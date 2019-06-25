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Малоэтажное строительство в Прикамье. Zнак качества

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Возведение малоэтажного жилья сегодня становится одним из самых перспективных направлений строительной отрасли.

Многие девелоперы заявили о своем желании попробовать силы в набирающем популярность формате, а покупатели все стали чаще говорить о готовности поменять квартиру в типовых многоэтажках на жилье в малоэтажных комплексах.

Что выгоднее: построить дом своими силами или довериться профессионалам, мы узнали у специалистов компании "Гарант плюс"

Безусловно, возведение дома своими силами, – очень заманчивая перспектива. Наняв бригаду сезонных работников, вы, как кажется на первый взгляд, существенно сэкономите. Но давайте рассмотрим и другую сторону медали."Бригады", как правило, работают:

- без договора

- без гарантии (гарантии только на словах)

- без контроля специалистов.

- вся ответственность за результат ложится на Ваши плечи.

Как же правильно выбрать строительную компанию? На какие критерии стоит ориентироваться?

Любая профессиональная строительная компания должна сочетать в себе три основных фактора: доступная цена, соблюдение сроков выполнения работ и гарантия качества.

Основные критерии в выборе строительной компании:

1. Предоставление полного комплекта технической документации: рабочие и проектные чертежи (желательно в формате 3д), подробная смета, график работ

2. Квалифицированные специалисты работающие на постоянной основе

3. Официальный договор подряда

4. Опыт, т.е. сколько компания на рынке, сколько у компании построенных и строящихся объектов

Теперь познакомимся с нашей строительной фирмой "Гарант+". Итак:В штате "Гарант+" есть архитектор, проектировщик, инженер строительного контроля, прораб, монтажники-сборщики домов, которые поэтапно осуществляют строительство домов.Компания дает гарантию на выполнение работ. Это обязательное условие каждого контракта. Гарантия предоставляется на выполненные работ сроком на 5 лет, а также осуществляется последующий гарантийный сервис.Строительство осуществляется, в том числе, с использованием государственных программ и сертификатов.

Компания давно столкнулась с тем, что люди попросту не знает, что делать с сертификатами. Люди жалуются на то, что строительные компании, на территории Пермского края отказываются проводить работы по сертификатам. Ведь районные администрации строго контролирует выполнение работ, а это значит, и возрастает ответственность. Важен прозрачный документооборот. "Вольные бригады" не способны обеспечить качественную исполнительную документацию, не способны отчитаться о затратах, так чтобы, например, использовать материнский сертификат. А сейчас это особенно актуально. Гарант+ имеет богатый опыт, уже более 20 объектов, в этой сфере, компании известны все нюансы в оформлении документации и работает с сертификатами: "Маткапитал"; "Молодая семья", помогает оформить всю необходимую документацию. Компания одна из немногих, кто самостоятельно оформляет необходимую документацию для погашения сертификата. Специалисты компании делятся опытом, проводят встречи с многодетными, на которых рассказывают о юридических аспектах строительства, с привлечением сертификатов и о технических особенностях.

Начиная строительство собственного дома, не поддавайтесь соблазну низких цен и сомнительных сезонных бригад, вспомните слова небезызвестного Джона Раскина: "Высокое качество не достигается случайно, это всегда результат осмысленных стараний… Горечь от низкого качества остается еще долго после того, как забудется сладость низкой цены".

Метки: Общество, Экономика, в Пермском крае

Опубликовано: 25.06.2019 в 18:45 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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