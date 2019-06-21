Семейный праздник в эту субботу устраивает компания Демидыч
Компания "Демидыч" является официальными дилером бренда "HAVAL". Автомобили премиального качества отличаются своей безопасностью, технологичностью, адаптацией кРоссийскому рынку. Настоящий комфорт – больше не роскошь.
Компания приглашает 22 июня по адресу: ул. Спешилова,61 познакомиться с новым брендом. Автомобиль "HAVAL" H6 – один их самых продаваемых кроссоверов года, "HAVAL" H9 семиместный рамный внедорожник.
Специально для таких серьезных автомобилей Демидыч оборудовал тест-драйв площадку 4*4!
22 июня пермяки будут первыми, кто встретит "Нового героя" в городе Перми – высокотехнологичный кроссовер HAVAL F7! Участники праздника будут первыми, кто сможет не только его увидеть, но и пощупать, а также пройти на нем тест-драйв.
В 12.00 начало праздника, наш Герой пока под пологом, и ждет своего эффектного появления и ваших оваций.
На мероприятии вас уже ждут: зона для тест-драйва, вкусные угощения, шоу-программа и розыгрыш призов от партнеров, главный приз – горный велосипед! А для самых маленьких автолюбителей будет большой батут! Начало праздника 12.00
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