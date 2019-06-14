Юлия Савичева и в лоб засветит, и тортом накормит

Увидев в новом сезоне шоу «Три аккорда» Юлию Савичеву, многие удивились. Романтичный имидж певицы не слишком сочетается с брутальным шансоном. Но Юлию это не смущает: она признается, что любит эксперименты. И это не единственное, чем Савичева может удивить!

СЕКРЕТ БОЕВОЙ

Юлия – хрупкая девушка, но постоять за себя вполне может. Этому ее еще в детстве научили родители. «В 7 лет я пошла в первый класс. И тут столкнулась с повышенным вниманием мальчиков, – вспоминает она. – Они нападали на меня, может, так выражали свои чувства, но я тогда этого не понимала. Прихожу домой в слезах. Мама жалеет, а папа: «Ну-ка быстро подобрала нюни, рассказывай, что у тебя». Говорю, что мальчик Воронин обижает. Папа поставил меня перед зеркалом и научил приему, у меня же растяжка прекрасная была. «Вот как только твой Воронин подойдет, ты ничего не говори, а сразу бей ногой», – сказал он. На следующий день прихожу в школу, тут же появляется Воронин, я сразу замахиваюсь на него ногой и ударяю в голову. Он в слезах, все в шоке, но после этого меня уже никто не задирал». Сейчас Савичева, конечно, не бьет обидчиков пяткой в лоб, но ее всё равно называют девушкой с характером.

СЕКРЕТ ВКУСНЫЙ

Мало кто знает, что Юлия не только отлично поет, она еще и замечательно готовит. Хотя первые кулинарные опыты не всегда были удачными. На некоторых детских фотографиях можно увидеть на подбородке Юлии небольшие ожоги. «Это я так яичницу пожарила, – объясняет она. – Налила побольше масла на сковородку и разбила яйцо как можно выше, ну как шеф-повар делал в программе по телевизору. Конечно же, почти всё раскаленное масло оказалось на мне... Хорошо хоть в глаза не попало. Так что будьте внимательны, когда ваши дети пробуют что-то делать у плиты!» Став взрослой, певица обнаружила у себя талант к кондитерскому делу. Она постоянно радует домашних тортами и пирожными, а рецептами делится с поклонниками на своей страничке в Интернете. «Выпечка тортов – это моя страсть! – говорит она. – Конечно, сейчас я занимаюсь этим очень редко, всё-таки с ребенком другой распорядок жизни. Но для человека, который так любит сладкое, как я, грех этого не делать!» Савичева шутит, что на ее пути к кондитерскому мастерству были и подгоревшие коржи, и неудавшаяся глазурь, и свернувшийся крем. Никаких курсов она не проходила, училась всему на собственных ошибках и материалах из Интернета. Зато сейчас у нее успешно получаются даже сложные муссовые торты.

СЕКРЕТ ВОЛШЕБНЫЙ

Говорят, что музыка творит чудеса. Юлия Савичева убедилась в этом на собственном опыте. В репертуаре певицы есть песня «Юлия» – о двух подругах, которых разлучила жизнь. Она захотела спеть ее, едва услышав, потому что в жизни самой Савичевой была похожая история. «В старших классах у меня была подруга, ее тоже звали Юля, – говорит она. – Вообще, я в основном не дружила с одноклассниками, единственный человек, с которым я хорошо общалась, – это девочка Юля на класс старше меня. Когда я ушла на «Фабрику звезд», мне было 16 лет (11-й класс я заканчивала экстерном), соответственно, когда я вернулась с «Фабрики», Юля уже закончила школу. Так получилось, что она куда-то исчезла, мне сказали, что уехала вместе с семьей. Я не могла найти никаких контактов. Естественно, первое время искала ее, но прошло 9 лет, и я уже отчаялась ее найти. Но когда услышала демо песни «Юлия», подумала: а вдруг человек услышит, выйдет на связь. Всё-таки надежда умирает последней». И встреча подруг действительно состоялась. Роль провидения сыграл продюсер Максим Фадеев. Он нашел подругу Савичевой в Кургане и тайно привез ее на съемки клипа. По сюжету певица должна была быть единственной героиней, так что появление второй девушки сильно ее удивило. Но когда она поняла, кто пришел, ее радости не было предела! «Надеюсь, теперь даже самые скептически настроенные зрители разрешат себе поверить в чудеса, – говорит она. – Лично я ни на секунду не сомневаюсь, что они случаются. Ну а в том, что женская дружба существует, по-моему, теперь точно никому сомневаться не придется. Мы с Юлей как будто и не расставались. Она для меня такая же родная и близкая, как в школьные времена. Не теряйте друзей, а если уж так случилось – верьте в то, что вы обязательно встретитесь вновь!»

