. Но справедлив", – уверяет Александр Васильевич. Панкратов-Черный женат в третий раз, его супругу зовут Юлия Монахова. Отец жены актера Владимир Монахов был знаменитым советским кинооператором, который снял кинокартины "Высота" и "Судьба человека". Немногие поклонники знают, что Александр Панкратов-Черный и Юлия Монахова официально поженились лишь в 2012 году, а до этого счастливо прожили в незарегистрированных отношениях больше тридцати лет. "Юля – мудрая женщина. За ней ухаживали молодые люди из очень влиятельных семей, а она связалась с таким шалопаем, как я. Ей надо памятник при жизни поставить. Вытерпеть мой характер может только она. За то время, что мы знакомы, я пять раз "женился", и она пять раз после каждого моего "развода" ко мне возвращалась. Всю жизнь посвятила мне", – откровенничает актер. У супругов есть сын Владимир, который пошел по стопам отца. Правда, сначала он поучился на журфаке, затем поступил в цирковое училище и лишь после этого решил всё-таки стать актером и поступил в ГИТИС. "Он голосом имитирует чуть ли не все музыкальные инструменты. А еще играет на гитаре, поет, пишет сценарии. Талантливый парень! Но снимается в кино неохотно. Отказывается работать даже у Карена Шахназарова. Говорит: "Пап, все скажут, что это по блату. А я так не хочу!" – рассказывает о сыне Александр Васильевич.
Свой 70-летний юбилей Александр Панкратов-Черный встречает всё с той же фирменной улыбкой. Список его киноработ постоянно пополняется – актер до сих пор активно снимается. Недавними его работами стали роли в сериалах "Кухня", "Динозавр", "По законам военного времени", "ИП Пирогова" и в фильме "Японский бог". "И я до сих пор легко сажусь на шпагат", – с гордостью говорит актер.

Метки: Культура, В России

Опубликовано: 27.06.2019 в 00:16 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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