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← В центре Перми нашли дореволюционный клад

Сплав в Прикамье. Затерянный мир. Наш опыт

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Говорят, что жизнь - это путешествие по горной реке и нужно умело пользоваться веслом, чтобы не разбиться о камни.

Отправиться в путешествие на катамаране, это ли не настоящее приключение! Ежегодно тысячи российских туристов сплавляются по рекам Урала. Кто то приобретает путевку в турфирме, кто то отправляется в путешествие самостоятельно. Мы выбрали первый вариант и заглянули в туристический клуб «Затерянный мир». Выбор обусловлен был двумя причинами. Первая – это советы друзей, которые уже ходили в поход вместе инструкторами этого клуба, вторая – клуб «на слуху» у опытных туристов уже более 25 лет…

Итог поездки: незабываемые впечатления, положительные эмоции, отличные фотографии и видео

Как все это происходило, смотрите в видеосюжете. Подробнее >>

Метки: Спорт, В России

Опубликовано: 25.06.2019 в 10:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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