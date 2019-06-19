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Привлекаем персонал к работе выгодно: проверенный временем метод

В большинстве компаний расходы на персонал формируют одну из основных статей затрат. Для содержания работников приходится ежемесячно пополнять фонд оплаты труда, осуществлять налоговые и социальные отчисления от него. Ежегодно возникают расходы на выплату отпускных. Если сотрудники выбывают из строя по причине болезни, им требуется начислять больничные. Периодически также необходимо отправлять персонал на курсы повышения квалификации. А для их работы приходится закупать спецодежду, инвентарь.

Все эти расходы выливаются в серьезную сумму. В результате, организация вынуждена львиную долю оборотных средств направлять не на увеличение объема выпуска продукции, а на обеспечение производственных факторов. Чтобы оптимизировать издержки на персонал, его привлечение к занятости рекомендуется осуществлять на условиях кадрового аутсорсинга - https://outsourcing-kadrov.ru/autsorsing. Рассмотрим основные выгоды от применения данной услуги.

Аргументы в пользу аутсорсинга трудовых ресурсов

Применение данной услуги позволяет обеспечить бизнес-процессы компании требуемой численностью работников. При этом кадры не оформляются в штат организации, а привлекаются к занятости в ней на условиях субподряда. Такой способ найма сотрудников приносит предприятию ряд экономических выгод:

  • Предотвращается увеличение формальной численности работников в постоянном штате.
  • Упрощается кадровое делопроизводство, ведь его ведением занимается подрядчик.
  • Организация легально сохраняет статус субъекта малого предпринимательства, ведь численность сотрудников в ее официальном штате удерживается в пределах 150 чел./год.
  • Постоянные расходы на содержание персонала распределяются в статьи переменных, что избавляет фирму от львиной доли долгосрочных обязательств.
  • Предотвращаются издержки на закупки спецодежды, инвентаря, выплату отпускных, больничных, курсы повышения квалификации и др.
  • Фирма ограждается от ответственности за работников перед социальной, миграционной и другими федеральными службами, ведь официальным их нанимателем остается аутсорсер.
  • Оплата труда субподрядного персонала осуществляется за фактически оказанные услуги, а не табельные человеко-часы, как в случае со штатным персоналом на ставке.

Кадровый аутсорсинг широко распространен в развитых странах. В России же он еще только набирает популярность. Однако стоит предпринимателю ощутить реальные выгоды от субподрядного персонала, как он снова и снова прибегает к такому методу обеспечения бизнес процессов трудовыми ресурсами.


Опубликовано: 19.06.2019 в 17:12 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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