Counter-Strike – 20 лет! Valve добавили ретро-карту и поменяли стрельбу с AUG

Ровно 20 лет назад, 19 июня 1999 года, появилась первая бета-версия Counter-Strike. В честь юбилея Valve выпустили патч к последней игре серии, добавив в CS:GO старую версию карты Dust2.

Ретро-версия Dust2 доступна в клиенте игры. Отпраздновать 20-летие легендарной игры можно в режиме «Обычный». Кроме того, юбилею серии посвящена новая капсула со стикерами, на которых изображена курица.

Также в последнем обновлении немного изменена стрельба из AUG – в частности, снижены скорострельность винтовки и точность при стрельбе без прицела.

Помимо этого, немного переработано появление игроков при разминке; теперь они спавнятся со случайным пистолетом и чуть ближе к тиммейтам.

Источник. CQ