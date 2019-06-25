Сплав в Прикамье. Затерянный мир. Наш опыт
Говорят, что жизнь - это путешествие по горной реке и нужно умело пользоваться веслом, чтобы не разбиться о камни.
Отправиться в путешествие на катамаране, это ли не настоящее приключение! Ежегодно тысячи российских туристов сплавляются по рекам Урала. Кто то приобретает путевку в турфирме, кто то отправляется в путешествие самостоятельно. Мы выбрали первый вариант и заглянули в туристический клуб «Затерянный мир». Выбор обусловлен был двумя причинами. Первая – это советы друзей, которые уже ходили в поход вместе инструкторами этого клуба, вторая – клуб «на слуху» у опытных туристов уже более 25 лет…
Итог поездки: незабываемые впечатления, положительные эмоции, отличные фотографии и видео
Как все это происходило, смотрите в видеосюжете. Подробнее >>
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