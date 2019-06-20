Пигментный невус: в чем опасность

Пигментный невус – образование на коже. Полностью все причины его развития на теле еще не изучены. Невусы могут располагаться на различных участках тела, в том числе на слизистых. На площадке Plastichno.com развернуто рассказано о данном образовании.

ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ

Внешне невус представляет собой узелок или пигментированное пятно на поверхности кожного покрова. Со 100%-ой точностью утверждать, что именно привело к развитию родинки невозможно.

К провоцирующим врожденным факторам относятся:

гормональные сбои;

прием гормональных препаратов;

радиоактивное облучение во время внутриутробного развития;

воздействие ультрафиолета во время беременности;

вредные привычки, от которых женщина не могла отказаться во время беременности;

употребление в пищу беременной нездоровой пищи (содержащей красители, вкусовые добавки и т.д.);

инфекционные болезни матери, том числе венерические.

Приобретенные факторы:

Аллергические патологии. Гормональные сбои. Физические повреждения кожного покрова. Употребление гормональных лекарств. Инфекции и др.

СИМПТОМЫ ПАТОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЕ

Невусы отличаются по цвету, размеру, форме и текстуре поверхности. Из некоторых могут расти волоски. Очень важный момент – наблюдение за состоянием родинок, позволяющее вовремя заметить начало изменений.

Признаки начала перерождения родинки:

быстрое развитие; изменение формы или цвета; зуд в районе родинки; неприятные ощущения в месте дислокации (покалывание и т.д.); появление боли; кровотечение из родинки.

Любой из перечисленных симптомов должен стать поводом обратиться к врачу для дополнительного обследования.

У новорожденных детей на поверхности кожи часто нет визуально заметных новообразований, но с ростом появляются невусы. Они требуют очень осторожного обращения, так как травмирование может спровоцировать перерождение в образование онкологической природы.

Прохождение дополнительного обследования позволяет определить природу патологии и вовремя начать лечение. Для этого берется биопсия, мазки, проводятся другие диагностические мероприятия по назначению врача.

Родинки могут быть удалены различными способами. Среди них:

Хирургический метод. Криодеструкция. Лазерное воздействие. Электрокоагуляция. Радиохирургия.