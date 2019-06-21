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В центре Перми нашли дореволюционный клад

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Несколько часов назад пермские археологи, что ведут раскопки в исторической части краевой столицы, наткнулись на настоящий клад. Работы ведутся на месте, где стоял деревянный дом, описанный как "Дом Лары" или тот, что напротив "дома с фигурами" из Пастернаковского "Доктора Живаго". Здесь примерно на уровне подвального пола ученые обнаружили в земле остатки сундука доверху набитого антикварным фарфором. Не меньше 4 сервизов на 12 персон. Все – производство 19 века от самых известных фабрик царской России. Предположительно схрон был сделан во время революционных событий 1917 года. И его хозяева так и не смогли вернуться за посудой. Просто чудом подавляющее большинство предметов остались целыми. Стоимость в рублях этой находки еще предстоит определить, а вот об исторической ценности и говорить не приходится.


Опубликовано: 21.06.2019 в 20:49 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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