СЕКРЕТ СЕМЕЙНЫЙ

Юлия и ее муж, музыкант Александр Аршинов, долгое время мечтали о ребенке. Но тяжелая и нервная гастрольная жизнь подорвала здоровье певицы, и мечта всё никак не исполнялась. В конце концов она заявила продюсерам: «Я обожаю зрителей, свою профессию, но без детей никогда не буду счастлива». И взяла паузу. Юлия вместе с мужем уехали к его родственикам в Португалию – как они думали, ненадолго, чтобы просто отдохнуть и набраться сил. Но в результате певица провела в этой стране едва ли не год – и осуществила свою мечту! «За неделю до возвращения в Москву очередной тест вновь показал отрицательный результат, – вспоминает она. – На следующий день мы отправились в торговый центр за подарками родным и по пути остановились на заправке. Не знаю почему, может, потому, что немного побаливала грудь, я купила еще один тест и сделала его прямо там. Смотрю две секунды, три – ничего не показывает. И на пятой секунде начинает проявляться еле заметная вторая полоска. У меня глаза расширяются. Я понимаю, что главное не нервничать, но это не помогает. Выхожу, зову Аршинова, говорю: «У меня тут вторая полоска вырисовывается, срочно едем обратно, потому что мне нужно принимать гормоны. Срочно!» Он пулей летит в машину. Мне категорически нельзя было летать, поэтому мы приняли решение остаться в Португалии... Когда Фадеева спрашивали, куда пропала его подопечная, тот отвечал, что она поправляет здоровье и пишет альбом. Это было абсолютной правдой, Макс просто недоговаривал...» Сейчас дочери певицы Ане уже почти два года, а сама Юлия говорит, что, наблюдая за малышкой, чувствует себя так, будто ей «каждый раз вручают «Оскар», «Грэмми» и «Золотой Глобус» впридачу». «Как же интересно наблюдать за тем, как появляются и исчезают привычки у ребенка, как интересно видеть реакцию на разного рода музыку, стихи, песенки, – как-то призналась она. – Как удивительно, что те песни, которые я слушала в детстве, спустя столько лет слушает и подпевает моя дочь. «Антошка», «Крылатые качели», песни из «Чебурашки»... Стишки про барабан, бычка, про Танечку... А потом она слышит любую песню рэпера Дрейка – и начинается уже недетская дискотека! Аня начинает махать руками перед собой, изображая речитатив и смешно танцевать в полуприседе. Прибегает папа, выкручивает звук погромче и присоединяется к этому импровизированному хип-хоп-концерту...»

СЕКРЕТ ДОБРЫЙ

Певица не только пишет добрые песни. Она еще и совершает добрые поступки. «Лет пять-шесть назад я стала ездить в детские дома, общаться с детьми, дарить им подарки, – как-то призналась она. – Но я никогда не афишировала эти свои походы, и меня никто не просил их совершать. Я сама хотела и приезжала. Просто потому, что понимала: этим ребятам очень не хватает общения. А после того, как стала мамой, я этой темой просто заболела! Я поняла, что должна сделать так, чтобы и другие люди узнали об этих детях, захотели им помочь, пусть даже чем-то малым». Первый свой клип после рождения дочери, на песню «Не бойся», певица посвятила детям из детдомов. «История, рассказанная в клипе, – мой личный призыв к совершению поступков, а не просто рассуждение на тему сирот, – говорит она. – Обычно на тридцать детей приходится один воспитатель. В таких условиях практически не остается шансов почувствовать заботу и внимание. Все воспитанники детских домов мечтают хотя бы один день провести за пределами забора своего «дома». Увидеть другой мир. К этому нельзя относиться равнодушно и закрывать глаза. Я понимаю, что не каждый отважится взять ребенка в семью, но у каждого есть возможность исполнить мечту ребенка – стать его ангелом-хранителем. Я призываю всех обратить внимание на эту проблему и сделать жизнь хотя бы одного ребенка светлее, добрее, чтобы он чувствовал, что рядом у него есть настоящий друг, который всегда придет на помощь и услышит его. Чтобы он чувствовал любовь и заботу, нужность и важность себя в этом мире». Ангел-хранитель – человек, который может показать сироте мир за пределами дома, будет распространять информацию о ребенке и помогать ему найти приемных родителей. Сама Юлия стала таким опекуном для двух малышей из родного города Кургана.

СЕКРЕТ АККОРДНЫЙ

«Как творческому человеку мне всегда интересно попробовать что-то новое, – объясняет певица свое участие в шоу «Три аккорда». – В шансоне есть разные направления и песни. Есть лирические, есть так называемые блатные, есть похожие на бардовские – важно выбрать «свою». Певица говорит, что ее пытались спровоцировать на исполнение блатных песен, но она схитрила и выбирала для себя в основном игровые номера и песни про отношения. И здорово повеселилась, примеряя разные образы. «Режиссеры Нина Алексеева и Александр Гришаев придумывали потрясающие номера, каждый был как мини-спектакль, и любая песня превращалась в театральное действие, – говорит Савичева. – Например, «Читу-дриту, танец заводной» Верки Сердючки мы представили в декорациях XVIII века – все женщины в кринолинах, с необыкновенными париками. Я скакала на ребятах верхом, это было весело. Был номер с Дмитрием Харатьяном на песню Владимира Высоцкого «Ой, Вань, глянь, какие клоуны». Вышло супер, в нем я не была певицей – просто актрисой. Мне дали спеть и на французском языке песню Эдит Пиаф, за что я сказала огромное спасибо Юрию Аксюте. Не могу не отметить песню Елены Ваенги «Абсент», легко сделали этот номер, он вышел в стиле кабаре, был танец, переделали немного аранжировку, песня стала быстрее и легче звучать…» Юлия признается, что в этом шоу ей была важна не только и не столько победа. «Главным было попробовать себя в абсолютно разных музыкальных проявлениях: как исполнительница, как актриса, как рассказчик, – говорит певица. – Но, конечно, азарт всегда присутствует, его у меня не отнять! Он подстегивает, без этого неинтересно ни тебе, ни зрителям».