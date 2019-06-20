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Пигментный невус: в чем опасность
Пигментный невус – образование на коже. Полностью все причины его развития на теле еще не изучены. Невусы могут располагаться на различных участках тела, в том числе на слизистых. На площадке Plastichno.com развернуто рассказано о данном образовании.
ПРИЧИНЫ ПОЯВЛЕНИЯ
Внешне невус представляет собой узелок или пигментированное пятно на поверхности кожного покрова. Со 100%-ой точностью утверждать, что именно привело к развитию родинки невозможно.
К провоцирующим врожденным факторам относятся:
- гормональные сбои;
- прием гормональных препаратов;
- радиоактивное облучение во время внутриутробного развития;
- воздействие ультрафиолета во время беременности;
- вредные привычки, от которых женщина не могла отказаться во время беременности;
- употребление в пищу беременной нездоровой пищи (содержащей красители, вкусовые добавки и т.д.);
- инфекционные болезни матери, том числе венерические.
Приобретенные факторы:
- Аллергические патологии.
- Гормональные сбои.
- Физические повреждения кожного покрова.
- Употребление гормональных лекарств.
- Инфекции и др.
СИМПТОМЫ ПАТОЛОГИИ И ЛЕЧЕНИЕ
Невусы отличаются по цвету, размеру, форме и текстуре поверхности. Из некоторых могут расти волоски. Очень важный момент – наблюдение за состоянием родинок, позволяющее вовремя заметить начало изменений.
Признаки начала перерождения родинки:
- быстрое развитие;
- изменение формы или цвета;
- зуд в районе родинки;
- неприятные ощущения в месте дислокации (покалывание и т.д.);
- появление боли;
- кровотечение из родинки.
Любой из перечисленных симптомов должен стать поводом обратиться к врачу для дополнительного обследования.
У новорожденных детей на поверхности кожи часто нет визуально заметных новообразований, но с ростом появляются невусы. Они требуют очень осторожного обращения, так как травмирование может спровоцировать перерождение в образование онкологической природы.
Прохождение дополнительного обследования позволяет определить природу патологии и вовремя начать лечение. Для этого берется биопсия, мазки, проводятся другие диагностические мероприятия по назначению врача.
Родинки могут быть удалены различными способами. Среди них:
- Хирургический метод.
- Криодеструкция.
- Лазерное воздействие.
- Электрокоагуляция.
- Радиохирургия.
Удаление проводится только после диагностики и установления диагноза.
ВИДЫ ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ РОДИНОК
Не все родинки представляют опасность. Преимущественное большинство их безопасно для человека.
Внутридермальный
Внешне данный подвид похож на обычную бородавку, имеет такие отличительные черты:
- округлая форма;
- мягкая текстура;
- приподнятая над уровнем кожи форма;
- однородность;
- оттенок может находиться в широком диапазоне цветов.
Папилломатозный
Этот вид имеет такие отличительные черты:
- несимметричность;
- объем над уровнем кожного покрова;
- темный коричневатый окрас;
- специфическое строение из отдельных долей.
Родинка имеет непривлекательный вид и очень заметна, особенно на лице. Но в злокачественное они перерождаются крайне редко.
Сеттона
Склонность к таким образованиям имеют преимущественно молодые люди с диагностированным заболеванием витилиго. Внешне новообразование небольшое, выступающее над уровнем кожи, которая вокруг нее обесцвечена. Родинки этого вида могут отличаться по цвету.
Возможны множественные образования.
«Монгольское пятно»
Название связано с особенностью образования, которое в преимущественном большинстве случаев диагностируется у малышей монголоидной расы. Внешне такое поражение отличается от остальных, и имеет характерный внешний вид:
- расположение - на ягодицах и крестце;
- сине-серый оттенок;
- не возвышается над кожей. «Монгольское пятно» имеет особенность исчезать с кожи без каких-либо вмешательств уже к 5 годам, реже – до 13-летнего возраста.
Фиброэпителиальный
Визуально образование напоминает бородавку, имеет полукруглую форму и ножку. Кроме того, образование имеет такие характеристики:
- Однородная поверхность.
- Мягкость.
- Эластичность.
- Присутствие волос.
Рост невуса практически отсутствует. Если травмировать его, появляется вероятность воспаления.
ВИДЫ МЕЛАНОМООПАСНЫХ НЕВУСОВ
Потенциально опасные образования требуют пристального внимания и хорошей диагностики, так как имеют риск запуска онкологических процессов.
Диспластический
Визуально представляет собой образование неправильной геометрической формы. Окрас – неоднородный, объема сверху практически не имеет.
Пятно Ота
Это – врожденная патология, которая может быть только на зоне лица. Также может поражать глаза.
Пограничный пигментный
Это небольшая родинка, которая имеет темный цвет. Четкой формы не имеет. Внешне немного возвышается над уровнем кожи.
Голубой невус
Данный вид представлен единичными образованиями синеватого оттенка. Имеет гладкую поверхность и плотную текстуру.
Гигантский
Это – врожденное образование, которое может занимать достаточно большую площадь. Окраска и структура пятна отличаются.
КЛАССИФИКАЦИЯ СОГЛАСНО МКБ-10
Каждый вид патологии, нарушения здоровья имеет свой шифр в классификации болезней по международным нормам. По МКБ-10 пигментный невус имеет следующую кодировку:
- Врожденный неопухолевый – Q82.5.
- Неопухолевый – I78.1.
- Меланоформный – D22.
Меланоформный вид имеет дополнительное деление по МКБ-10 в зависимости от зоны появления на теле.
Пигментный невус – распространенный вид образований на коже, который в большинстве случаев не представляет угрозы для здоровья. Несмотря на это он требует внимания и аккуратного обращения, а при сомнениях – врачебной консультации.
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